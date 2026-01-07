HOYSuscripcion LR Focus

Incendio reduce a cenizas al menos 10 viviendas en el Callao
Incendio reduce a cenizas al menos 10 viviendas en el Callao     
Deportes

Nolberto Solano sobre aumento de cupos para extranjeros en la Liga 1: "No hay oportunidad para el talento peruano"

El exjugador cuestionó que se haya aprobado el incremento de plazas para futbolistas foráneos en el torneo local. También se quejó de que no se dé más oportunidades a entrenadores peruanos.

Nolberto Solano criticó a los clubes peruanos por su escasa inversión en menores. Foto: Federación de Fútbol de Pakistán
Nolberto Solano criticó a los clubes peruanos por su escasa inversión en menores. Foto: Federación de Fútbol de Pakistán

El último martes, los clubes de la Liga 1 aprobaron por mayoría el aumento del cupo de extranjeros de seis a siete sin ningún tipo de restricciones. Esta medida provocó numerosas críticas de hinchas en redes sociales, pero algunos personajes del ambiente futbolístico también se mostraron en contra, como el exjugador Nolberto Solano.

'Ñol', quien actualmente se desempeña como DT de la selección de Pakistán, se mostró en contra de este incremento de plazas para foráneos al considerar que se le resta oportunidad al talento nacional. El exvolante comparó esta situación con la que viven los entrenadores peruanos a quienes, en su opinión, se les resta cada vez más confianza.

PUEDES VER: Luis Advíncula le pone fina a su ciclo en Boca Juniors: lateral tiene un acuerdo para reforzar a Alianza Lima

lr.pe

Solano sobre cupo de extranjeros: "No sé para dónde vamos"

"Yo no tengo problema con los extranjeros, pero lo que está pasando es el reflejo de lo que se viene haciendo mal. Los clubes no quieren invertir en menores y toman el camino más fácil de apoyar a una directiva de decir que se pueden traer 7 extranjeros. Entonces no hay oportunidad para el talento peruano, hay mucha deficiencia sobre todo con los clubes de provincia", declaró Solano en entrevista para Ovación.

"No sé para dónde vamos, no confían en el técnico peruano. Es lo mismo que pasa con los futbolistas ahora, le ponen a 7 extranjeros y no tienen chance, hay que tener sentido común. Cuándo vamos a progresar nosotros como entrenadores si nadie confía. Esto está así lastimosamente hace mucho tiempo y no tengo nada en contra de los extranjeros, pero para el peruano cuándo va a haber chance", agregó.

¿Cuál es la nueva medida sobre el cupo de extranjeros en la Liga 1?

Tras la última reunión sostenida, ahora los equipos que disputen esta temporada de la Liga 1 podrán inscribir hasta siete extranjeros en su plantel, y jugar con todos ellos en cancha, incluso si tienen nacionalizados. La norma anterior establecía en 6 el límite para clubes que contaran con futbolistas naturalizados, pero a aquellos que no tuvieran futbolistas con esta condición ya se les permitía 7 foráneos.

