Tabla de la Liga 1 2026: posiciones, partidos y resultados de la fecha 6 del Torneo Apertura
Alianza Lima y Universitario afrontarán partidos muy complicados para mantenerse en lo más alto de la Liga 1. Revisa la programación y cómo marchan los clubes en la fecha 6.
- Alianza Lima - Melgar: día, hora y canal de TV para ver el partido del Torneo Apertura de la Liga 1
- Miguel Trauco y Carlos Zambrano ficharían por Sport Boys, pero deberán aceptar cláusulas que protejan al club
La sexta jornada del Torneo Apertura será clave para los clubes que pelean por ubicarse en los primeros lugares de la tabla de posiciones de la Liga 1. Alianza Lima, líder de la competición, tendrá la dura misión de vencer a un Melgar que viene dolido tras quedar eliminado de la Copa Sudamericana. Por su parte, Universitario tendrá que visitar en Andahuaylas a uno de los invictos del certamen.
En la parte baja, equipo como Cusco FC y Sport Boys buscan un triunfo que les permita alejarse del fondo. Atlético Grau se verá las caras ante FC Cajamarca en un partido que marcará el final del ciclo de Ángel Comizzo en el Patrimonio.
PUEDES VER: Christian Cueva ya conoce la fecha para su regreso a Matute: Liga 1 confirmó programación de Alianza Lima vs Juan Pablo II
Tabla de posiciones de la Liga 1 2026
Así marcha la tabla del Torneo Apertura previo al inicio de la fecha 6. Alianza Lima es el único líder con 13 unidades.
|Pos.
|Equipo
|PJ
|PG
|DG
|Pts
|1
|Alianza Lima
|5
|4
|4
|13
|2
|Universitario
|5
|3
|4
|11
|3
|Los Chankas
|5
|2
|3
|11
|4
|UTC
|5
|3
|3
|10
|5
|Melgar
|5
|3
|4
|9
|6
|Cienciano
|5
|2
|3
|7
|7
|Sport Huancayo
|5
|2
|1
|7
|8
|Comerciantes Unidos
|5
|2
|0
|7
|9
|Juan Pablo II
|5
|2
|-5
|7
|10
|Alianza Atlético
|5
|1
|0
|6
|11
|Sporting Cristal
|5
|1
|0
|5
|12
|FC Cajamarca
|5
|1
|-1
|5
|13
|Deportivo Garcilaso
|5
|1
|-1
|5
|14
|Sport Boys
|5
|1
|-1
|5
|15
|ADT
|5
|1
|-2
|5
|16
|Cusco FC
|5
|1
|-1
|4
|17
|CD Moquegua
|5
|1
|-5
|4
|18
|Atlético Grau
|5
|0
|-6
|1
Partidos de la Liga 1: programación de la fecha 6
Los partidos del balompié nacional se llevarán a cabo entre el viernes 6 y el lunes 9 de marzo. Grau y FC Cajamarca abrirán la jornada.
Viernes 6 de marzo
- Atlético Grau vs FC Cajamarca
- Hora: 3.30 p. m.
- Estadio: Campeones del 36
Sábado 7 de marzo
- CD Moquegua vs Sport Huancayo
- Hora: 11.00 a. m.
- Estadio: 25 de Noviembre
- Comerciantes Unidos vs UTC
- Hora: 1.15 p. m.
- Estadio: Juan Maldonado Gamarra
- Sporting Cristal vs Alianza Atlético
- Hora: 3.30 p. m.
- Estadio: Alberto Gallardo
- Cusco FC vs Deportivo Garcilaso
- Hora: 7.00 p. m.
- Estadio: Inca Garcilaso de la Vega
Domingo 8 de marzo
- ADT vs Juan Pablo II
- Hora: 1.15 p. m.
- Estadio: Unión Tarma
- Los Chankas vs Universitario
- Hora: 3.30 p. m.
- Estadio: Los Chankas
Lunes 9 de marzo
- Cienciano vs Sport Boys
- Hora: 5.30 p. m.
- Estadio: Inca Garcilaso de la Vega
- Alianza Lima vs Melgar
- Hora: 8.30 p. m.
- Estadio: Alejandro Villanueva.
PUEDES VER: Juan Reynoso hace mea culpa tras eliminación de Melgar en Copa Sudamericana, pero aclara: 'Más eran los gritos de la gente que el peligro'
¿Dónde ver la Liga 1 2026?
La transmisión por TV de todos los partidos del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 estará a cargo del canal L1 Max, que cuenta con los derechos de los 18 clubes de esta edición del campeonato.