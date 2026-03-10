Podemos exige medidas concretas de seguridad ciudadana al gabinete de Miralles para dar el voto de confianza

José Luna Gálvez, líder de Podemos Perú, señaló que su bancada evaluará otorgar el voto de confianza al gabinete encabezado por Denisse Azucena Miralles Miralles siempre que el Ejecutivo anuncie acciones concretas para enfrentar la criminalidad, además de medidas sobre la reactivación económica y garantías para unas elecciones transparentes.

El también candidato presidencial indicó que, por el momento, su agrupación parlamentaria no ha tomado una decisión definitiva respecto al respaldo al gabinete ministerial. No obstante, remarcó que la exposición de la presidenta del Consejo de Ministros ante el Congreso deberá incluir propuestas claras y con presupuesto para mejorar la seguridad ciudadana.

“Qué cosa están haciendo y si han presupuestado para la seguridad ciudadana. No que den una norma sin presupuesto, porque al final se queda en nada”, expresó Luna Gálvez durante una actividad proselitista en el Mercado Central de Jicamarca, en el distrito de San Juan de Lurigancho.

El dirigente político añadió que su bancada también espera que el Gobierno detalle los mecanismos para asegurar procesos electorales transparentes y sin intervención de partidos políticos, así como las medidas que se adoptarán para impulsar la reactivación económica, en medio de la crisis generada por la escasez de gas natural vehicular (GNV).

Fuerza Popular y Avanza País se aprovechan de crisis energética para condicionar el voto de confianza

La deflagración en Camisea no solo ha generado una crisis de GNV sino también política. Fuerza Popular y Avanza País, dos bancadas fuertes del Congreso, han condicionado su voto de confianza al recién nombrado gabinete ministerial de Denisse Miralles porque consideran que su gestión ante la escasez de gas no es la correcta.

Keiko Fujimori fue la primera en anunciar su postura. Durante una entrevista a Latina, informó que la bancada naranja no dará el sí si es que Miralles no elimina la suspensión de clases presenciales en Lima y Callao, medida que consideró “facilista” y que “no ayuda a resolver el problema”.

“Eso es lo que ocurre cuando tenemos un gobierno de izquierda, que no solo no sabe manejar la emergencia sino lo que es peor, la empeora. ¿Qué tienen que ver los niños en medio de esta crisis energética?”, manifestó y añadió que el “90% de los niños van a la escuela caminando” por lo que no tiene ningún sentido ordenar la virtualidad.