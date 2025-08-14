Este jueves el Ministerio de Defensa de Rusia informó que Moscú y Kiev efectuaron un nuevo canje de 84 prisioneros para cada uno. "El 14 de agosto, 84 militares rusos regresaron del territorio controlado por el régimen de Kiev. A cambio, se les entregaron 84 prisioneros de guerra de las fuerzas ucranianas", indicó el parte oficial.

El comunicado señala también que los militares rusos se encuentran actualmente en Bielorrusia, donde están recibiendo la asistencia psicológica y médica. Además, afirmaron que los Emiratos Árabes Unidos actuaron como intermediarios a fin de facilitar el retorno de militares rusos que estaban en cautiverio.

El Ministerio de Exteriores de Emiratos Árabes Unidos confirmó el intercambio de prisioneros y expresó su agradecimiento tanto a Moscú como a Kiev. Hasta la fecha, se han liberado un total de 4.349 prisioneros desde que comenzaron los canjes entre ambas partes.

Zelenski se pronunció tras la liberación de prisioneros: "de vuelta a casa"

A través de su cuenta de X, el mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, anunció el regreso a Ucrania de 84 prisioneros en un nuevo intercambio con Rusia. "Estamos trayendo a ucranianos de vuelta a casa", escribió Zelenski, destacando que, de los liberados, la mayoría requieren atención médica.

Entre los civiles liberados se encuentran personas que habían estado bajo custodia rusa desde 2014, 2016 y 2017. Además, el presidente subrayó que entre los militares se encuentran los defensores de Mariúpol, una ciudad que se ha convertido en símbolo de la resistencia ucraniana en los primeros mese de la invasión rusa.

Un acuerdo previo al encuentro entre Putin y Trump en Alaska

El anuncio llegó casi en paralelo a la víspera de una esperada cumbre internacional entre los presidentes Donald Trump y Vladímir Putin, programada para el 15 de agosto. La reunión se enfocará en discutir el posible fin del conflicto en Ucrania, además de abordar un intercambio territorial que ha generado controversia internacional.

La última vez que Putin se reunió con un mandatario estadounidense fue en 2021, cuando lo hizo con Joe Biden en Ginebra, lo que resalta la importancia de este nuevo encuentro. La cumbre en Alaska se perfila como un momento clave para definir el futuro de las relaciones entre ambas potencias y para explorar opciones diplomáticas que podrían cambiar el conflicto en Ucrania.