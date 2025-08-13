HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Zelenski califica la cumbre con Trump como una “victoria personal” para Putin y advierte que retrasará sanciones contra Rusia

Volodimir Zelenski señaló que no aceptará los resultados de las negociaciones entre Putin y Trump, aunque dejó abierta la posibilidad de un encuentro tripartito en el futuro.

Zelenski califica la cumbre con Trump como una “victoria personal” para Putin.
Zelenski califica la cumbre con Trump como una "victoria personal" para Putin.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, expresó en una rueda de prensa que la reunión programada entre Vladímir Putin y Donald Trump el próximo 15 de agosto en Alaska puede considerarse una "victoria personal" para el mandatario ruso.

"En primer lugar, [Putin] se reunirá en territorio estadounidense, lo que considero una victoria personal para él. En segundo lugar, está saliendo del aislamiento, porque se reúne en territorio estadounidense. En tercer lugar, con esta reunión, ha pospuesto de alguna manera las sanciones", señaló el líder de Ucrania. Estas declaraciones fueron recogidas por la agencia AFP.

PUEDES VER: Zelenski advierte que Ucrania "no entregará su tierra" tras anuncio de reunión entre Donald Trump y Vladimir Putin

lr.pe

Zelenski no descarta encuentro entre él, Trump y Putin

El presidente de Ucrania advirtió que no aceptará los resultados de las negociaciones entre Putin y Trump. También dejó abierta la posibilidad de organizar un encuentro entre las tres partes en el futuro, algo que Trump mencionó en una rueda de prensa el último lunes. El encuentro en Alaska, que tendrá lugar el 15 de agosto, será el primero entre los dos líderes desde 2019.

Asimismo, se espera que Putin y Trump discutan la situación en Ucrania, entre otros temas. Además, este martes, el ministro ruso de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov, tuvo una llamada con el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio. Durante la conversación, ambos hablaron sobre los detalles para preparar la reunión y reafirmaron su compromiso para garantizar el éxito del evento.

PUEDES VER: Zelenski insiste en un alto el fuego en Ucrania antes de aceptar una reunión con Putin: “Lo primero es parar las matanzas”

lr.pe

Presidente de Ucrania rechaza intercambio de territorios entre Ucrania y Rusia

Volodímir Zelenski ha confirmado ante los medios que diversos grupos de soldados rusos han conseguido avanzar aproximadamente diez kilómetros en algunas áreas del frente, aunque aseguró que dichos avances serán rápidamente neutralizados.

Estos avances generan preocupación, ya que algunos temen que Rusia esté obteniendo una ventaja estratégica antes de la cumbre en Alaska entre Putin y Trump. En este encuentro, ambos mandatarios discutirán posibles soluciones al conflicto.

Una de las propuestas que ha mencionado Estados Unidos, aunque sin entrar en detalles, es la posibilidad de un intercambio de territorios entre ambos países, una idea que ha sido rechazada tanto por Kiev como por sus aliados en Europa.

PUEDES VER: Donald Trump anuncia que se reunirá con Vladímir Putin el próximo 15 de agosto en Alaska

lr.pe

Zelenski mantuvo diálogo con Starmer y Macron

Volodímir Zelenski, hizo un llamado a sus aliados para que tomen acciones firmes con el objetivo de poner fin a la invasión rusa, durante una conversación telefónica que sostuvo el sábado pasado con el primer ministro británico, Keir Starmer. Esta charla ocurrió después de que Rusia y Estados Unidos alcanzaran un acuerdo para organizar una cumbre entre Trump y Vladimir Putin.

Zelenski destacó en sus redes sociales la urgencia de adoptar medidas claras y mantener una coordinación máxima entre Ucrania y sus aliados. Además, agradeció el compromiso del Reino Unido, Estados Unidos y demás países socios en su esfuerzo por terminar con la guerra.

