El Pentágono empleará la fuerza militar contra cárteles de droga de América Latina por orden de Donald Trump. | Composición LR

El presidente de EE.UU., Donald Trump, decidió firmar en secreto una directiva que ordena al Pentágono usar la fuerza militar contra algunos carteles de droga de América Latina, según The New York Times.

Esta medida del mandatario otorgaría permiso para armar una base oficial ante las posibilidades de efectuar operaciones militares en el mar o en tierras extranjeras, añadió el medio americano.

Trump tendría problemas legales por usar fuerza militar

El permiso de las fuerzas militares para luchar contra el narcotráfico pone en discusión temas legales de por medio. Una de ellas sería considerar como "asesinato" el hecho de que agentes militares acaben con la vida de civiles o sospechosos, que no representen una amenaza inminente, tras una autorización del Congreso, según NYT.

Con Trump buscando proteger EE.UU., Ana Kelly, portavoz de la Casa Blanca, señaló que varios cárteles y bandas fueron seleccionadas como "organizaciones terroristas", informó el medio. No obstante, James E. McPherson, contralmirante retirado, explicó que usar este tipo de fuerza sin consentimiento del país involucrado sería una violación del derecho internacional.

¿Qué países estarían en la mira del Gobierno de Trump?

El Gobierno de EE.UU. puso en la mira al Cártel de los Soles como otra organización terrorista tras acusar al dictador, Nicolás Maduro, como el cabecilla, contó NYT. De tal forma, la administración de Trump duplicó su recompensa a US$50 millones.

En abril, Trump quiso que el ejército americano se adentre en México para luchar contra los cárteles de droga, pero la presidenta Claudia Sheinbaum no estuvo de acuerdo, mencionó el medio. Incluso, la CIA se ha encargado de realizar vuelos secretos en drones para recopilar información y brindarla a las autoridades mexicanas.