HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Volcadura de camión provoca intenso congestionamiento vehicular en la av. Argentina
Volcadura de camión provoca intenso congestionamiento vehicular en la av. Argentina     Volcadura de camión provoca intenso congestionamiento vehicular en la av. Argentina     Volcadura de camión provoca intenso congestionamiento vehicular en la av. Argentina     
Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios
Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     
EN VIVO

El dictador va a juicio y elecciones 2026 | Sin Guion con Rosa María Palacios

Deportes

Alianza Lima - Independiente: fecha, hora y canal de TV para ver el partido de los blanquiazules en la Serie Río de La Plata 2026

El equipo de Pablo Guede inicia su camino en la Serie Rio de la Plata ante el 'Rey de Copas' en Uruguay. Repasa todos los detalles del partido de Alianza Lima en su pretemporada.

Alianza Lima e Independiente jugarán a partir de las 7.00 p. m. Foto: composición LR/X
Alianza Lima e Independiente jugarán a partir de las 7.00 p. m. Foto: composición LR/X

Alianza Lima ya inició con su pretemporada con miras a la Liga 1 y la fase previa de la Copa Libertadores 2026. El equipo blanquiazul ha sufrido una reingeniería y ahora está comandado por el argentino Pablo Guede. Su primer gran reto, en el que deberá plasmar su idea y estilo de juego, será la Serie Río de La Plata. Este minitorneo se llevará a cabo en Uruguay y reúne a varios equipos sudamericanos que buscan ponerse en forma.

Los blanquiazules jugarán un total de 3 amistosos en este campeonato. El primer rival a vencer será Independiente de Avellaneda, conjunto dirigido por Gustavo y que también entrena de cara a este compromiso.

PUEDES VER: Sporting Cristal recupera a un canterano, pero dejará ir a 4 para la pretemporada 2026

lr.pe

¿Cuándo juega Alianza Lima vs Independiente?

El duelo entre Alianza Lima contra Independiente por la fecha 1 de la Serie Río de La Plata 2026 se jugará este sábado 10 de enero, a partir de las 7.00 p. m. (hora peruana). Montevideo será la ciudad que albergue estos enfrentamientos.

PUEDES VER: Barcelona - Athletic Club: día, hora y canal de TV para ver la semifinal de la Supercopa de España

lr.pe

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Independiente?

En suelo peruano, el choque entre Alianza Lima vs Independiente iniciará a las 7.00 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes. La República Deportes te ha preparado una guía de horarios.

  • México: 6.00 p. m.
  • Colombia, Perú y Ecuador: 7.00 p. m.
  • Bolivia y Venezuela: 8.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 9.00 p. m.

¿Dónde ver Alianza Lima vs Independiente?

Todos los partidos de la Serie Río de La Plata 2026, incluidos los que dispute Alianza Lima, serán transmitidos por la plataforma Disney Plus mediante su suscripción Premium. El servicio se encuentra disponible tanto en Perú como en el resto de países de Latinoamérica.

Fixture de Alianza Lima en la Serie Río de La Plata 2026

A continuación, revisa la programación de partidos de Alianza Lima en la Serie Río de La Plata 2026.

  • Alianza Lima vs Independiente
  • Fecha: sábado 10 de enero
  • Hora: 7.00 p. m.
  • Alianza Lima vs Unión de Santa Fe
  • Fecha: miércoles 14 de enero
  • Hora: 4.15 p. m.
  • Alianza Lima vs Colo Colo
  • Fecha: domingo 18 de enero
  • Hora: 7.00 p. m.
Notas relacionadas
Alianza Lima sacude el mercado peruano y le arrebata joven figura a Universitario para la Liga 3: "Contrato por 2 años"

Alianza Lima sacude el mercado peruano y le arrebata joven figura a Universitario para la Liga 3: "Contrato por 2 años"

LEER MÁS
Facundo Morando, DT de Alianza Lima, condena amenazas que reciben voleibolistas: "Es necesario hacer algo"

Facundo Morando, DT de Alianza Lima, condena amenazas que reciben voleibolistas: "Es necesario hacer algo"

LEER MÁS
Héctor Fértoli sorprende al calificar el fichaje de Federico Girotti por Alianza Lima: "Viene a potenciar la liga"

Héctor Fértoli sorprende al calificar el fichaje de Federico Girotti por Alianza Lima: "Viene a potenciar la liga"

LEER MÁS
Universitario en el mercado de fichajes: altas, bajas y rumores del tricampeón de la Liga 1

Universitario en el mercado de fichajes: altas, bajas y rumores del tricampeón de la Liga 1

LEER MÁS
Fichajes de Alianza Lima: altas y bajas del club íntimo para la temporada 2026 de Liga 1 y Copa Libertadores

Fichajes de Alianza Lima: altas y bajas del club íntimo para la temporada 2026 de Liga 1 y Copa Libertadores

LEER MÁS
Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: últimas noticias en el mercado de pases de Perú

Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: últimas noticias en el mercado de pases de Perú

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Sporting Cristal recupera a un canterano, pero dejará ir a 4 para la pretemporada 2026

Sporting Cristal recupera a un canterano, pero dejará ir a 4 para la pretemporada 2026

LEER MÁS
Jeriel De Santis no pudo sumarse a la pretemporada de Melgar por suspensión de vuelos tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela

Jeriel De Santis no pudo sumarse a la pretemporada de Melgar por suspensión de vuelos tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela

LEER MÁS
Barcelona - Athletic Club: día, hora y canal de TV para ver la semifinal de la Supercopa de España

Barcelona - Athletic Club: día, hora y canal de TV para ver la semifinal de la Supercopa de España

LEER MÁS
Universitario fue el club que más público llevó en la Liga 1: así quedó la tabla del hincha 2025

Universitario fue el club que más público llevó en la Liga 1: así quedó la tabla del hincha 2025

LEER MÁS
Pretemporada de Alianza Lima 2026: últimas noticias del club blanquiazul en sus primeros días de entrenamientos

Pretemporada de Alianza Lima 2026: últimas noticias del club blanquiazul en sus primeros días de entrenamientos

LEER MÁS
Partidos de hoy, 6 de enero del 2026: horarios y canales de tv para ver fútbol en vivo y en directo

Partidos de hoy, 6 de enero del 2026: horarios y canales de tv para ver fútbol en vivo y en directo

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Rick Harrison, estrella de 'El precio de la historia', se casó por cuarta vez en Las Vegas y planea luna de miel en Cancún

¿Cómo inscribirse al servicio militar obligatorio en Perú? Requisitos, pasos y documentos que necesitas

El Pentágono asegura que casi 200 soldados participaron en operativo en Caracas que logró la captura de Maduro

Deportes

Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: altas, bajas y renovaciones del fútbol peruano para el inicio de temporada

Barcelona - Athletic Club: día, hora y canal de TV para ver la semifinal de la Supercopa de España

Pretemporada de Alianza Lima 2026: últimas noticias del club blanquiazul en sus primeros días de entrenamientos

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Abogados colegiados pagarán 11 mil soles para que puedan postular como representante ante el JNE

Fiscalía recupera más de S/2 millones en inmuebles vinculados a la cúpula de Sendero Luminoso

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025