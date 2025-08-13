HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Trump critica a medios por citar a "perdedores despedidos" que aseguran beneficio para Rusia en su próxima reunión con Putin

"Son gente enferma y deshonesta, que probablemente odia nuestro país", sentenció Donald Trump en Truth Social.

Donald Trump y Vladímir Putin se reunirán para tratar la guerra de Ucrania en Estados Unidos.
Donald Trump y Vladímir Putin se reunirán para tratar la guerra de Ucrania en Estados Unidos. | Composición LR

Temprano por la mañana, Donald Trump decidió lanzar duras declaraciones en contra de los medios de EE.UU. que están cubriendo su próxima reunión con Vladímir Putin, la cual se dará este viernes 15 de agosto y consistirá en la guerra con Ucrania.

"Citan constantemente a perderos despedidos y a gente realmente ingenua como John Bolton", dijo Trump. El mandatario señaló que Bolton dio como ganador a Putin, a pesar de que la reunión de ambos será en Alaska.

Donald Trump arremete contra los medios de Estados Unidos. Foto: Truth Social.

Donald Trump arremete contra los medios de Estados Unidos. Foto: Truth Social.

PUEDES VER: Gobierno de Trump anunciará nuevas acciones contra Maduro pronto: "El pueblo venezolano tiene que reclamar su libertad"

La reunión de Trump y Putin podría dañar a Ucrania

Desde la Casa Blanca, la reunión que se dará entre Donald Trump y Vladímir Putin fue calificada como un "ejercicio de escucha", según CNN.

Por otro lado, cabe destacar que Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania, no estaría presente en el encuentro de ambos mandatarios, Entonces, los temores ante un posible acuerdo desfavorable para Kiev se mantienen presentes por el momento, añadió el medio.

PUEDES VER: Donald Trump prolonga 90 días la pausa de los aranceles a China antes de que expirara la última tregua comercial

lr.pe

Trump y Putin se reunirán en una base militar de EE.UU.

La administración de Trump comentó que el presidente americano se verá con Vladímir Putin en la base militar conjunta Elmendorf-Richardson, en Anchorage, la ciudad más grande de Alaska.

En un inicio, se intentó evitar que el mandatario de Rusia sea visto ingresando a una instalación del ejército estadounidense, según CNN. Sin embargo, la base seleccionada mantiene los requisitos necesarios para un encuentro de esta magnitud.

