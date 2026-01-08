César Inga fue uno de los mejores juagdores de la Liga 1 en el 2025. Foto: composición LR/Universitario/MLS

César Inga no dejará Universitario de Deportes. Luego de varias semanas de negociación, el conjunto merengue rechazó la oferta del Kansas City de la MLS por el talentoso jugador de la selección peruana. Ante lo acontecido, Narciso Algamis, representante del futbolista de 23 años, se mostró inconforme con la decisión del club, que priorizó la parte deportiva.

"Universitario es el dueño del pase del jugador y, en ese sentido, nadie puede hacer nada, pero como que le cortan un poco las alas al chico. Esas oportunidades no se dan todos los días y Perú no es un país que exporta jugadores en cantidad año a año", fueron sus descargos en diálogo con el programa 'Nada que no sepa'.

Universitario rechazó oferta de la MLS por César Inga

En un primer momento, Algamis señaló que una oportunidad de jugar en Estados Unidos no aparece todos los días. "En la vida pueden pasar muchas cosas: mañana hay una lesión o un bajón futbolístico. Nadie tiene una bola de cristal. Las oportunidades aparecen... También puede ser que mañana sea un fenómeno y venga el Real Madrid. Hoy hay lo que hay. (...). Que mañana venga una oferta mejor, puede ser, pero quién lo garantiza", sostuvo.

"Cuántos jugadores peruanos se vendieron a una liga mejor que la MLS en los últimos 12 años. Venta, no cláusula de rescisión (...). No hay, se dan cuenta de que no hay. En un ámbito de 300 jugadores de primera", agregó.

¿Cómo se siente César Inga tras su frustrado fichaje a la MLS?

Por otra parte, el manager indicó que conversó con César Inga tras confirmarse que Universitario de Deportes decidió rechazar la oferta y reveló cómo se siente su representado.

"Hace un mes que estamos con este tema y ayer se decidió que no va. No te puedo decir exactamente cómo está porque ayer entrenaron a doble turno, hablamos por teléfono y yo estoy viajando. Yo lo sentí golpeado. Ahora hay que trabajar con él para que esté bien, rinda y todo. Esto no hay todos los días", afirmó.

"Hay otros intereses (ofertas), pero para qué vamos a seguir trabajando si el club no quiere vender (...). No te puedo decir nada ahora (sobre el momento para que la U decida vender a Inga), no quiero hablar de más; imaginarás que uno no está contento con la situación.", concluyó.

¿Cuál es el valor de César Inga?

De acuerdo a la última actualización del portal especializado Transfermarkt, César Inga posee un valor en el mercado de 1.5 millones de euros