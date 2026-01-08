HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
EN VIVO

José Domingo Pérez fuera de Lava Jato y Fuerza Popular investigada | Arde Troya con Juliana Oxenford

Deportes

Representante de César Inga fastidiado con Universitario por no vender al jugador: "Le cortaron las alas"

Luego de conocer la postura de Universitario de Deportes, Narciso Algamis, representante de César Inga, indicó que el polifuncional jugador se siente "golpeado" tras no poder llegar a la MLS.

César Inga fue uno de los mejores juagdores de la Liga 1 en el 2025. Foto: composición LR/Universitario/MLS
César Inga fue uno de los mejores juagdores de la Liga 1 en el 2025. Foto: composición LR/Universitario/MLS

César Inga no dejará Universitario de Deportes. Luego de varias semanas de negociación, el conjunto merengue rechazó la oferta del Kansas City de la MLS por el talentoso jugador de la selección peruana. Ante lo acontecido, Narciso Algamis, representante del futbolista de 23 años, se mostró inconforme con la decisión del club, que priorizó la parte deportiva.

"Universitario es el dueño del pase del jugador y, en ese sentido, nadie puede hacer nada, pero como que le cortan un poco las alas al chico. Esas oportunidades no se dan todos los días y Perú no es un país que exporta jugadores en cantidad año a año", fueron sus descargos en diálogo con el programa 'Nada que no sepa'.

PUEDES VER: Jorge Fossati recordó a la prensa colombiana suspensión de Rodrigo Ureña en Universitario: 'Fue denunciado sin ninguna prueba'

lr.pe

Universitario rechazó oferta de la MLS por César Inga

En un primer momento, Algamis señaló que una oportunidad de jugar en Estados Unidos no aparece todos los días. "En la vida pueden pasar muchas cosas: mañana hay una lesión o un bajón futbolístico. Nadie tiene una bola de cristal. Las oportunidades aparecen... También puede ser que mañana sea un fenómeno y venga el Real Madrid. Hoy hay lo que hay. (...). Que mañana venga una oferta mejor, puede ser, pero quién lo garantiza", sostuvo.

"Cuántos jugadores peruanos se vendieron a una liga mejor que la MLS en los últimos 12 años. Venta, no cláusula de rescisión (...). No hay, se dan cuenta de que no hay. En un ámbito de 300 jugadores de primera", agregó.

PUEDES VER: Williams Riveros y Matías Di Benedetto jalaron su examen de nacionalización: el plan de Universitario para inscribirlos a la Liga 1 2026

lr.pe

¿Cómo se siente César Inga tras su frustrado fichaje a la MLS?

Por otra parte, el manager indicó que conversó con César Inga tras confirmarse que Universitario de Deportes decidió rechazar la oferta y reveló cómo se siente su representado.

"Hace un mes que estamos con este tema y ayer se decidió que no va. No te puedo decir exactamente cómo está porque ayer entrenaron a doble turno, hablamos por teléfono y yo estoy viajando. Yo lo sentí golpeado. Ahora hay que trabajar con él para que esté bien, rinda y todo. Esto no hay todos los días", afirmó.

"Hay otros intereses (ofertas), pero para qué vamos a seguir trabajando si el club no quiere vender (...). No te puedo decir nada ahora (sobre el momento para que la U decida vender a Inga), no quiero hablar de más; imaginarás que uno no está contento con la situación.", concluyó.

¿Cuál es el valor de César Inga?

De acuerdo a la última actualización del portal especializado Transfermarkt, César Inga posee un valor en el mercado de 1.5 millones de euros

Notas relacionadas
Universitario prestará a Nicolás Rengifo a ADT: hijo del 'Charapa' podría jugar con su padre

Universitario prestará a Nicolás Rengifo a ADT: hijo del 'Charapa' podría jugar con su padre

LEER MÁS
Universitario ya tiene definidos sus 3 amistosos de pretemporada previo al inicio de la Liga 1 2026: conoce quiénes serán sus rivales

Universitario ya tiene definidos sus 3 amistosos de pretemporada previo al inicio de la Liga 1 2026: conoce quiénes serán sus rivales

LEER MÁS
Universitario deja partir 2 canteranos, pero cuenta con el regreso de Yuriel Celi en la pretemporada 2026

Universitario deja partir 2 canteranos, pero cuenta con el regreso de Yuriel Celi en la pretemporada 2026

LEER MÁS
Universitario en el mercado de fichajes: altas, bajas y rumores del tricampeón de la Liga 1

Universitario en el mercado de fichajes: altas, bajas y rumores del tricampeón de la Liga 1

LEER MÁS
Fichajes de Alianza Lima: altas y bajas del club íntimo para la temporada 2026 de Liga 1 y Copa Libertadores

Fichajes de Alianza Lima: altas y bajas del club íntimo para la temporada 2026 de Liga 1 y Copa Libertadores

LEER MÁS
Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: últimas noticias en el mercado de pases de Perú

Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: últimas noticias en el mercado de pases de Perú

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Roberto Mosquera encontró equipo en primera: DT peruano dirigirá a tradicional club tras descender con Alianza Universidad

Roberto Mosquera encontró equipo en primera: DT peruano dirigirá a tradicional club tras descender con Alianza Universidad

LEER MÁS
Administrador de Alianza Lima revela que le ofrecieron ejercer otro cargo a Hernán Barcos para que siga vinculado con el club: ''Las puertas están abiertas para él''

Administrador de Alianza Lima revela que le ofrecieron ejercer otro cargo a Hernán Barcos para que siga vinculado con el club: ''Las puertas están abiertas para él''

LEER MÁS
Kevin Quevedo es la primera baja de Alianza Lima: delantero viajó para la Serie Río de La Plata pese a ser visto en silla de ruedas

Kevin Quevedo es la primera baja de Alianza Lima: delantero viajó para la Serie Río de La Plata pese a ser visto en silla de ruedas

LEER MÁS
Dos europeos y solo cuatro peruanos: las nacionalidades de los técnicos que dirigirán en la Liga 1 2026

Dos europeos y solo cuatro peruanos: las nacionalidades de los técnicos que dirigirán en la Liga 1 2026

LEER MÁS
Nolberto Solano sobre aumento de cupos para extranjeros en la Liga 1: "No hay oportunidad para el talento peruano"

Nolberto Solano sobre aumento de cupos para extranjeros en la Liga 1: "No hay oportunidad para el talento peruano"

LEER MÁS
Real Madrid vs Atlético de Madrid HOY por la semifinal de la Supercopa de España: dónde ver el partido

Real Madrid vs Atlético de Madrid HOY por la semifinal de la Supercopa de España: dónde ver el partido

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Promoción del DNI electrónico 3.0 a S/ 30: ¿hasta qué mes del 2026 estará vigente, según Reniec?

Gianluca Lapadula no olvida a Ricardo Gareca y pide un DT con el mismo estilo en la selección peruana: "Yo me sentía muy cómodo"

¿En qué fecha inicia la marcha blanca del nuevo bypass Las Torres y todo sobre la apertura de dos carriles Lima-Chosica?

Deportes

Gianluca Lapadula no olvida a Ricardo Gareca y pide un DT con el mismo estilo en la selección peruana: "Yo me sentía muy cómodo"

El FC Barcelona aplastó al Athletic Club (5-0) y se metió a la final de la Supercopa de España

Final Olimpia vs Marathón EN VIVO HOY: hora y canal del partido por el Torneo Apertura 2025 de Honduras

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Dictan 18 meses de prisión preventiva para menor implicado en crimen del periodista Juan Núñez

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

José Antonio Kast pidió a José Jerí apoyo para frenar migración irregular, crimen organizado y minería ilegal

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025