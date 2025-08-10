La Casa Blanca analiza la posibilidad de invitar al presidente ucraniano Volodimir Zelenski a Alaska la próxima semana, con lo que coincidiría con el encuentro programado entre Donald Trump y su homólogo ruso, Vladimir Putin, según confirmó a NBC un alto funcionario y tres fuentes al tanto de las discusiones internas. Aunque la idea genera expectativas en Washington, no hay aún una confirmación oficial.

Un alto funcionario de la administración aseguró que es “absolutamente” posible que la reunión ocurra, mientras que otro portavoz de la Casa Blanca reiteró que Trump mantiene “abierta” la opción de una cumbre trilateral. Por ahora, el foco está en la reunión bilateral solicitada por Putin, programada para realizarse el viernes 15 de agosto.

Congresista republicano respalda cumbre Trump-Putin y plantea intercambio territorial en Ucrania

El senador republicano Lindsey Graham afirmó que Rusia y Ucrania tendrían que intercambiar territorio para poner fin a la guerra, alineándose con recientes declaraciones del presidente Donald Trump. En una entrevista en Meet the Press de NBC News, Graham aseguró que Ucrania no podrá expulsar a todas las tropas rusas, mientras que Moscú no tomará Kiev, por lo que “al final habrá algunos intercambios de tierras”, aunque subrayó que estos solo serían posibles si se otorgan garantías de seguridad a Kiev.

Las declaraciones contrastan con la postura del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, quien reiteró el sábado que su país “no entregará territorios a los ocupantes”. Graham respaldó la cumbre prevista este viernes en Alaska entre Trump y el presidente ruso, Vladimir Putin, con la esperanza de que Zelenski también pueda participar. “No se puede poner fin a una guerra sin diálogo”, afirmó.

Líderes europeos piden presión sobre Rusia antes de cumbre Trump-Putin

A pocos días de la cumbre entre Donald Trump y Vladimir Putin en Alaska, los principales líderes europeos instaron a mantener la presión diplomática, económica y militar sobre Rusia, y reiteraron su respaldo a Ucrania. En una declaración conjunta, mandatarios como Emmanuel Macron, Giorgia Meloni, Friedrich Merz, Donald Tusk, Keir Starmer y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, subrayaron que solo una combinación de “diplomacia activa, apoyo a Ucrania y presión sobre la Federación Rusa” permitirá poner fin a la guerra.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenskyy, excluido de la cita en Alaska, advirtió que “no pueden tomarse decisiones sin Ucrania” y rechazó cualquier cesión territorial, en respuesta a la afirmación de Trump de que podría haber “intercambio de territorios para beneficio de ambos”. Líderes como Macron y el español Pedro Sánchez respaldaron su postura, reclamando que el futuro de Ucrania sea decidido por los propios ucranianos.

PUEDES VER: Miguel Uribe en estado crítico al sufrir hemorragia por complicaciones médicas tras 2 meses de atentado en su contra

Ucrania recupera pueblo fronterizo en Sumi en medio de intensos ataques

El ejército ucraniano anunció este domingo la liberación de Bezsalivka, una localidad fronteriza en la región de Sumi, al norte del país, tras expulsar a las fuerzas rusas. El Estado Mayor informó que el pueblo fue “completamente limpiado de ocupantes” y destacó su ubicación estratégica, a unos 20 kilómetros de la principal línea de combate en la zona. La reconquista se produce en el contexto de una ofensiva rusa en Sumi, lanzada después de que Moscú recuperara en abril la parte de la región rusa de Kursk ocupada por Ucrania desde 2024.

La jornada estuvo marcada por ataques cruzados que dejaron cinco muertos en Ucrania —tres en Zaporiyia y dos en Donetsk— y dos en Rusia, uno de ellos en la región de Sarátov tras un ataque ucraniano contra una refinería. En el sur, tres personas murieron en Odesa al impactar contra una mina mientras nadaban en una zona prohibida. Moscú no se ha pronunciado sobre la pérdida de Bezsalivka.