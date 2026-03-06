La sexta jornada del Torneo Apertura será clave para los clubes que pelean por ubicarse en los primeros lugares de la tabla de posiciones de la Liga 1. Alianza Lima, líder de la competición, tendrá la dura misión de vencer a un Melgar que viene dolido tras quedar eliminado de la Copa Sudamericana. Por su parte, Universitario tendrá que visitar en Andahuaylas a uno de los invictos del certamen.

En la parte baja, equipo como Cusco FC y Sport Boys buscan un triunfo que les permita alejarse del fondo. Atlético Grau se verá las caras ante FC Cajamarca en un partido que marcará el final del ciclo de Ángel Comizzo en el Patrimonio.

Tabla de posiciones de la Liga 1 2026

Así marcha la tabla del Torneo Apertura previo al inicio de la fecha 6. Alianza Lima es el único líder con 13 unidades.

Pos. Equipo PJ PG DG Pts 1 Alianza Lima 5 4 4 13 2 Universitario 5 3 4 11 3 Los Chankas 5 2 3 11 4 UTC 5 3 3 10 5 Melgar 5 3 4 9 6 Cienciano 5 2 3 7 7 Sport Huancayo 5 2 1 7 8 Comerciantes Unidos 5 2 0 7 9 Juan Pablo II 5 2 -5 7 10 Alianza Atlético 5 1 0 6 11 Sporting Cristal 5 1 0 5 12 FC Cajamarca 5 1 -1 5 13 Deportivo Garcilaso 5 1 -1 5 14 Sport Boys 5 1 -1 5 15 ADT 5 1 -2 5 16 Cusco FC 5 1 -1 4 17 CD Moquegua 5 1 -5 4 18 Atlético Grau 5 0 -6 1

Partidos de la Liga 1: programación de la fecha 6

Los partidos del balompié nacional se llevarán a cabo entre el viernes 6 y el lunes 9 de marzo. Grau y FC Cajamarca abrirán la jornada.

Viernes 6 de marzo

Atlético Grau vs FC Cajamarca

Hora: 3.30 p. m.

Estadio: Campeones del 36

Sábado 7 de marzo

CD Moquegua vs Sport Huancayo

Hora: 11.00 a. m.

Estadio: 25 de Noviembre

Comerciantes Unidos vs UTC

Hora: 1.15 p. m.

Estadio: Juan Maldonado Gamarra

Sporting Cristal vs Alianza Atlético

Hora: 3.30 p. m.

Estadio: Alberto Gallardo

Cusco FC vs Deportivo Garcilaso

Hora: 7.00 p. m.

Estadio: Inca Garcilaso de la Vega

Domingo 8 de marzo

ADT vs Juan Pablo II

Hora: 1.15 p. m.

Estadio: Unión Tarma

Los Chankas vs Universitario

Hora: 3.30 p. m.

Estadio: Los Chankas

Lunes 9 de marzo

Cienciano vs Sport Boys

Hora: 5.30 p. m.

Estadio: Inca Garcilaso de la Vega

Alianza Lima vs Melgar

Hora: 8.30 p. m.

Estadio: Alejandro Villanueva.

¿Dónde ver la Liga 1 2026?

La transmisión por TV de todos los partidos del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 estará a cargo del canal L1 Max, que cuenta con los derechos de los 18 clubes de esta edición del campeonato.