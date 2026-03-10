HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Bryan Reyna regresa a Perú: extremo reforzará a Universitario en la Liga 1 y la Copa Libertadores

El periodista argentino, César Merlo, dio a conocer que el futbolista de la selección peruana será nuevo refuerzo de Universitario tras llegar a un acuerdo con Belgrano.

Bryan Reyna vuelve a Perú para reforzar a Universitario en la Liga 1 y la Copa Libertadores. Foto: Belgrano/composición LR
Bryan Reyna vuelve a Perú para reforzar a Universitario en la Liga 1 y la Copa Libertadores. Foto: Belgrano/composición LR

A pocos días de que cierre el libro de pases en la Liga 1 2026, Universitario cerró un nuevo fichaje para la presente temporada. El futbolista que llegará al elenco es el extremo nacional, Bryan Reyna, quien según la prensa argentina, se vestirá de crema hasta finalizar el año.

El periodista argentino, César Merlo, dio a conocer que Belgrano (dueño del pase) y Universitario llegaron a un acuerdo por el préstamo del peruano hasta finales del 2026. Este vínculo tendrá la opción de extenderse, ya que los cremas podrían hacer efectiva la compra del pase del extremo.

PUEDES VER: Javier Rabanal responde a la hinchada por el estilo de juego de Universitario: "Quieren que ataquemos siempre"

lr.pe

Bryan Reyna reforzará a Universitario en la Liga 1 y la Copa Libertadores 2026

Gustavo Peralta también confirmó que Universitario llegó a un acuerdo de palabra con Belgrano por el préstamo de Bryan Reyna. “Todas las condiciones y acuerdos están cerrados”, indicó el comunicador. Actualmente, el cuadro merengue necesita reforzar ciertas zonas del equipo, ya que la mayoría de los refuerzos no han tenido el rendimiento esperado.

El seleccionado nacional llega a Ate para disputar el torneo local y la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Tengamos en cuenta que este año, el 'Picante' no ha jugado ningún partido a nivel profesional. La idea del extremo es tener mayor continuidad para seguir presente en las futuras convocatorias de la selección peruana.

PUEDES VER: Juan Reynoso y su provocativa declaración tras gestos contra hinchas de Alianza Lima: "Esta es mi casa"

lr.pe

¿En qué equipos ha jugado Bryan Reyna?

El futbolista de la selección peruana estuvo algunos años jugando en el fútbol español. Luego de ello, se mantuvo en el campeonato peruano. Estos son los equipos por donde pasó el extremo:

  • Academia Cantolao (Perú)
  • Mallorca (España)
  • Toledo (España)
  • Alcoyano (España)
  • Barakaldo CF (España)
  • Las Rozas CF (España)
  • Alianza Lima (Perú)
  • Belgrano (Argentina)
Bolivia vs Surinam: fecha, hora y canal confirmado para ver el partido del repechaje al Mundial 2026

Bolivia vs Surinam: fecha, hora y canal confirmado para ver el partido del repechaje al Mundial 2026

LEER MÁS
Juan Reynoso y su provocativa declaración tras gestos contra hinchas de Alianza Lima: "Esta es mi casa"

Juan Reynoso y su provocativa declaración tras gestos contra hinchas de Alianza Lima: "Esta es mi casa"

LEER MÁS
Real Madrid - Manchester City: día, hora y canal de TV para ver el partido de octavos de final de la Champions League

Real Madrid - Manchester City: día, hora y canal de TV para ver el partido de octavos de final de la Champions League

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

