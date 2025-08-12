El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, acusó a Rusia de no buscar un alto al conflicto. | AFP

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, acusó a Rusia de no buscar un alto al conflicto. | AFP

Volodímir Zelenski aseguró que Rusia no busca poner fin a la guerra, sino lanzar nuevas ofensivas en Ucrania, a través de una publicación en X. El presidente agradeció a Donald Trump por su determinación para poner fin al conflicto, y afirmó que juntos deben tomar posiciones para evitar que Rusia "vuelva a engañar al mundo".

Las declaraciones de Zelensky surgen luego de un avance estratégico de las fuerzas rusas en el este de Ucrania. Desde que invadió el país en 2022, Rusia, presidida por Vladímir Putin, ha realizado avances graduales con el objetivo de anexar regiones ucranianas para su control. Actualmente, Rusia controla cuatro de estas regiones.

Zelensky asegura que Putin busca convertir su reunión con Trump en una victoria personal

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, acusó este lunes a su contraparte rusa, Vladímir Putin, de intentar aprovechar su próximo encuentro con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como una forma de lograr una "victoria personal".

A través de un mensaje en su cuenta de X, Zelensky dijo que "Putin está únicamente enfocado en presentar su reunión con Estados Unidos como una victoria personal, mientras continúa ejerciendo la misma presión sobre Ucrania que lo ha hecho anteriormente".

Zelensky realizó estas declaraciones, refiriéndose al encuentro entre Trump y Putin programado para el viernes en Alaska (Estados Unidos), después de recibir un informe de la inteligencia y el ejército ucraniano sobre las acciones y las intenciones de Putin.

Trump no descarta la posibilidad de una reunión entre Zelensky y Putin

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que después de este viernes podría ser factible una reunión entre los mandatarios de Rusia, Vladímir Putin, y de Ucrania, Volodímir Zelensky, en la que, si fuera necesario, él podría participar.

Trump ha señalado que será necesario que Ucrania ceda los territorios que Rusia ha reclamado como propios en los últimos años; sin embargo, el presidente ucraniano ha rechazado esta propuesta.

A la negativa de Zelensky se ha sumado la Unión Europea, que ha solicitado ser incluida en las negociaciones entre Rusia y Estados Unidos; sin embargo, no ha sido invitada al encuentro.