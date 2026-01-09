Fixture de Sporting Cristal Liga 1 2026: calendario y fechas de los próximos partidos de los rimenses en el fútbol peruano
Sporting Cristal se prepara para disputar la Liga 1 2026 con la única consigna de poder salir campeón después de 6 años. Conoce sus rivales y partidos para la actual temporada.
Sporting Cristal ya conoce el calendario de la nueva temporada de la Liga 1 2026, la cual arrancará el próximo viernes 30 de enero del presente año. El conjunto celeste se encuentra preparándose de la mejor manera con miras a lo que será el inicio de una nueva campaña, en la cual buscará salir campeón después de 6 años y alcanzar la fase de grupos de la Copa Libertadores.
Este viernes 9 de enero, se conocerá el fixture del equipo que actualmente dirige el brasileño Paulo Autuori. El sorteo se llevó a cabo en medio de las disputas que existe entre los clubes, la FPF y la empresa 1190 Sports por los derechos de transmisión del campeonato peruano.
Fixture de Sporting Cristal para la Liga 1 2026
Sporting Cristal iniciará su camino en la Liga 1 2025 como visitante frente a Deportivo Garcilaso en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. A continuación, conoce el fixture completo del cuadro celeste.
- Fecha 1: Deportivo Garcilaso vs Sporting Cristal
- Fecha 2: Sporting Cristal vs Melgar
- Fecha 3: Juan Pablo II vs Sporting Cristal
- Fecha 4: Sporting Cristal vs Alianza Lima
- Fecha 5: Sport Huancayo vs Sporting Cristal
- Fecha 6: Sporting Cristal vs Alianza Atlético
- Fecha 7: Sporting Cristal vs Sport Boys
- Fecha 8: Los Chankas vs Sporting Cristal
- Fecha 9: Sporting Cristal vs CD Moquegua
- Fecha 10: Atlético Grau vs Sporting Crital
- Fecha 11: Sporting Cristal vs UTC
- Fecha 12: Comerciantes Unidos vs Sporting Cristal
- Fecha 13: Sporting Cristal vs Cusco FC
- Fecha 14: Alianza Lima vs Sporting Cristal
- Fecha 15: FC Cajamarca vs Sporting Cristal
- Fecha 16: Sporting Cristal vs ADT
- Fecha 17: Cienciano vs Sporting Cristal.
¿Qué jugadores ha fichado Sporting Cristal para el 2026?
El equipo del Rímac se reforzó con 3 jugadores para esta temporada: todos son refuerzos extranjeros.
- Gabriel Santana
- Juan Cruz González
- Cristiano da Silva
¿Qué amistosos jugará Sporting Cristal previo a la Liga 1 2026 y la Copa Libertadores?
El cuadro bajopontino se enfrentará a CD Moquegua, equipo recién ascendido para la Liga 1 2026. Asimismo, hay rumores que también puede medirse contra Everton de Viña del Mar. Finalmente, aún falta confirmar quién será el rival de la Tarde Celeste.
- Sporting Cristal vs CD Moquegua
- Sporting Cristal vs Everton (por confirmar)