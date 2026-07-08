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Óscar D'León sorprende con dedicatoria a Gisela Valcárcel tras años de ser vinculados: "Una de las mujeres más guapas de Perú"

El 'Faraón de la Salsa', Óscar D'León, no dudó en hablar de Gisela Valcárcel. Sus palabras recordaron la cercanía que mantuvieron años atrás, cuando fueron vinculados sentimentalmente.

Óscar D'León fue vinculado a Gisela Valcárcel en los años 90.
Óscar D'León fue vinculado a Gisela Valcárcel en los años 90. | Foto: composición LR/Instagram/EFE
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El regreso de Óscar D’León al Perú no solo trae música y nostalgia. El legendario salsero venezolano de 82 años sorprendió al recordar a Gisela Valcárcel con palabras que rápidamente generaron comentarios. La dedicatoria se dio en medio de la promoción de su participación en el Salsa Lima Festival 2026, donde compartirá escenario con otras grandes figuras internacionales del género.

El intérprete de ‘Llorarás’ y ‘Mujer de arena’ no esquivó la pregunta sobre la conductora peruana y dejó claro el aprecio que mantiene por ella. Su declaración volvió a poner sobre la mesa el vínculo que los une desde hace años.

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Óscar D’León elogia a Gisela Valcárcel

En los años noventa, la prensa peruana especuló sobre un romance entre ambos. Óscar D’León visitaba con frecuencia Lima para presentarse en la Feria del Hogar y en programas de televisión, lo que alimentó rumores de una relación cercana con la ‘Señito’. Incluso hubo episodios televisivos que reforzaron esa versión, como la recordada entrevista de 1992 en la que la presentadora le reclamó en vivo por insinuar que existió algo entre ellos.

Tras años de las especulaciones, no ocultó su aprecio por Gisela. “Es una de las mujeres más guapas del Perú, un referente del arte peruano”, expresó el salsero al ser consultado sobre Valcárcel, destacando no solo su figura sino también su aporte al entretenimiento nacional.

El Faraón de la Salsa también aprovechó la ocasión para hablar de la tragedia que azota a su país natal tras el doble terremoto ocurrido el 24 de junio. “Me apena mucho la situación de mis hermanos. Les envío todo mi amor, mi solidaridad y mi resignación por todo lo que están viviendo en estos momentos tan difíciles”, dijo. Además, explicó que no ha podido regresar porque actualmente radica en Miami y “la pista de aterrizaje en Venezuela está destruida”.

La visita de Óscar D’León al Perú se enmarca en el Salsa Lima Festival 2026, que se realizará el sábado 11 de julio en el Estadio de San Marcos. El cartel incluye a Víctor Manuelle, Jerry Rivera, La India, Tito Nieves, Maelo Ruiz, Yiyo Sarante, Andy Montañez, Tony Vega, José Alberto El Canario, David Pabón, Isaac Delgado, Bobby Valentín, La Sonora Ponceña, Charlie Cardona e Hildemaro. Las entradas están disponibles en la web de Teleticket desde S/182 hasta S/550.

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