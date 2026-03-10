Jairo Vélez y su deseo de vestir la camiseta de la selección peruana: "Lo más grande que puede encontrar un jugador"
El mediocampista blanquiazul fue la figura en la victoria de Alianza Lima 3-1 sobre Melgar por la sexta fecha de la Liga 1 2026.
Alianza Lima hizo respetar su localía tras vencer 3-1 a Melgar. Bajo la mirada del entrenador de la selección peruana, Mano Menezes, quien estuvo presente en el estadio, los blanquiazules se hicieron fuerte ante los arequipeños. Para muchos, fue la mejor presentación del conjunto íntimo hasta el momento. Si bien, el equipo dirigido por Pablo Guede mostró un mejor funcionamiento, el futbolista que se llevó todos los aplausos fue Jairo Vélez, quien fue elegido como la figura del partido.
Jairo Vélez es uno de los refuerzos que llegó para esta temporada y ante la mirada del estratega de la ‘Bicolor’ fue consultado acerca de la posibilidad de ser convocado para los próximos amistosos de la selección peruana. “Lo más grande que puede encontrar un jugador es la selección”, mencionó el futbolista de Alianza Lima.
Jairo Vélez mostró su deseo de vestir la camiseta de la selección peruana
El futbolista blanquiazul reveló sus intenciones de ser llamado para defender a la ‘Bicolor’ en los siguientes partidos amistosos. “Como lo dije la otra vez, yo hice una carta y lo que de mí dependía para poder estar. Estoy dispuesto a que se de", indicó el volante.
Jairo Vélez valoró el rendimiento del equipo, pero también pidió calma pese al buen resultado obtenido frente a Melgar. “No somos los peores cuando no nos salen las cosas ni los mejores ahora que se pudo ganar bien, mencionó el futbolista de Alianza Lima.
¿En qué equipos ha jugado Jairo Vélez?
El futbolista de Alianza Lima ya estuvo anteriormente en clubes peruanos. Esta es la lista de equipos donde jugó el volante:
- Vélez Sarsfield (Argentina)
- Universidad Católica (Ecuador)
- Universidad San Martín (Perú)
- CF Atlante (México)
- Cafetaleros de Chiapas (México)
- Universidad César Vallejo (Perú)
- Universitario de Deportes (Perú)