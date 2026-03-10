HOYSuscripcion LR Focus

Wolfgang Grozo: ¿quién es? Y crisis del gas | Sin Guion con Rosa María Palacios

Fútbol Peruano

Juan Reynoso y su provocativa declaración tras gestos contra hinchas de Alianza Lima: "Esta es mi casa"

El entrenador de Melgar se pronunció luego de los polémicos gestos que realizó en el campo de juego de Matute. Además, recordó su pasado en la institución victoriana.

Juan Reynoso sumó su cuarta derrota consecutiva en la temporada. Foto: composición LR/Twitter de Miguel Vílchez/Jax Latin Media
Juan Reynoso sumó su cuarta derrota consecutiva en la temporada. Foto: composición LR/Twitter de Miguel Vílchez/Jax Latin Media

Juan Reynoso se convirtió en el protagonista tras el triunfo de Alianza Lima ante Melgar de Arequipa por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Apenas finalizó el cotejo, mientras se retiraba a los camerinos, el entrenador del conjunto rojinegro realizó uno gestos en contra de los hinchas que lo abuchearon en Matute.

Ante lo acontecido, el extécnico de la selección peruana y Universitario de Deportes no dudó en recordar su pasado por la institución blanquiazul.

Partido en Brasil termina con 23 expulsados e impone nuevo récord: la escandalosa pelea en la final entre Cruzeiro y Atlético Mineiro

lr.pe

Juan Reynoso asegura que Alianza Lima es su casa

Uno de los episodios más comentados durante la etapa de Juan Reynoso en la selección peruana fue su no asistencia al estadio Alejandro Villanueva. En ese sentido, luego de la caída de Melgar, el popular ‘Cabezón’ consideró que esa es una “leyenda urbana”; asimismo, remarcó que Alianza Lima es su casa.

“Las leyendas urbanas son increíbles. Yo nunca quise no venir. Había un par de técnicos que, por temor a la hinchada, no me dejaron venir; es distinto. Esta es mi casa, yo vine aquí a los 12 años. Mucha gente no se acuerda, pero hoy se me acercaron 3 personas y me dijeron que era bienvenido y respetado aquí”, sostuvo.

“Por el momento que tomé la decisión de pasar a Universitario, a algunos contaron una leyenda urbana que nunca fue verdad (…) Yo ya lo dije, lo intenté aclarar, pero está siempre va a ser mi casa. Es mi alma mater, estoy muy agradecido con este club. Yo crecí aquí y no soy malagradecido, pero cuando me faltan el respeto… El que falta el respeto también debe esperar que se lo falten porque está provocando”, agregó.

Paola Rivera, figura de San Martín, revela si dejaría la Liga Peruana de Vóley para volver a México: "Parece que no hay posibilidad"

lr.pe

Juan Reynoso no teme ser sancionado por gestos en Matute

Al ser consultado sobre si accionar lo expone a ser sancionado por la Liga 1, el estratega de 58 años indicó que “en ningún momento provocó a nadie”.

“No me preocupa porque nunca fui el que provocó a nadie. No me preocupa ninguna reacción, porque yo nunca provoqué a nadie. Todos merecemos respeto; si te insultan, corres el riesgo de que te respondan. En ningún momento mi intención ha sido provocar. Si me creen o no, me tiene sin cuidado”

