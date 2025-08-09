El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, instó a sus aliados a tomar acciones claras para poner fin a la invasión rusa durante una llamada telefónica con el primer ministro británico, Keir Starmer, este último sábado. Esta conversación ocurrió después de que Rusia y Estados Unidos llegaran a un acuerdo para organizar una cumbre entre Donald Trump y Vladimir Putin.

Zelenski expresó, a través de sus redes sociales, que "se necesitan medidas claras, así como la máxima coordinación entre nosotros y nuestros socios. Valoramos la determinación del Reino Unido, Estados Unidos y todos nuestros socios para poner fin a la guerra”.

Zelenski dialoga con Starmer y Macron para frenar invasión rusa en Kiev

La oficina del primer ministro Starmer indicó que durante la conversación con Zelensky, ambos líderes resaltaron la disposición de Donald Trump "para poner fin a esta guerra bárbara y coincidieron en que debemos mantener la presión sobre Putin para que ponga fin a su guerra ilegal”, indicó el comunicado.

Por otro lado, Zelensky informó el sábado que también habló sobre la situación diplomática en Ucrania con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, tras el acuerdo entre Rusia y Estados Unidos para celebrar una cumbre sin la participación de Kiev.

En su mensaje en X, Zelensky expresó: "Hablé con el presidente Macron. Aprecio mucho su apoyo. Intercambiamos puntos de vista sobre la situación diplomática", y añadió que "es crucial evitar que Rusia no vuelvan engañar a nadie".

Habrá reunión entre Reino Unido y Estados Unidos para tratar guerra en Ucrania

Este sábado, el ministro británico de Relaciones Exteriores, David Lammy, y el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, presidirán una reunión entre consejeros de seguridad de Europa y Estados Unidos, según informó el gobierno del Reino Unido. Según un comunicado de la oficina de Starmer, la reunión se considera "un espacio fundamental para discutir los pasos necesarios hacia una paz justa y duradera" en Ucrania.

El encuentro se llevará a cabo en la residencia oficial de Lammy, en Chevening, Kent, donde JD Vance inició sus vacaciones en el Reino Unido el viernes. Fuentes cercanas al gobierno británico indicaron que las conversaciones se extenderán durante todo el día sábado.

Volodímir Zelenski advirtió que “los ucranianos no entregarán su tierra al ocupante”, enfatizando que cualquier intento de tomar decisiones sobre la participación de Ucrania sería una violación de su soberanía. “Sería una decisión en contra de la paz. No conseguirán nada", explicó el mandatario. “La guerra no puede terminar sin nosotros, sin Ucrania", agregó.

Estas declaraciones de Zelenski se dan después de que Donald Trump sugiriera que podría haber un "intercambio de territorios en beneficio de ambos países" durante una futura reunión con el presidente ruso, Vladímir Putin, que se celebrará en busca de un alto al fuego en Ucrania. Cabe señalar que Trump y Putin tienen prevista una reunión en Alaska el 15 de agosto.

Asimismo, el mandatario ucraniano expresó su disposición a trabajar junto a Trump y otros socios europeos para alcanzar "una paz real y duradera que no se derrumbe por los deseos de Rusia". Sin embargo, criticó la reunión, ya que no contará con la participación de Ucrania.