Donald Trump anuncia que se reunirá con Vladímir Putin el próximo 15 de agosto en Alaska

"La reunión entre yo, como presidente de los Estados Unidos de América, y el presidente Vladimir Putin, tendrá lugar el próximo viernes 15 de agosto de 2025, en el gran estado de Alaska", reveló el 8 de agosto el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, a través de su cuenta en Truth Social. "Próximamente se ofrecerán más detalles", agregó.

Hoy Trump anticipó en la mañana los términos para un posible acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania que derivaría en el fin de la guerra con Ucrania con "algunos intercambios de territorios". Trump y otros funcionarios estadounidenses han informado a líderes de Europa y Ucrania sobre un plan ofrecido por Putin que detendría la guerra. Este plan incluiría una gran concesión de territorio por parte de Kiev.

PUEDES VER: Trump anfitriona histórico tratado de paz entre Armenia y Azerbaiyán que beneficiaría económicamente a EEUU

Putin propone a Trump ceder Donbás y Crimea a cambio de congelar el conflicto en Ucrania

Este miércoles, Vladímir Putin presentó ante el enviado especial de Donald Trump, Steve Witkoff, un plan en el que propondría que Ucrania ceda la parte oriental del Donbás, actualmente en gran parte ocupada por Rusia. Además, plantea que se reconozca la anexión de Crimea, territorio que Rusia tomó ilegalmente en 2014. Según esta propuesta, se detendrían las líneas de batalla actuales, aunque otros detalles aún no están claros.

Marco Rubio y Steve Witkoff mantuvieron llamadas con funcionarios europeos en los últimos días, quienes manifestaron preocupación por la posibilidad de que Putin intentara evadir las sanciones anunciadas por Trump, las cuales debían expirar tras un ultimátum de 10 días. A pesar de ello, la propuesta de Putin parece haber impulsado la reunión anunciada por Donald Trump para discutir la situación.

Volodimir Zelenski reaccionó a la última reunión entre Steve Witkoff y Vladímir Putin

Volodimir Zelenski manifestó que Ucrania y Europa no deben quedar al margen de los acercamientos de Washington con Rusia para negociar el fin de la guerra. Este jueves, Zelenski destacó el apoyo de Europa, pero no el de Donald Trump, como había ocurrido en ocasiones anteriores. Afirmó que, para abordar el fin del conflicto, Ucrania debe estar presente de manera directa en las conversaciones entre Rusia y Estados Unidos.

“Todo el mundo sabe con seguridad que en Rusia todas las decisiones clave las toma una sola persona. Y que esta persona teme las sanciones de Estados Unidos. Y que es justo que Ucrania sea parte en estas negociaciones. La guerra de Rusia es contra Ucrania, contra nuestra independencia como símbolo de la independencia de todas las naciones europeas”, declaró Zelenski.