Alianza Lima mostró su mejor versión ante Melgar, en el Estadio Alejandro Villanueva, por la sexta fecha del Torneo Apertura. Los Blanquiazules fueron superiores de inicio a fin con Paolo Guerrero liderando el ataque y Jairo Vélez armando en la zona medular. Sin duda, el mejor partido hasta ahora en la era Pablo Guede e incluso Luis Advíncula pasó al ataque. Por este motivo, luego de la tormenta el capitán mandó una picante indirecta.

El popular club arequipeño llegaba con la obligación de ganar, ya que quedó eliminado de la Copa Sudamericana y sigue encajando derrotas en Liga 1. El ‘Cabezón’ perdió en la pizarra táctica y no encontró la forma de frenar al volante aliancista.

¿Qué dijo Paolo Guerrero luego del importante triunfo de Alianza Lima en Liga 1?

Paolo Guerrero anotó un golazo y fue pieza clave en ataque, pero no olvidó las criticas que hizo la prensa y algunas personas contra el mal funcionamiento del equipo. “Quiero mandarle un saludo a todos los tecleros y expertos en aire acondicionado”, comentó el histórico ‘9’ antes de irse de zona mixta.

Sin embargo, antes de lanzar el ‘gancho’ analizó el partido. “Fue una semana muy importante por los trabajos que se hicieron y cerramos con broche de oro. Hemos captado la idea del ‘profe’ y esto nos motiva. Me quedó con el resultado, el juego y dominamos el partido. Controlamos los contragolpes y las pocas llegadas de Melgar”, sentenció en ‘Fútbol en América’.

Paolo Guerrero prefiero no hablar sobre los gestos de Juan Reynoso a Alianza Lima

“No he visto nada de eso. Nosotros hicimos nuestro trabajamos y ganamos”, aclaró el ‘Depredador’. Es importante destacar que el pleito entre Reynoso y Alianza Lima viene de años, ya que el exfutbolista pasó a las filas de Universitario de Deportes, máximo rival del cuadro íntimo.

Justamente, en la década de los 90, luego de haber pasado siete temporadas como jugador blanquiazul e incluso ocupar el rol de capitán del equipo tras la tragedia del Fokker, el 'Cabezón' decidió no renovar contrato y aceptar la oferta de la 'U'. De este modo, impactó fuerte en el club victoriano.