Rusia enfrenta una crisis de VIH agravada por el conflicto con Ucrania: el ejército es el epicentro del virus

La crisis del VIH en Rusia se ha intensificado significativamente con el estallido del conflicto con Ucrania, que ha desviado recursos hacia el ámbito militar. En ese sentido, datos del Ministerio de Defensa ruso, señalan que el VIH entre el personal militar se multiplicó por más de 40 durante el primer año de la guerra. A pesar de que antes del conflicto Rusia ya enfrentaba altos índices de infección, con más de un millón de personas viviendo con el virus en 2016, la falta de políticas de salud pública y la baja tasa de pruebas habían permitido que la epidemia se propagara sin control.

Con el inicio de la guerra, las prioridades del gobierno se desplazaron, y la disponibilidad de tratamientos antirretrovirales (TAR), esenciales para controlar el VIH, disminuyó significativamente. Hoy en día, menos del 50% de las personas diagnosticadas con VIH en Rusia reciben tratamiento, la cifra más baja en años. Esto se debe, en parte, a la orientación ideológica del gobierno y su dependencia de "valores morales tradicionales", que ha contribuido a la estigmatización del virus y a la falta de recursos para enfrentar la epidemia.

Cifras actuales confirman más casos de VIH en el ejército Ruso

Según datos oficiales, entre el primer trimestre de 2022 y principios de 2023, los casos de VIH en el ejército ruso se dispararon. Tan solo a finales de 2023 los contagios eran veinte veces mayor que el nivel previo a la guerra. El ejército se ha convertido en el foco de contagio, debido a las condiciones extremas como las transfusiones de sangre y la reutilización de jeringas en los hospitales de campaña, lo que incrementa el riesgo de contagio. La falta de acceso regular al tratamiento también ha causado mutaciones del virus, haciéndolo más resistente y más fácil de transmitir.

Sin embargo, el aumento de casos no se debe solo a factores relacionados con el combate. Fuentes independientes apuntan que, dentro del ejército, el uso de drogas inyectables y las relaciones sin protección suman a la transmisión del virus. La combinación de una alta exposición al virus y la falta de educación sexual dentro de las tropas militares crea un escenario explosivo, donde la propagación del VIH se va acelerando por las condiciones de guerra.

Rusia enfrenta al rededor de 100.000 contagios de VIH anuales

De acuerdo a datos de la agencia de la ONU contra el VIH (UNAIDS), en la actualidad Rusia es el quinto país del mundo con más casos, superando a Sudáfrica, Mozambique, Nigeria y la India. A nivel anual, el país ruso sigue registrando entre 50.000 y 100.000 nuevos contagios.

El impacto de la crisis del VIH en Rusia se extenderá mucho más allá del final de la guerra o el mandato de Vladímir Putin, ya que los miles de personas infectadas necesitarán tratamientos de por vida. En esa línea, The Moscow Times, el VIH en Rusia no solo es un problema médico, sino una consecuencia de decisiones políticas, represión y negligencia del gobierno que ahora pone en riesgo la salud pública.