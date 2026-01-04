HOYSuscripcion LR Focus

FC Cajamarca revela fecha del debut de Hernán Barcos previo a la Liga 1: "Nuestra idea es que hagamos 5 partidos amistosos"

Carlos Silvestri, el técnico del equipo, planea cinco amistosos de pretemporada. Barcos se enfoca en un objetivo grupal: clasificar a un torneo internacional y no solo salvar la categoría.

Hernán Barcos se alista para su debut con FC Cajamarca. Foto: Lr/RPP
Hernán Barcos se alista para su debut con FC Cajamarca. Foto: Lr/RPP

FC Cajamarca quiere dar la sorpresa en la Liga 1 2026. El cuadro de Carlos Silvestri armó un equipo con experiencia y con talento en la plantilla para disputar la nueva temporada. El flamante fichaje, Hernán Barcos, genera expectativa luego de la polémica salida que tuvo en Alianza Lima. El máximo goleador extranjero de la historia aliancista vestirá los colores cajamarquinos e incluso podría ser su última aventura.

Es importante destacar que el 'Pirata' firmó contrato con FC Cajamarca por una temporada, aunque el delantero manifestó su disposición a continuar en el club por un año adicional. Asimismo, el técnico definirá el esquema táctico en los 5 amistosos de pretemporada.

¿Cuándo es el debut de Hernán Barcos en FC Cajamarca?

El 'Pirata' Barcos se estrena en FC Cajamarca el sábado 10 de enero en un partido amistoso contra un popular club de Copa Perú. "Nuestra idea es que hagamos 5 partidos amistosos. Tenemos un partido pactado para el día 10 de enero contra un equipo de Copa Perú del Norte. El 14 tenemos un partido a punto de cerrarlo, ya lo conversé con la directiva para poder oficializar ese partido. Además, habrá un partido interno a puertas cerradas", declaró en Carlos Silvestri en conferencia de prensa.

Asimismo, como la Noche Blanquiazul o Noche Crema, FC Cajamarca tendrá la presentación oficial de la plantilla el 18 de enero ante The Strongest en el Estadio Héroes de San Ramón.

"El 18 de enero jugamos contra The Strongest en nuestra presentación en el Héroes de San Ramón. Y el día 21 o 22 habrá un cuarto partido de preparación. El quinto partido sería el 24 o 25, más o menos por ahí que está por cerrarlo. Todos esos serán los partidos de preparación", reveló el técnico de FC Cajamarca.

Hernán Barcos sueña en grande con FC Cajamarca para la Liga 1 2026

“Estamos muy contentos de llegar a Cajamarca. El objetivo es por lo menos clasificar a un torneo internacional. No podemos empezar el campeonato con la mentalidad de salvar la categoría, apuntamos a pelear”, declaró el 'Pirata' en conferencia de prensa.

Asimismo, señaló que su llegada el conjunto cajamarquino no es para ser protagonista, sino para ayudar a la institución a lograr sus objetivos. “No se trata de Hernán Barcos, se trata de armar un equipo sólido y potenciar al FC Cajamarca. El objetivo es grupal, no personal. Desde el día uno vamos a trabajar muy duro, todos iguales”, sentenció.

