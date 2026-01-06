Alianza Lima - Independiente: fecha, hora y canal de TV para ver el partido de los blanquiazules en la Serie Río de La Plata 2026
El equipo de Pablo Guede inicia su camino en la Serie Rio de la Plata ante el 'Rey de Copas' en Uruguay. Repasa todos los detalles del partido de Alianza Lima en su pretemporada.
Alianza Lima ya inició con su pretemporada con miras a la Liga 1 y la fase previa de la Copa Libertadores 2026. El equipo blanquiazul ha sufrido una reingeniería y ahora está comandado por el argentino Pablo Guede. Su primer gran reto, en el que deberá plasmar su idea y estilo de juego, será la Serie Río de La Plata. Este minitorneo se llevará a cabo en Uruguay y reúne a varios equipos sudamericanos que buscan ponerse en forma.
Los blanquiazules jugarán un total de 3 amistosos en este campeonato. El primer rival a vencer será Independiente de Avellaneda, conjunto dirigido por Gustavo y que también entrena de cara a este compromiso.
¿Cuándo juega Alianza Lima vs Independiente?
El duelo entre Alianza Lima contra Independiente por la fecha 1 de la Serie Río de La Plata 2026 se jugará este sábado 10 de enero, a partir de las 7.00 p. m. (hora peruana). Montevideo será la ciudad que albergue estos enfrentamientos.
¿A qué hora juega Alianza Lima vs Independiente?
En suelo peruano, el choque entre Alianza Lima vs Independiente iniciará a las 7.00 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes. La República Deportes te ha preparado una guía de horarios.
- México: 6.00 p. m.
- Colombia, Perú y Ecuador: 7.00 p. m.
- Bolivia y Venezuela: 8.00 p. m.
- Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 9.00 p. m.
¿Dónde ver Alianza Lima vs Independiente?
Todos los partidos de la Serie Río de La Plata 2026, incluidos los que dispute Alianza Lima, serán transmitidos por la plataforma Disney Plus mediante su suscripción Premium. El servicio se encuentra disponible tanto en Perú como en el resto de países de Latinoamérica.
Fixture de Alianza Lima en la Serie Río de La Plata 2026
A continuación, revisa la programación de partidos de Alianza Lima en la Serie Río de La Plata 2026.
- Alianza Lima vs Independiente
- Fecha: sábado 10 de enero
- Hora: 7.00 p. m.
- Alianza Lima vs Unión de Santa Fe
- Fecha: miércoles 14 de enero
- Hora: 4.15 p. m.
- Alianza Lima vs Colo Colo
- Fecha: domingo 18 de enero
- Hora: 7.00 p. m.