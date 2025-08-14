Trump advierte que, sin su presidencia, Putin podría haber tomado Ucrania y establece que la duración del encuentro determinará los resultados en el conflicto. | Composición LR

Estados Unidos será este viernes el escenario de una de las reuniones diplomáticas más relevantes desde el inicio de la guerra en Ucrania. El presidente Donald Trump y su homólogo ruso Vladimir Putin se encontrarán en la base militar Elmendorf-Richardson, en Anchorage, Alaska, bajo un operativo de máxima seguridad y con la atención del mundo puesta en el resultado.

En declaraciones del día de hoy 14 de agosto, en una rueda de prensa en la Casa Blanca, Trump afirmó que “Putin se apoderaría de toda Ucrania si yo no fuera presidente”. Además, afirma que si la reunión termina rápido, significa que las cosas terminaron de forma negativa. De lo contrario, si es una buena reunión, se logrará "la paz en un futuro muy cercano".

¿Cuáles son las expectativas ante la próxima reunión?

El encuentro, programado para las 11:30 hora local, será el primero entre Estados Unidos y Rusia desde junio de 2021 y el primero desde que estalló el conflicto en febrero de 2022. Según Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, Trump quiere “mirar al presidente ruso a los ojos” para evaluar qué avances pueden lograrse.

Desde Moscú, Putin elogió los “esfuerzos enérgicos y sinceros” de Trump por frenar la crisis y abrir un canal de diálogo que incluya el control de armas nucleares y el aprovechamiento del “enorme potencial económico” entre ambos países. En Washington, la expectativa es lograr al menos un compromiso para organizar una segunda reunión que incorpore a Ucrania.

Zelenski exige un lugar en la mesa

El presidente ucraniano Volodímir Zelenski ha intensificado sus contactos con líderes europeos para garantizar su participación en cualquier acuerdo que defina el futuro de Ucrania. “No se puede tomar ninguna decisión sin que se pronuncie Ucrania”, subrayó.

Fuentes diplomáticas aseguran que, tras una videollamada conjunta, varios mandatarios europeos trasladaron a Trump su descontento por la exclusión de Kiev. Como respuesta, el presidente estadounidense habría prometido que no cerrará un acuerdo de paz sin la presencia ucraniana, aunque reconoció que un alto el fuego inmediato es incierto.

¿Qué se discutirá en la reunión entre Donald Trump y Putin?

Trump estimó que existe un 25% de probabilidades de que la reunión no sea exitosa. En ese caso, advirtió que Estados Unidos impondrá “graves consecuencias” a Rusia mediante nuevas sanciones. La agenda incluye discusiones sobre límites territoriales, garantías de seguridad y tres posibles sedes para un segundo encuentro, cuyo formato aún no está definido.

Las autoridades de Anchorage han desplegado un operativo especial para blindar la zona y evitar protestas, garantizando un perímetro seguro para las delegaciones. Aún persisten las dudas sobre la viabilidad de un acuerdo sin la presencia directa de Ucrania en la negociación inicial.