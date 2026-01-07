HOYSuscripcion LR Focus

EE. UU. incauta 2 buques petroleros en medio de tensiones en el Caribe
EE. UU. incauta 2 buques petroleros en medio de tensiones en el Caribe     
Paolo Guerrero reveló el número que usará en Alianza Lima tras la salida de Hernán Barcos: "Yo quería elegir algo muy simbólico"

El experimentado capitán de la selección peruana sorprendió a todos los hinchas aliancistas al confirmar la dorsal que usará en su última temporada. Guerrero priorizó un histórico número.

Paolo Guerrero confirma el número que usará en la temporada 2026. Foto: Lr/Inka Digital
Paolo Guerrero confirma el número que usará en la temporada 2026. Foto: Lr/Inka Digital

Alianza Lima inicia una nueva temporada con la obligación de ganar la Liga 1 y con expectativa en la Copa Libertadores. Los fichajes ofensivos generan ilusión en los hinchas aliancistas e intriga respecto a la dorsal que usarán. Sin duda, la salida de Hernán Barcos deja un enorme hueco en ataque y también un cupo disponible para llevar el histórico número '9'. Paolo Guerrero sería uno de los candidatos más fuertes para heredar la camiseta, pero tendría en mente lucir la '34'.

Luis Ramos, Paolo Guerrero y Federico Girotti son los 3 puntas que podrían usar la '9' este año e incluso en sus anteriores clubes han cargado con esa responsabilidad. Sin embargo, solamente uno de ellos podrá lucir la emblemática dorsal. Por este motivo, el capitán de la selección peruana se adelantó a todos y sorprendió con su decisión.

PUEDES VER: Luis Advíncula revela el fuerte motivo por el que deja Boca Juniors para volver al Perú: "Estoy pasando un momento familiar complicado"

lr.pe

¿Qué número usará Paolo Guerrero en Alianza Lima?

Paolo Guerrero seguirá usando la '34', aunque tuvo chances de llevar la '9' en la espalda. “Me quedo con ese número porque es el año en el que Alianza salió campeón, me habían prometido la 84 y la 99. Pero yo quería elegir algo muy simbólico de Alianza”, reveló el experimentado delantero de 42 años en Latin Media. Muchos pensaron que se quedaría con el número vacante de Hernán Barcos, pero no será así.

.PUEDES VER: Mateo Antoni resaltó la experiencia que Paolo Guerrero y Carlos Zambrano aportan a Alianza Lima: "Nos ayudan a mejorar"

lr.pe

¿Cuántos fichajes hizo Alianza Lima antes de Luis Advíncula?

En este mercado de fichajes, los blanquiazules ya anunciaron a siete refuerzos hasta el momento. Advíncula será la octava incorporación para conquistar la Liga 1 y pelear en la Copa Libertadores 2026. La buena química en la cancha con Paolo Guerrero podrían ser claves.

  • Mateo Antoni (defensa)
  • Federico Girotti (delantero)
  • Luis Ramos (delantero)
  • Cristian Carbajal (lateral)
  • D'Alessandro Montenegro (lateral)
  • Alejandro Duarte (arquero)
  • Jairo Vélez (mediocampista).

PUEDES VER: Partido Barcelona vs Athletic Club EN VIVO HOY: transmisión minuto a minuto por la Supercopa de España

lr.pe

¿Cuándo juega Alianza Lima ante Independiente por la Serie Río de La Plata?

Alianza Lima se enfrentará ante Independiente este sábado 10 de enero en Montevideo, Uruguay. El enfrentamiento iniciará a las 7.00 p. m. (hora peruana) y contará con la transmisión de Disney Plus Premium para algunos países de Sudamérica. Sin duda, será un partido importante de preparación.

