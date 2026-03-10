Inestabilidad en el sector Salud: Segundo Acho Mego renuncia a la presidencia de EsSalud

La gestión de EsSalud atraviesa una nueva etapa de incertidumbre tras la renuncia de Segundo Cecilio Acho Mego a la presidencia ejecutiva de la institución. Su salida se produce luego de un año de gestión marcado por una crisis de escasez de medicamentos y constantes quejas de la ciudadanía por la ineficiencia operativa. Acho Mego había asumido el cargo en marzo de 2025, mediante la Resolución Suprema 003-2025-TR, bajo la actual administración gubernamental.

Ante este panorama, se añade un desabastecimiento severo de insulina a nivel nacional, lo que pone en riesgo directo la vida de al menos 20 mil personas que dependen diariamente de esta medicina para tratar la diabetes, según una investigación de Perú21. La falta de este insumo en los hospitales públicos y farmacias obligó a muchos pacientes a interrumpir sus tratamientos o buscar alternativas costosas en el sector privado.

A esta carencia se suma una grave preocupación por la seguridad farmacológica. Especialistas y asociaciones de pacientes que cuestionan la insulina NPH que el Ministerio de Salud (MINSA) ha estado distribuyendo, advirtiendo que podría no cumplir con los estándares de eficacia necesarios.

La publicación advierte que, de no corregirse la gestión, EsSalud corre el riesgo de caer en una insolvencia financiera, lo que obligaría al Estado a asumir sus deudas. Se detalla que el problema no es la falta de dinero, sino una administración ineficiente donde los gastos operativos y de personal crecen.



Evaluación del Consejo de Ministros sobre la situación del MINSA

La situación del sector Salud es actualmente objeto de evaluación por parte del Consejo de La jefa del gabinete precisó que el Gobierno busca evitar decisiones apresuradas que comprometan la operatividad del sistema de salud en este momento. "El ministro de Salud ha presentado su carta de renuncia, no ante la PCM, no ha sido derivada al despacho presidencial. Yo conversé con él, me manifestó su intención. Sin embargo, estamos en esta emergencia y estamos evaluando. No se ha tomado una decisión sobre si se acepta o no", señaló Miralles.



