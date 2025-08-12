HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Donald Trump y Vladimir Putin se preparan para una cita en Alaska por el conflicto con Ucrania: intercambiar "tierra por paz"

El encuentro entre los mandatarios, Trump y Putin estaría prevista para el viernes 15 de agosto y podría tratar el conflicto con Ucrania.

Alaska donde se reunirán Estados Unidos y Rusia, tiene un fuerte simbolismo para ambas naciones. Foto: composición LR/JazminCeras/AP
Alaska donde se reunirán Estados Unidos y Rusia, tiene un fuerte simbolismo para ambas naciones. Foto: composición LR/JazminCeras/AP

La reunión entre Donald Trump y Vladímir Putin, prevista para este viernes 15 de agosto, si bien no se precisó que se discutirá, el panorama apunta a la búsqueda de un acuerdo entre ambos mandatarios para detener la guerra con Ucrania y finalmente llegar a la paz.

El encuentro se llevará a cabo en Alaska, donde la distancia entre ambos territorios de Estados Unidos y Rusia es tan solo de 3,8 kilómetros. Trump ha mencionado que en la agenda de la reunión está la cuestión territorial y ambos tendrían que intercambiar “tierra por paz”.

¿Cuál es el objetivo de la reunión en Alaska?

Después que el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, visitó al Kremlin el pasado 6 de agosto, ambas potencias anunciaron el encuentro entre los mandatarios. Esta situación generó intriga sobre el posible tema principal, Ucrania. Sin embargo, no se prevé la participación del presidente Volodímir Zelenski.

El opositor ruso exiliado Dmitri Gudkov señala que la cita en Alaska representará para Putin una oportunidad única de estrechar la mano de uno de los líderes del mundo occidental, algo que no pensará desaprovechar. “Para Putin, el solo hecho de reunirse con Trump ya es un enorme triunfo. Trump, en esencia, legitima a un criminal de guerra y le otorga el derecho de participar en negociaciones con Occidente”, afirma Gudkov. “Si no fuera por Trump, nadie estaría negociando con Putin”, añade.

¿Por qué la reunión será en Alaska?

Alaska tiene un fuerte simbolismo para Estados Unidos y Rusia, sea por su cercanía geográfica, su impacto histórico y por razones legales. La última razón debido a que Putin se encuentra con una orden de arresto de la Corte Penal Internacional por presunta responsabilidad en crímenes de guerra.

"Rusia y Estados Unidos son vecinos cercanos y comparten una frontera común", afirmó Yuri Ushakov, asesor presidencial ruso. "Parece lógico que nuestra delegación simplemente cruce el estrecho de Bering y que la importante y esperada cumbre de líderes de ambos países se celebre precisamente en Alaska", añadió.

