HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios
Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     
Trump desalojará a personas sin hogar de Washington
Trump desalojará a personas sin hogar de Washington     Trump desalojará a personas sin hogar de Washington     Trump desalojará a personas sin hogar de Washington     
Mundo

Zelensky asegura que Rusia no busca poner fin a la guerra, sino lanzar nuevas ofensivas en Ucrania

Previo a la reunión entre Donald Trump y Vladimir Putin, que se llevará a cabo este viernes 15 de agosto en Alaska, el presidente ucraniano busca que "la unidad del mundo no se vea amenazada".

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, acusó a Rusia de no buscar un alto al conflicto.
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, acusó a Rusia de no buscar un alto al conflicto. | AFP

Volodímir Zelenski aseguró que Rusia no busca poner fin a la guerra, sino lanzar nuevas ofensivas en Ucrania, a través de una publicación en X. El presidente agradeció a Donald Trump por su determinación para poner fin al conflicto, y afirmó que juntos deben tomar posiciones para evitar que Rusia "vuelva a engañar al mundo".

Las declaraciones de Zelensky surgen luego de un avance estratégico de las fuerzas rusas en el este de Ucrania. Desde que invadió el país en 2022, Rusia, presidida por Vladímir Putin, ha realizado avances graduales con el objetivo de anexar regiones ucranianas para su control. Actualmente, Rusia controla cuatro de estas regiones.

PUEDES VER: Muere Miguel Uribe, precandidato presidencial de Colombia, baleado por un sicario de 15 años durante un mitin

lr.pe

Zelensky asegura que Putin busca convertir su reunión con Trump en una victoria personal

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, acusó este lunes a su contraparte rusa, Vladímir Putin, de intentar aprovechar su próximo encuentro con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como una forma de lograr una "victoria personal".

A través de un mensaje en su cuenta de X, Zelensky dijo que "Putin está únicamente enfocado en presentar su reunión con Estados Unidos como una victoria personal, mientras continúa ejerciendo la misma presión sobre Ucrania que lo ha hecho anteriormente".

Zelensky realizó estas declaraciones, refiriéndose al encuentro entre Trump y Putin programado para el viernes en Alaska (Estados Unidos), después de recibir un informe de la inteligencia y el ejército ucraniano sobre las acciones y las intenciones de Putin.

PUEDES VER: Israel mata a seis periodistas y eleva a 238 el número de trabajadores de la prensa muertos desde el inicio de la guerra en Gaza

lr.pe

Trump no descarta la posibilidad de una reunión entre Zelensky y Putin

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que después de este viernes podría ser factible una reunión entre los mandatarios de Rusia, Vladímir Putin, y de Ucrania, Volodímir Zelensky, en la que, si fuera necesario, él podría participar.

Trump ha señalado que será necesario que Ucrania ceda los territorios que Rusia ha reclamado como propios en los últimos años; sin embargo, el presidente ucraniano ha rechazado esta propuesta.

A la negativa de Zelensky se ha sumado la Unión Europea, que ha solicitado ser incluida en las negociaciones entre Rusia y Estados Unidos; sin embargo, no ha sido invitada al encuentro.

Notas relacionadas
Golpe estratégico de Ucrania a Rusia: atacan planta militar y base aérea donde se almacenaba drones Shahed

Golpe estratégico de Ucrania a Rusia: atacan planta militar y base aérea donde se almacenaba drones Shahed

LEER MÁS
Trump ordena el traslado de dos submarinos nucleares cerca de Rusia tras amenazas del expresidente Dmitry Medvédev

Trump ordena el traslado de dos submarinos nucleares cerca de Rusia tras amenazas del expresidente Dmitry Medvédev

LEER MÁS
Ucrania exige medidas urgentes contra Rusia tras nuevo ataque aéreo que dejó 6 muertos y varios heridos en Kiev

Ucrania exige medidas urgentes contra Rusia tras nuevo ataque aéreo que dejó 6 muertos y varios heridos en Kiev

LEER MÁS
Hogeweyk: el pueblo de Holanda donde personas con Alzheimer viven libres, sin dinero real y con enfermeros encubiertos

Hogeweyk: el pueblo de Holanda donde personas con Alzheimer viven libres, sin dinero real y con enfermeros encubiertos

LEER MÁS
Harrison Okene, el hombre que sobrevivió tres días bajo el mar dentro de un barco hundido a treinta metros de profundidad

Harrison Okene, el hombre que sobrevivió tres días bajo el mar dentro de un barco hundido a treinta metros de profundidad

LEER MÁS
Los Robertson, la familia que sobrevivió 38 días a la deriva en el Pacífico tras planear un viaje alrededor del mundo

Los Robertson, la familia que sobrevivió 38 días a la deriva en el Pacífico tras planear un viaje alrededor del mundo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
El día que la madre de Miguel Uribe Turbay fue asesinada por orden de Pablo Escobar en pleno rescate tras 5 meses secuestrada

El día que la madre de Miguel Uribe Turbay fue asesinada por orden de Pablo Escobar en pleno rescate tras 5 meses secuestrada

LEER MÁS
Colombia confirma la muerte de José Aldinever Sierra, presunto autor material de la muerte de Miguel Uribe

Colombia confirma la muerte de José Aldinever Sierra, presunto autor material de la muerte de Miguel Uribe

LEER MÁS
¿Quién es alias Chipi, el presunto líder detrás del asesinato del senador colombiano Miguel Uribe Turbay en Bogotá?

¿Quién es alias Chipi, el presunto líder detrás del asesinato del senador colombiano Miguel Uribe Turbay en Bogotá?

LEER MÁS
Un país vecino del Perú figura entre las 10 fuerzas navales más poderosas del mundo, según destacado ranking

Un país vecino del Perú figura entre las 10 fuerzas navales más poderosas del mundo, según destacado ranking

LEER MÁS
Muere Miguel Uribe, precandidato presidencial de Colombia, baleado por un sicario de 15 años durante un mitin

Muere Miguel Uribe, precandidato presidencial de Colombia, baleado por un sicario de 15 años durante un mitin

LEER MÁS
Presidente de Colombia se pronuncia tras la muerte del senador Miguel Uribe: “La vida está por encima de cualquier ideología"

Presidente de Colombia se pronuncia tras la muerte del senador Miguel Uribe: “La vida está por encima de cualquier ideología"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Emelec vs Deportivo Cuenca por LigaPro EN VIVO: empatan sin goles en el estadio George Capwell

Reparto de 'Merlina' 2: actores que regresan y nuevos antagonistas de la serie

Conductores invaden vía del Metropolitano por falta de sanciones efectivas: "La multa es solo S/72"

Mundo

¿Quién es alias Chipi, el presunto líder detrás del asesinato del senador colombiano Miguel Uribe Turbay en Bogotá?

La histórica moneda de El Salvador que fue inspirada en Cristóbal Colón: fue una pieza clave en el siglo XIV

China inicia la construcción del "proyecto del siglo": una megapresa hidroeléctrica capaz de alterar la rotación de la Tierra

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Patricia Benavides retorna al Ministerio Público: es citada para participar en la Junta de Fiscales Supremos

Transportistas fluviales ofendidos tras hallazgo de bandera de Colombia en isla Chinería

Cancillería rechaza colocación de bandera de Colombia: "No contribuyen a la histórica convivencia armónica y pacífica"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota