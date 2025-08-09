HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Mujer en estado de desnutrición es rescatada en Argentina: habría sido encerrada por su esposo e hija por 20 años

Una mujer fue rescatada con signos de desnutrición y maltrato en Córdoba, Argentina. Su esposo e hija fueron arrestados tras ser acusados de mantenerla encerrada durante años.

Mujer rescatada en Argentina habría sido encerrada por su esposo e hija por 20 años.
Mujer rescatada en Argentina habría sido encerrada por su esposo e hija por 20 años. | El Doce

Una mujer fue rescatada en estado de desnutrición y con evidentes signos de maltrato físico de una casa en la localidad de Despeñaderos, en Córdoba, Argentina. Las autoridades investigan si permaneció encerrada y fue sometida a abuso durante más de 20 años. Como resultado de la investigación, su esposo, Sergio Colazo, y su hija mayor fueron arrestados.

La mujer vivía junto a su marido y cuatro hijos, y fue rescatada después de una denuncia anónima en el Polo de la Mujer. Los investigadores creen que estuvo privada de su libertad y reducida a trabajos domésticos forzados durante al menos diez años.

PUEDES VER: Adolescente de 14 años es asesinado por su madre con un arma blanca mientras él la cuidaba en su casa en Argentina

lr.pe

Se espera la declaración de la mujer rescatada

El canal El Doce informó que la salud de la víctima es tan crítica que aún no se ha podido tomarle declaración. Ella sigue internada en el Hospital de Alta Gracia, con un estado físico y psicológico muy grande.

Asimismo, el fiscal de Segundo Turno de Alta Gracia, Alejandro Peralta Otonello, ordenó la detención de Sergio Colazo y de su hija mayor después de reunir pruebas que los vinculan directamente con el sufrimiento de la mujer. También se presentaron cargos contra otros tres hijos, aunque ellos siguen en libertad.

“Ya se efectivizó la detención y se está trabajando para establecer el grado de participación de cada uno”, indicaron desde la Fiscalía. El caso está siendo tratado como abandono de persona agravado, un delito que conlleva penas severas.

PUEDES VER: El vuelo más turbulento del mundo pasó por Sudamérica, según Turbli: recorre una de las cadenas montañosas más altas del planeta

lr.pe

Vecinos creían que mujer rescatada en Córdoba había fallecido

Los vecinos del barrio comentaron que hacía más de diez años que no veían a la mujer, y muchos pensaban que ya había fallecido. El descubrimiento reveló una terrible historia de abuso y cautiverio que nadie había logrado identificar a tiempo.

Uno de los detalles más escalofriantes que salió a la luz fue que le cortaban las uñas con una amoladora. Además, el fiscal ordenó que los principales acusados fueran alejados de la vivienda y se les prohibiera cualquier tipo de contacto con la víctima.

PUEDES VER: Milei minimiza reclamos de argentinos que aseguran que no llegan a fin de mes: "Habría cadáveres en la calle”

lr.pe

No descartan que haya más personas imputadas en el caso

El equipo de profesionales que viene apoyando a la víctima incluye médicos, psiquiatras y psicólogos, quienes están trabajando para estabilizar el estado de la mujer y que pueda finalmente declarar. Sin embargo, su situación física y emocional sigue siendo tan crítica que aún no han podido tomarle testimonio.

Mientras ella continúa internada en el Hospital de Alta Gracia en un estado grave, la investigación avanza. No se descarta que haya más personas involucradas si se confirma que el abuso y el cautiverio se extendieron durante varios años.

