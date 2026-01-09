HOYSuscripcion LR Focus

Fixture de Sporting Cristal Liga 1 2026: calendario y fechas de los próximos partidos de los rimenses en el fútbol peruano

Sporting Cristal se prepara para disputar la Liga 1 2026 con la única consigna de poder salir campeón después de 6 años. Conoce sus rivales y partidos para la actual temporada.

Sporting Cristal ha fichado a 3 jugadores para la Liga 1 2026. Foto: composición LR/Jazmin Ceras
Sporting Cristal ha fichado a 3 jugadores para la Liga 1 2026. Foto: composición LR/Jazmin Ceras

Sporting Cristal ya conoce el calendario de la nueva temporada de la Liga 1 2026, la cual arrancará el próximo viernes 30 de enero del presente año. El conjunto celeste se encuentra preparándose de la mejor manera con miras a lo que será el inicio de una nueva campaña, en la cual buscará salir campeón después de 6 años y alcanzar la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Este viernes 9 de enero, se conocerá el fixture del equipo que actualmente dirige el brasileño Paulo Autuori. El sorteo se llevó a cabo en medio de las disputas que existe entre los clubes, la FPF y la empresa 1190 Sports por los derechos de transmisión del campeonato peruano.

Fixture de Sporting Cristal para la Liga 1 2026

Sporting Cristal iniciará su camino en la Liga 1 2025 como visitante frente a Deportivo Garcilaso en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. A continuación, conoce el fixture completo del cuadro celeste.

  • Fecha 1: Deportivo Garcilaso vs Sporting Cristal
  • Fecha 2: Sporting Cristal vs Melgar
  • Fecha 3: Juan Pablo II vs Sporting Cristal
  • Fecha 4: Sporting Cristal vs Alianza Lima
  • Fecha 5: Sport Huancayo vs Sporting Cristal
  • Fecha 6: Sporting Cristal vs Alianza Atlético
  • Fecha 7: Sporting Cristal vs Sport Boys
  • Fecha 8: Los Chankas vs Sporting Cristal
  • Fecha 9: Sporting Cristal vs CD Moquegua
  • Fecha 10: Atlético Grau vs Sporting Crital
  • Fecha 11: Sporting Cristal vs UTC
  • Fecha 12: Comerciantes Unidos vs Sporting Cristal
  • Fecha 13: Sporting Cristal vs Cusco FC
  • Fecha 14: Alianza Lima vs Sporting Cristal
  • Fecha 15: FC Cajamarca vs Sporting Cristal
  • Fecha 16: Sporting Cristal vs ADT
  • Fecha 17: Cienciano vs Sporting Cristal.

¿Qué jugadores ha fichado Sporting Cristal para el 2026?

El equipo del Rímac se reforzó con 3 jugadores para esta temporada: todos son refuerzos extranjeros.

  • Gabriel Santana
  • Juan Cruz González
  • Cristiano da Silva

¿Qué amistosos jugará Sporting Cristal previo a la Liga 1 2026 y la Copa Libertadores?

El cuadro bajopontino se enfrentará a CD Moquegua, equipo recién ascendido para la Liga 1 2026. Asimismo, hay rumores que también puede medirse contra Everton de Viña del Mar. Finalmente, aún falta confirmar quién será el rival de la Tarde Celeste.

  • Sporting Cristal vs CD Moquegua
  • Sporting Cristal vs Everton (por confirmar)
Sporting Cristal confirmó el destino de 4 jugadores que saldrán a préstamo este 2026

Sporting Cristal suma una nueva baja: Jesús Pretell deja el club y ficha por LDU de Ecuador

Revelan las 2 razones por las que Luis Advíncula no llegó a un acuerdo con Sporting Cristal: "No hubo más contacto"

Fixture de la Liga 1 2026: así se jugará la nueva temporada del fútbol peruano

Alianza Lima anuncia a Luis Advíncula con peculiar mensaje: "Cuando el corazón es blanquiazul, pasan estas cosas"

Fixture de Alianza Lima Liga 1 2026: calendario y fechas de los próximos partidos de Alianza en el fútbol peruano

Universitario vs Alianza Lima: ¿cuándo se jugará el primer clásico del fútbol peruano en 2026?

Jorge Fossati regresa al Perú y admite estar dolido por cómo terminó su relación con Universitario: "Hay mentirosos"

Carlos Zambrano contó cómo han recibido a Jairo Vélez en Alianza Lima: "Venía del equipo contrario"

