HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Padre y su hijo adolescente son asesinados de 23 balazos
Padre y su hijo adolescente son asesinados de 23 balazos     Padre y su hijo adolescente son asesinados de 23 balazos     Padre y su hijo adolescente son asesinados de 23 balazos     
Trump sobre reunión con Putin: no habrá beneficio para Rusia
Trump sobre reunión con Putin: no habrá beneficio para Rusia     Trump sobre reunión con Putin: no habrá beneficio para Rusia     Trump sobre reunión con Putin: no habrá beneficio para Rusia     
Mundo

Rusia y Ucrania realizan un nuevo intercambio de 84 prisioneros de guerra un día antes de la cumbre internacional en Alaska

Los soldados rusos se encuentran en Bielorrusia, recibiendo atención médica y psicológica tras su repatriación. Desde el inicio de los canjes, un total de 4.349 prisioneros han sido liberados.

El acuerdo ha permitido la liberación de 170 prisioneros guerra entre Ucrania y Rusia. Foto: Composición LR
El acuerdo ha permitido la liberación de 170 prisioneros guerra entre Ucrania y Rusia. Foto: Composición LR

Este jueves el Ministerio de Defensa de Rusia informó que Moscú y Kiev efectuaron un nuevo canje de 84 prisioneros para cada uno. "El 14 de agosto, 84 militares rusos regresaron del territorio controlado por el régimen de Kiev. A cambio, se les entregaron 84 prisioneros de guerra de las fuerzas ucranianas", indicó el parte oficial.

El comunicado señala también que los militares rusos se encuentran actualmente en Bielorrusia, donde están recibiendo la asistencia psicológica y médica. Además, afirmaron que los Emiratos Árabes Unidos actuaron como intermediarios a fin de facilitar el retorno de militares rusos que estaban en cautiverio.

El Ministerio de Exteriores de Emiratos Árabes Unidos confirmó el intercambio de prisioneros y expresó su agradecimiento tanto a Moscú como a Kiev. Hasta la fecha, se han liberado un total de 4.349 prisioneros desde que comenzaron los canjes entre ambas partes.

PUEDES VER: Zelenski se reunió con el primer ministro de Reino Unido en busca de presionar a Rusia previo a la reunión Putin-Trump

lr.pe

Zelenski se pronunció tras la liberación de prisioneros: "de vuelta a casa"

A través de su cuenta de X, el mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, anunció el regreso a Ucrania de 84 prisioneros en un nuevo intercambio con Rusia. "Estamos trayendo a ucranianos de vuelta a casa", escribió Zelenski, destacando que, de los liberados, la mayoría requieren atención médica.

Entre los civiles liberados se encuentran personas que habían estado bajo custodia rusa desde 2014, 2016 y 2017. Además, el presidente subrayó que entre los militares se encuentran los defensores de Mariúpol, una ciudad que se ha convertido en símbolo de la resistencia ucraniana en los primeros mese de la invasión rusa.

Un acuerdo previo al encuentro entre Putin y Trump en Alaska

El anuncio llegó casi en paralelo a la víspera de una esperada cumbre internacional entre los presidentes Donald Trump y Vladímir Putin, programada para el 15 de agosto. La reunión se enfocará en discutir el posible fin del conflicto en Ucrania, además de abordar un intercambio territorial que ha generado controversia internacional.

La última vez que Putin se reunió con un mandatario estadounidense fue en 2021, cuando lo hizo con Joe Biden en Ginebra, lo que resalta la importancia de este nuevo encuentro. La cumbre en Alaska se perfila como un momento clave para definir el futuro de las relaciones entre ambas potencias y para explorar opciones diplomáticas que podrían cambiar el conflicto en Ucrania.

Notas relacionadas
Rusia confirma la agenda de la reunión entre Putin y Trump: "El tema central será el arreglo de la crisis ucraniana"

Rusia confirma la agenda de la reunión entre Putin y Trump: "El tema central será el arreglo de la crisis ucraniana"

LEER MÁS
Putin destaca los “esfuerzos sinceros" de la administración de Trump para poner fin a la guerra en Ucrania

Putin destaca los “esfuerzos sinceros" de la administración de Trump para poner fin a la guerra en Ucrania

LEER MÁS
Trump amenaza a Rusia con "severas consecuencias" si Putin no frena guerra de Ucrania: segunda reunión sería con Zelenski

Trump amenaza a Rusia con "severas consecuencias" si Putin no frena guerra de Ucrania: segunda reunión sería con Zelenski

LEER MÁS
¿Cuándo son las elecciones presidenciales en Bolivia 2025? fecha y datos oficiales del TSE

¿Cuándo son las elecciones presidenciales en Bolivia 2025? fecha y datos oficiales del TSE

LEER MÁS
Hogeweyk: el pueblo de Holanda donde personas con Alzheimer viven libres, sin dinero real y con enfermeros encubiertos

Hogeweyk: el pueblo de Holanda donde personas con Alzheimer viven libres, sin dinero real y con enfermeros encubiertos

LEER MÁS
Los Robertson, la familia que sobrevivió 38 días a la deriva en el Pacífico tras planear un viaje alrededor del mundo

Los Robertson, la familia que sobrevivió 38 días a la deriva en el Pacífico tras planear un viaje alrededor del mundo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Así informó la prensa internacional la sentencia a Martín Vizcarra, expresidente del Perú, a prisión preventiva

Así informó la prensa internacional la sentencia a Martín Vizcarra, expresidente del Perú, a prisión preventiva

LEER MÁS
Influencer muere tras caer una altura de 5 metros mientras grababa un TikTok: la trágica historia de Arina Glazunova

Influencer muere tras caer una altura de 5 metros mientras grababa un TikTok: la trágica historia de Arina Glazunova

LEER MÁS
Estas son las claves para entender el conflicto entre Colombia y Perú por la isla Santa Rosa, según expertos

Estas son las claves para entender el conflicto entre Colombia y Perú por la isla Santa Rosa, según expertos

LEER MÁS
Venezolana sufrió grave accidente por un conductor ebrio, no logró trasplante de cara y terminó volviéndose un símbolo en EEUU

Venezolana sufrió grave accidente por un conductor ebrio, no logró trasplante de cara y terminó volviéndose un símbolo en EEUU

LEER MÁS
Empresario brasileño mata a trabajador de limpieza tras discutir por el tráfico: usó el arma de su esposa jefa de policía

Empresario brasileño mata a trabajador de limpieza tras discutir por el tráfico: usó el arma de su esposa jefa de policía

LEER MÁS
Un país vecino del Perú figura entre las 10 fuerzas navales más poderosas del mundo, según destacado ranking

Un país vecino del Perú figura entre las 10 fuerzas navales más poderosas del mundo, según destacado ranking

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Credicorp canceló S/1.577 millones a Sunat por controversia tributaria, pero confirma que irá por la vía judicial

¿A qué hora y dónde se estrena 'Betty, la fea' 2 temporada 2?

Samahara Lobatón expone a Jefferson Farfán y lo acusa de querer 'sembrarle' un ampay a Bryan Torres: "Humillándome"

Mundo

Donald Trump no descarta el fracaso de la reunión con Vladímir Putin: "Existe un 25% de probabilidad"

Noruega acusa a Rusia de ciberataque contra represa hidroeléctrica que puso en riesgo su seguridad energética

Así informó la prensa internacional la sentencia a Martín Vizcarra, expresidente del Perú, a prisión preventiva

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Vizcarra preso EN VIVO: así fue el traslado del expresidente a Barbadillo

Rosa María sobre Dina Boluarte y Ley de Amnistía: "Alberto Fujimori y Montesinos hicieron lo mismo"

Dina Boluarte viaja este viernes a isla Santa Rosa en medio de tensiones diplomáticas con Colombia

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota