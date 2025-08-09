HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Ley Infocorp entra en vigencia: ¿cómo limpiar mi historial en menos tiempo?
Ley Infocorp entra en vigencia: ¿cómo limpiar mi historial en menos tiempo?     Ley Infocorp entra en vigencia: ¿cómo limpiar mi historial en menos tiempo?     Ley Infocorp entra en vigencia: ¿cómo limpiar mi historial en menos tiempo?     
Joven de 17 años arrestado por tiroteo en Times Square: 3 heridos
Joven de 17 años arrestado por tiroteo en Times Square: 3 heridos      Joven de 17 años arrestado por tiroteo en Times Square: 3 heridos      Joven de 17 años arrestado por tiroteo en Times Square: 3 heridos      
Mundo

Fuerza policial en Brasil utiliza búfalos de agua de casi mil kilogramos para patrullar pantanos y ríos en una isla

En Brasil, la policía utiliza búfalos de agua para patrullar terrenos pantanosos, mejorando la movilidad y reduciendo el desgaste de los vehículos.

Los búfalos de agua permiten a la policía de Marajó patrullar zonas inaccesibles. Foto: Agencia Pará
Los búfalos de agua permiten a la policía de Marajó patrullar zonas inaccesibles. Foto: Agencia Pará

En la isla de Marajó, ubicada en el delta del río Amazonas, la policía cuenta con un aliado poco convencional durante sus patrullajes, el búfalo de agua. Estos animales, capaces de cruzar pantanos y ríos con facilidad, superan en efectividad a caballos, motocicletas y vehículos todoterreno en este terreno tan desafiante.

Originarios del sudeste asiático y completamente adaptados al clima y ecosistema brasileños, los búfalos han prosperado hasta alcanzar una población de 1,6 millones de ejemplares en el país. Con un peso cercano a los 1.000 kilos, estos animales proporcionan a la policía militar de la región una combinación de fuerza, resistencia y fiabilidad que pocos medios de transporte pueden igualar.

PUEDES VER: Mujer en estado de desnutrición es rescatada en Argentina: habría sido encerrada por su esposo e hija por 20 años

lr.pe

¿Por qué la policía militar de la isla de Marajó en Brasil utiliza búfalos de agua?

El territorio de Marajó se caracteriza por vastas llanuras inundadas, canales y zonas pantanosas que dificultan el paso de vehículos convencionales. Sin embargo, los búfalos, acostumbrados a pastar cerca de ríos y ciénagas, se desplazan sin dificultad por estos territorios, lo que permite a las patrullas cubrir rutas inaccesibles para otros medios de transporte.

A diferencia de los caballos y las motos, los búfalos mantienen un paso constante y pueden transportar a los agentes durante largas jornadas sin fatigarse. La policía militar ha comprobado que su uso no solo mejora la movilidad durante los operativos, sino que también reduce el desgaste de los vehículos y el consumo de combustible, lo que resulta crucial en un entorno tan exigente.

PUEDES VER: "Se querían ir sin pagar": Un policía y un profesor de artes marciales golpean brutalmente a mozas en cervecería de Argentina

lr.pe

¿Cuál es el impacto social del uso de búfalos por la policía en Brasil?

La imagen de los oficiales montados en búfalos se ha convertido en una atracción turística en Marajó. Los visitantes y fotógrafos no pierden la oportunidad de capturar estas patrullas inusuales, lo que genera contenido viral en las redes sociales y contribuye a una percepción más positiva de la policía local.

El gobierno brasileño ha identificado esta práctica como una oportunidad para mejorar su imagen pública. Además de la eficacia en los operativos, la estrategia ha fortalecido el vínculo entre la policía y la comunidad, proyectando una identidad regional única que fusiona tradición, funcionalidad y atractivo visual.

Notas relacionadas
Perú y Ecuador comparten Tiwinza, el territorio de 1 km² que selló la paz tras la Guerra del Cenepa

Perú y Ecuador comparten Tiwinza, el territorio de 1 km² que selló la paz tras la Guerra del Cenepa

LEER MÁS
Zelenski confirma diálogo con Starmer y Macron y señala que “deben presionar a Putin para poner fin a la guerra ilegal”

Zelenski confirma diálogo con Starmer y Macron y señala que “deben presionar a Putin para poner fin a la guerra ilegal”

LEER MÁS
Donald Trump anuncia que se reunirá con Vladímir Putin el próximo 15 de agosto en Alaska

Donald Trump anuncia que se reunirá con Vladímir Putin el próximo 15 de agosto en Alaska

LEER MÁS
Juliane Koepcke, la mujer alemana que sobrevivió sola en la Amazonía tras un trágico accidente aéreo

Juliane Koepcke, la mujer alemana que sobrevivió sola en la Amazonía tras un trágico accidente aéreo

LEER MÁS
Harrison Okene, el hombre que sobrevivió tres días bajo el mar dentro de un barco hundido a treinta metros de profundidad

Harrison Okene, el hombre que sobrevivió tres días bajo el mar dentro de un barco hundido a treinta metros de profundidad

LEER MÁS
Los Robertson, la familia que sobrevivió 38 días a la deriva en el Pacífico tras planear un viaje alrededor del mundo

Los Robertson, la familia que sobrevivió 38 días a la deriva en el Pacífico tras planear un viaje alrededor del mundo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Mujer en estado de desnutrición es rescatada en Argentina: habría sido encerrada por su esposo e hija por 20 años

Mujer en estado de desnutrición es rescatada en Argentina: habría sido encerrada por su esposo e hija por 20 años

LEER MÁS
El bolívar en Venezuela llegó a su punto más bajo en toda su historia: un salario mínimo vale solo un dólar

El bolívar en Venezuela llegó a su punto más bajo en toda su historia: un salario mínimo vale solo un dólar

LEER MÁS
Maduro superó a Osama Bin Laden y al hijo de 'El Chapo' Guzmán con la recompensa más alta de EEUU por su captura

Maduro superó a Osama Bin Laden y al hijo de 'El Chapo' Guzmán con la recompensa más alta de EEUU por su captura

LEER MÁS
Colombiano que nació en Leticia responde a los peruanos sobre la polémica en la isla Santa Rosa: "Pertenece a Perú”

Colombiano que nació en Leticia responde a los peruanos sobre la polémica en la isla Santa Rosa: "Pertenece a Perú”

LEER MÁS
Periodista peruano es arrestado en EEUU y enviado a la cárcel de Alligator Alcatraz: familia denuncia abuso migratorio

Periodista peruano es arrestado en EEUU y enviado a la cárcel de Alligator Alcatraz: familia denuncia abuso migratorio

LEER MÁS
Luis Arce pide a las Fuerzas Armadas de Bolivia prepararse ante amenazas de desestabilización antes de las elecciones

Luis Arce pide a las Fuerzas Armadas de Bolivia prepararse ante amenazas de desestabilización antes de las elecciones

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Hildebrandt criticó el libro de Marco Sifuentes, y este le responde: "César, dame una oportunidad"

Rechazan decisión de la Policía de suspender operativos contra la minería ilegal en zonas críticas

Venezuela vs México EN VIVO: hora y canal para ver a la Vinotinto en los cuartos de final de la Copa Panamericana de Vóley 2025

Mundo

Excanciller de Argentina apunta contra Javier Milei por promocionar el $LIBRA: "Algún día tendrá que ir a la cárcel"

Periodista peruano es arrestado en EEUU y lo envían a la cárcel de Alligator Alcatraz: familia denuncia abuso migratorio

Trump anfitriona histórico tratado de paz entre Armenia y Azerbaiyán que beneficiaría económicamente a EEUU

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Perú enviará nota de protesta a Colombia por violar espacio aéreo: avión colombiano sobrevoló Santa Rosa

"Santa Rosa es del Perú”: colombianos en Leticia en desacuerdo con Gustavo Petro

Juliana Oxenford critica a Gustavo Petro tras su discurso en Leticia: "Tiene una idea absurda de la propia historia"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota