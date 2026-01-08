HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Álvaro Barco arremete contra la FPF previo a la Liga 1 2026: "Un campeonato que hoy considero un cadáver"

El director deportivo de Universitario critica la gestión de la FPF, calificando el campeonato actual de "cadáver" y demandando mejoras para la sostenibilidad económica de los clubes.

Álvaro Barco habló fuerte sobre la mala gestión de la FPF. Foto: Lr/Latin Media
Álvaro Barco habló fuerte sobre la mala gestión de la FPF. Foto: Lr/Latin Media

Álvaro Barco no pudo ocultar su incomodidad por la mala organización de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y el manejo que le están dando a la Liga 1. El director deportivo de Universitario, en sus declaraciones, enfatizó que los clubes ya no están dispuestos a formar parte de un sistema que perciben como injusto y perjudicial para sus intereses e ingresos. Los clubes apuntan a un cambio estructural para ver mejoras en el torneo.

Universitario ya entrena en Campo Mar con miras al arranque de la pretemporada. El tricampeón del fútbol peruano, a la espera de Sekou Gassama, disputará una serie de amistosos antes de la 'Noche Crema' 2026 contra Universidad de Chile.

lr.pe

¿Qué dijo Álvaro Barco sobre la FFP y la Liga 1?

Álvaro Barco no se guardó nada y arremetió contra la FPF e incluso con el formato del torneo nacional. “La federación nos ha entregado un campeonato que hoy considero un cadáver; ni siquiera está en UCI, está en el cementerio. Vamos a tratar de reflotarlo y hacer el mejor campeonato posible, buscando que los clubes tengan solidez económica y que no volvamos a sufrir una crisis profunda en el fútbol peruano”, enfatizó en una pequeña rueda de prensa.

El dirigente cuestionó la situación económica en los clubes peruanos. “No puede ser que la federación se haya metido transversalmente en nuestra economía a través de una empresa aventurera, sin garantías ni sostenimiento. El sistema de negocio que se está implantando no es real, no hay forma de cómo sostenerlo”, reveló luego de los entrenamientos en Campo Mar.

lr.pe

¿Quiénes serán los rivales de Universitario en la pretemporada 2026?

Universitario de Deportes ya definió a sus rivales para la pretemporada, incluyendo su partido de presentación frente a toda la multitud, programado para el 24 de enero en el Estadio Monumental ante la Universidad de Chile.

  • Universitario vs Sport Boys (17 de enero / 10:30 a. m / Campo Mar)
  • Universitario vs Melgar (20 de enero / 10:30 a. m / Estadio Monumental)
  • Universitario vs Universidad de Chile (24 de enero / 20:00 p. m / Estadio Monumental)

Cabe recordar que los dos primeros partidos de preparación, ante Sport Boys y Melgar, se jugarán a puertas cerradas, tanto en Campo Mar como en el Estadio Monumental.

