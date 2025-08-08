HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

"Se querían ir sin pagar": Un policía y un profesor de artes marciales golpean brutalmente a mozas en cervecería de Argentina

Las cámaras de seguridad registraron cómo una recepcionista y una moza fueron golpeadas tras pedir el ticket de pago a uno de los agresores que intentaba irse sin pagar.

Denuncian que los sujetos que agredieron a mozas en la cervecería La Matanza, eran un policía y un profesor de artes marciales. Foto: Cámaras de seguridad
Denuncian que los sujetos que agredieron a mozas en la cervecería La Matanza, eran un policía y un profesor de artes marciales. Foto: Cámaras de seguridad

El violento incidente ocurrió en la cervecería Berlín, ubicada en la avenida Carlos Casares, en Buenos Aires, Argentina, tras una cena show de Daniel Agostini. Todo quedó registrado por las cámaras de seguridad del local. En el video se observa cómo uno de los agresores se dirige directamente hacia la recepcionista, a quien le propina una patada en la rodilla y dos fuertes golpes en la cara. La mujer logra esquivar algunos de los golpes y trata de empujarlo fuera del local. Mientras tanto, el otro agresor, también en estado de ebriedad, golpea brutalmente en la cara a una moza que intentaba calmar la situación.

Según, declaración de la recepcionista del lugar, el conflicto comenzó cuando le pidió el ticket a uno de los hombres, quien intentaba irse sin pagar. "Ahí se produjo el problema", comentó Daniela en una entrevista con un medio local. Durante unos 20 segundos, la recepcionista y sus compañeras fueron atacadas con puños, patadas y hasta sillazos. Las imágenes del violento episodio fueron difundidas en las últimas horas, generando gran indignación en las redes sociales.

lr.pe

¿Cómo fue la agresión que sufrieron las trabajadoras de la cervecería?

La agresión que sufrieron las trabajadoras de la cervecería ocurrió tras varios incidentes con los agresores, quienes llegaron al local a altas horas de la noche. "Con ellos tuvimos problemas desde el momento en que reservaron. Nosotros tenemos tolerancia hasta las 22.30 y si no podemos vender a otras personas. Ellos aparecieron a las 12 de la noche", señaló Daniela, una de las víctimas.

Uno de los agresores, identificado como L.A., se levantó a ir hacia el escenario, a pesar de que Daniela, la recepcionista, le pidió que se quedara en su lugar. Al negarse a regresar, el conflicto comenzó a escalar. Más tarde, cuando la pareja de uno de los agresores intentó irse sin pagar, Daniela le pidió el ticket, lo que desató la brutal pelea.

Una de las trabajadoras fue golpeada en la rodilla, mientras que su compañera sufrió lesiones severas en la cara debido a los puños que recibió.

Identifican a agresores, pero sientes miedo tras amenazas

Los agresores fueron identificados como un profesor de kickboxing y un miembro de la fuerza policial, lo que ha generado temor en las víctimas, quienes creen que las amenazas de represalias podrían cumplirse. Paula, la dueña del local, expresó su preocupación por las intimidaciones previas, señalando que el agresor policial les había advertido en varias ocasiones sobre sus contactos e influencia. "Nos amenazaron con regresar y estamos con miedo", indicó Paula, destacando el miedo que sienten debido a la posición del agresor.

A pesar de las amenazas, los responsables del ataque fueron denunciados ante las autoridades, y la fiscalía, encabezada por el fiscal Marando, está tomando cartas en el asunto. Sin embargo, las víctimas temen que la influencia del agresor policial pueda dificultar el avance de la investigación.

