Fixture de Sporting Cristal Liga 1 2026: calendario y fechas de los próximos partidos de los rimenses en el fútbol peruano

Sporting Cristal ha fichado a 3 jugadores para la Liga 1 2026. Foto: composición LR/Jazmin Ceras

Sporting Cristal ya conoce el calendario de la nueva temporada de la Liga 1 2026, la cual arrancará el próximo viernes 30 de enero del presente año. El conjunto celeste se encuentra preparándose de la mejor manera con miras a lo que será el inicio de una nueva campaña, en la cual buscará salir campeón después de 6 años y alcanzar la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Este viernes 9 de enero, se conocerá el fixture del equipo que actualmente dirige el brasileño Paulo Autuori. El sorteo se llevó a cabo en medio de las disputas que existe entre los clubes, la FPF y la empresa 1190 Sports por los derechos de transmisión del campeonato peruano.

Fixture de Sporting Cristal para la Liga 1 2026

Sporting Cristal iniciará su camino en la Liga 1 2025 como visitante frente a Deportivo Garcilaso en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. A continuación, conoce el fixture completo del cuadro celeste.

Fecha 1: Deportivo Garcilaso vs Sporting Cristal

Fecha 2: Sporting Cristal vs Melgar

Fecha 3: Juan Pablo II vs Sporting Cristal

Fecha 4: Sporting Cristal vs Alianza Lima

Fecha 5: Sport Huancayo vs Sporting Cristal

Fecha 6: Sporting Cristal vs Alianza Atlético

Fecha 7: Sporting Cristal vs Sport Boys

Fecha 8: Los Chankas vs Sporting Cristal

Fecha 9: Sporting Cristal vs CD Moquegua

Fecha 10: Atlético Grau vs Sporting Crital

Fecha 11: Sporting Cristal vs UTC

Fecha 12: Comerciantes Unidos vs Sporting Cristal

Fecha 13: Sporting Cristal vs Cusco FC

Fecha 14: Alianza Lima vs Sporting Cristal

Fecha 15: FC Cajamarca vs Sporting Cristal

Fecha 16: Sporting Cristal vs ADT

Fecha 17: Cienciano vs Sporting Cristal.

¿Qué jugadores ha fichado Sporting Cristal para el 2026?

El equipo del Rímac se reforzó con 3 jugadores para esta temporada: todos son refuerzos extranjeros.

Gabriel Santana

Juan Cruz González

Cristiano da Silva

¿Qué amistosos jugará Sporting Cristal previo a la Liga 1 2026 y la Copa Libertadores?

El cuadro bajopontino se enfrentará a CD Moquegua, equipo recién ascendido para la Liga 1 2026. Asimismo, hay rumores que también puede medirse contra Everton de Viña del Mar. Finalmente, aún falta confirmar quién será el rival de la Tarde Celeste.