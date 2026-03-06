HOYSuscripcion LR Focus

Tabla de la Liga 1 2026: posiciones, partidos y resultados de la fecha 6 del Torneo Apertura

Alianza Lima y Universitario afrontarán partidos muy complicados para mantenerse en lo más alto de la Liga 1. Revisa la programación y cómo marchan los clubes en la fecha 6.

Alianza Lima marcha como único líder e invicto de la Liga 1. Foto: composición LR/Liga 1
La sexta jornada del Torneo Apertura será clave para los clubes que pelean por ubicarse en los primeros lugares de la tabla de posiciones de la Liga 1. Alianza Lima, líder de la competición, tendrá la dura misión de vencer a un Melgar que viene dolido tras quedar eliminado de la Copa Sudamericana. Por su parte, Universitario tendrá que visitar en Andahuaylas a uno de los invictos del certamen.

En la parte baja, equipo como Cusco FC y Sport Boys buscan un triunfo que les permita alejarse del fondo. Atlético Grau se verá las caras ante FC Cajamarca en un partido que marcará el final del ciclo de Ángel Comizzo en el Patrimonio.

PUEDES VER: Christian Cueva ya conoce la fecha para su regreso a Matute: Liga 1 confirmó programación de Alianza Lima vs Juan Pablo II

lr.pe

Tabla de posiciones de la Liga 1 2026

Así marcha la tabla del Torneo Apertura previo al inicio de la fecha 6. Alianza Lima es el único líder con 13 unidades.

Pos.EquipoPJPGDGPts
1Alianza Lima54413
2Universitario53411
3Los Chankas52311
4UTC53310
5Melgar5349
6Cienciano5237
7Sport Huancayo5217
8Comerciantes Unidos5207
9Juan Pablo II52-57
10Alianza Atlético5106
11Sporting Cristal5105
12FC Cajamarca51-15
13Deportivo Garcilaso51-15
14Sport Boys51-15
15ADT51-25
16Cusco FC51-14
17CD Moquegua51-54
18Atlético Grau50-61

Partidos de la Liga 1: programación de la fecha 6

Los partidos del balompié nacional se llevarán a cabo entre el viernes 6 y el lunes 9 de marzo. Grau y FC Cajamarca abrirán la jornada.

Viernes 6 de marzo

  • Atlético Grau vs FC Cajamarca
  • Hora: 3.30 p. m.
  • Estadio: Campeones del 36

Sábado 7 de marzo

  • CD Moquegua vs Sport Huancayo
  • Hora: 11.00 a. m.
  • Estadio: 25 de Noviembre
  • Comerciantes Unidos vs UTC
  • Hora: 1.15 p. m.
  • Estadio: Juan Maldonado Gamarra
  • Sporting Cristal vs Alianza Atlético
  • Hora: 3.30 p. m.
  • Estadio: Alberto Gallardo
  • Cusco FC vs Deportivo Garcilaso
  • Hora: 7.00 p. m.
  • Estadio: Inca Garcilaso de la Vega

Domingo 8 de marzo

  • ADT vs Juan Pablo II
  • Hora: 1.15 p. m.
  • Estadio: Unión Tarma
  • Los Chankas vs Universitario
  • Hora: 3.30 p. m.
  • Estadio: Los Chankas

Lunes 9 de marzo

  • Cienciano vs Sport Boys
  • Hora: 5.30 p. m.
  • Estadio: Inca Garcilaso de la Vega
  • Alianza Lima vs Melgar
  • Hora: 8.30 p. m.
  • Estadio: Alejandro Villanueva.

PUEDES VER: Juan Reynoso hace mea culpa tras eliminación de Melgar en Copa Sudamericana, pero aclara: 'Más eran los gritos de la gente que el peligro'

lr.pe

¿Dónde ver la Liga 1 2026?

La transmisión por TV de todos los partidos del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 estará a cargo del canal L1 Max, que cuenta con los derechos de los 18 clubes de esta edición del campeonato.

Jean Ferrari sobre el uso indebido del VAR en el partido Alianza Lima - UTC: “Siempre habrá error humano”

Alianza Lima - Melgar: día, hora y canal de TV para ver el partido del Torneo Apertura de la Liga 1

Miguel Trauco y Carlos Zambrano ficharían por Sport Boys, pero deberán aceptar cláusulas que protejan al club

Alianza Lima estrena camiseta en honor a sus 125 años: cambio en el escudo y nuevos detalles de la indumentaria

Paolo Guerrero sostuvo áspero intercambio de palabras con hinchas de Alianza Lima en plena tanda de penales ante Sporting Cristal

DT de Cienciano se disculpa con hinchas por decir que Universitario es el club más grande del Perú: "La verdad molesta"

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

