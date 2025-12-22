HOYSuscripcion LR Focus

Diego Rebagliati fue anunciado como el flamante fichaje de L1 MAX: "Una de las voces más respetadas del fútbol peruano"

El comentarista deportivo se une a L1 MAX para la nueva temporada y estará analizando los principales partidos de la Liga 1 2026.

Diego Rebagliati forma parte de la L1 MAX para analizar la Liga 1. Foto: Lr/L1 MAX
Diego Rebagliati forma parte de la L1 MAX para analizar la Liga 1. Foto: Lr/L1 MAX

Se mueve el mercado de fichajes y no solo en el fútbol peruano, sino también en la prensa deportivo. L1 MAX confirmó el fichaje de el experimentado periodista deportivo Diego Rebagliati para la próxima temporada. El comentarista se unirá al popular canal, aunque todavía no se sabe si seguirá en paralelo con Movistar Deportes. Sin duda, ya sin la presencia de Gol Perú, será la principal opción para ver fútbol peruano.

El análisis y buena lectura de juego lo han convertido en uno de los comunicadores más respetados a nivel nacional. Además, siempre trata de ser neutral pese a sus pasado en Sporting Cristal.

L1 MAX presentó a Diego Rebaglati como el flamante fichaje para la temporada 2026

El exfutbolista de Sporting Cristal se unirá a L1 MAX. El canal multiplataforma anunció que Rebagliati será una de las nuevas contrataciones para el año 2026. Además, se anticiparon importantes cambios en la programación que se implementarán próximamente.

"¡Diego está donde está el fútbol! Diego Rebagliati se une al equipo de L1 MAX, que el 2026 contará con todo el fútbol peruano, nuevos programas y muchas más sorpresas", enfatizó el canal en su cuenta oficial de 'X'.

Asimismo, el canal le dio la bienvenida mediante un emotivo comunicado. “La incorporación de Diego Rebagliati a L1MAX forma parte del crecimiento sostenido que viene atravesando el canal. Refuerza nuestra apuesta por un análisis profundo y un periodismo deportivo de alto nivel. Diego es una de las voces más respetadas del fútbol peruano y estamos más que contentos. Un contexto de nuevos contenidos, nuevos programas y una parrilla", destacó por su parte Renzo Talavera, gerente de Contenidos y Producción de L1MAX.

¿Qué dijo Diego Rebagliati tras fichar por L1 MAX?

Estoy muy contento de sumarme a L1MAX, el canal del fútbol peruano, y de hacerlo junto a un grupo de comentaristas que son referentes en el país y, además, amigos. Es un espacio que hoy reúne toda la experiencia de la Liga1 y permite vivir cada partido con análisis, contexto y pasión”, reveló Diego Rebagliati.

