Fútbol Peruano

Dos europeos y solo cuatro peruanos: las nacionalidades de los técnicos que dirigirán en la Liga 1 2026

Argentina es el país que más entrenadores aporta en la presente temporada del fútbol peruano. Por otra parte, los clubes recién ascendidos apostaron por estrategas nacionales en la Liga 1 2026.

La presente edición de la Liga 1 contará con 18 equipos. Foto: composición LR/Sport Huancayo/Alianza Lima/Universitario
La presente edición de la Liga 1 contará con 18 equipos. Foto: composición LR/Sport Huancayo/Alianza Lima/Universitario

Los hinchas del fútbol peruano se encuentran a la expectativa de lo que será el sorteo de la Liga 1 2026. A la espera de definir el fixture de la presente temporada, los clubes vienen realizando sus respectivas pretemporadas con la intención de llegar de la mejor manera al inicio de la competición.

En medio de este panorama, Sport Huancayo fue el último equipo que definió su comando técnico: a través de sus redes sociales, el Rojo Matador anunció el regreso del experimentado Roberto Mosquera. Con el retorno del exentrenador de Alianza Lima y Sporting Cristal, ya se conocen a los 18 estrategas que competirán por el título nacional.

lr.pe

Las nacionalidades de los técnicos que dirigirán la Liga 1 2026

Como fue habitual en los últimos años, los técnicos de nacionalidad argentina continúan prevaleciendo en esta temporada con 10 representantes. Por otra parte, llama la atención de dos españoles en la nómina: Javier Rabanal y Pablo Trobbiani.

Respecto a las escuadras que apostaron por estrategas nacionales, se destacan Melgar de Arequipa (Juan Reynoso) y los recién ascendidos FC Cajamarca y CD Moquegua.

  • Universitario de Deportes: Javier Rabanal (español)
  • Alianza Lima: Pablo Guede (argentino)
  • Sporting Cristal: Paulo Autuori (brasileño)
  • Cusco FC: Miguel Ángel Rondelli (argentino)
  • FBC Melgar: Juan Reynoso (peruano)
  • Cienciano: Horacio Melgarejo (argentino)
  • Alianza Atlético: Federico Urciuoli (argentino)
  • Deportivo Garcilaso: Hernán Lissi (argentino)
  • Sport Huancayo: Roberto Mosquera (peruano)
  • ADT Tarma: Pablo Trobbiani (español)
  • Los Chankas: Walter Paolella (argentino)
  • Atlético Grau: Ángel Comizzo (argentino)
  • Sport Boys: Jaime de la Pava (colombiano)
  • Comerciantes Unidos: Claudio Biaggio (argentino)
  • Juan Pablo II: Marcelo Zuleta (argentino)
  • UTC: Carlos Bustos (argentino)
  • FC Cajamarca: Carlos Silvestri (peruano)
  • CD Moquegua: Jaime Serna (peruano).

lr.pe

¿Cuándo empieza la Liga 1 2026?

A falta de confirmación oficial, la primera jornada de la Liga 1 2026 tendría lugar el próximo viernes 30 de enero. En esta ocasión, se contará con 18 clubes participantes y el formato será similar al de anteriores ediciones (Apertura, Clausura y Acumulado).

