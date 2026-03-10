Juan Reynoso se convirtió en el protagonista tras el triunfo de Alianza Lima ante Melgar de Arequipa por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Apenas finalizó el cotejo, mientras se retiraba a los camerinos, el entrenador del conjunto rojinegro realizó uno gestos en contra de los hinchas que lo abuchearon en Matute.

Ante lo acontecido, el extécnico de la selección peruana y Universitario de Deportes no dudó en recordar su pasado por la institución blanquiazul.

Juan Reynoso asegura que Alianza Lima es su casa

Uno de los episodios más comentados durante la etapa de Juan Reynoso en la selección peruana fue su no asistencia al estadio Alejandro Villanueva. En ese sentido, luego de la caída de Melgar, el popular ‘Cabezón’ consideró que esa es una “leyenda urbana”; asimismo, remarcó que Alianza Lima es su casa.

“Las leyendas urbanas son increíbles. Yo nunca quise no venir. Había un par de técnicos que, por temor a la hinchada, no me dejaron venir; es distinto. Esta es mi casa, yo vine aquí a los 12 años. Mucha gente no se acuerda, pero hoy se me acercaron 3 personas y me dijeron que era bienvenido y respetado aquí”, sostuvo.

“Por el momento que tomé la decisión de pasar a Universitario, a algunos contaron una leyenda urbana que nunca fue verdad (…) Yo ya lo dije, lo intenté aclarar, pero está siempre va a ser mi casa. Es mi alma mater, estoy muy agradecido con este club. Yo crecí aquí y no soy malagradecido, pero cuando me faltan el respeto… El que falta el respeto también debe esperar que se lo falten porque está provocando”, agregó.

Juan Reynoso no teme ser sancionado por gestos en Matute

Al ser consultado sobre si accionar lo expone a ser sancionado por la Liga 1, el estratega de 58 años indicó que “en ningún momento provocó a nadie”.

“No me preocupa porque nunca fui el que provocó a nadie. No me preocupa ninguna reacción, porque yo nunca provoqué a nadie. Todos merecemos respeto; si te insultan, corres el riesgo de que te respondan. En ningún momento mi intención ha sido provocar. Si me creen o no, me tiene sin cuidado”