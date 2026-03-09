HOYSuscripcion LR Focus

Javier Rabanal responde a la hinchada por el estilo de juego de Universitario: "Quieren que ataquemos siempre"

El entrenador español sorprendió al estar muy pendiente de la hinchada 'crema ' y explicar el nuevo estilo de juego que viene plasmando en la 'U'.

Javier Rabanal habló sobre la hinchada de Universitario. Foto: Lr/L1 MAX
Javier Rabanal habló sobre la hinchada de Universitario. Foto: Lr/L1 MAX

Universitario perdió 3-1 ante Los Chankas, en Andahuaylas, por la sexta jornada del Torneo Apertura. El tricampeón de la Liga 1 dejó muchos espacios atrás por el estilo de juego ofensivo que plasmó. Sin embargo, los resultados no se están dando. Por este motivo, incrementan las críticas hacia Javier Rabanal. Los jugadores no terminan de captar la idea de juego.

El entrenador hizo un llamado a mantener la calma en momentos de presión. Subrayó que falta mucho para definir el campeonato y comentó los cambios tácticos que presentan los ‘cremas’ en la nueva temporada.

lr.pe

¿Qué dijo Javier Rabanal sobre los hinchas de Universitario?

“El técnico español no se quedó callado luego de la derrota. "El partido no era para 3-1. La hinchada quiere que ataquemos siempre y es lo que hemos hecho hoy. Nadie puede decir que nos hemos tirado atrás. Creo que no hay tantas cosas malas y el partido no era para un 3-1. Lo analizaremos y el campeonato sigue. Hemos salidos a atacar, pero no se nos ha dado”, enfatizó Javier Rabanal.

Asimismo, habló sobre los cambios que hay en su equipo y el anterior de Jorge Fossati. “Lanzamos menos sobre el área y tenemos más pase y control del partido, pero necesitamos recuperar gente”, apuntó el entrenador de la ‘U’ en L1 MAX.

¿Qué dijo Williams Riveros sobre la derrota de Universitario ante Los Chankas?

El año pasado también perdieron, pero ya eran campeones y el escenario podría cambiar. "Me parece que, hoy, hicimos un buen partido. Por ahí en los primeros minutos costó un poco pero después controlamos el partido. El rival también juega, replegaron bien y a partir de ahí no supimos aprovechar los momentos que tuvimos", analizó en L1 MAX

Asimismo, reveló una variante de Javier Rabanal. "Más que los defensas, creo que le da un respiro a los de arribas el salir jugando. Es una variante que nos ha dado el profe", sentenció en L1 MAX.

