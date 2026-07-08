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Amenazan de muerte a docente de Derecho de la UTP para aprobar a presunto cabecilla de Los Mexicanos

Los mensajes extorsivos, enviados por un grupo llamado Los Monos, incluían fotografías con datos personales de la docente y amenazas violentas.

Presuntas amenazas estarían dirigidas a una docente de la casa de estudios.
Presuntas amenazas estarían dirigidas a una docente de la casa de estudios. | Composición LR
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Una docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Tecnológica del Perú (UTP) denunció haber recibido amenazas de muerte y mensajes extorsivos por parte de sujetos que exigían modificar las calificaciones de un estudiante señalado como presunto integrante de una organización criminal. Los responsables advirtieron que la profesora debía colocar una nota mínima de 15 al alumno o enfrentar graves consecuencias.

El caso se conoció el pasado 6 de julio a través de LP Derecho, que difundió capturas de pantalla de las conversaciones enviadas a un grupo de WhatsApp utilizado para la coordinación del curso. En los mensajes, los extorsionadores aseguraban conocer la información personal de la docente y le dieron un plazo de tres días para cambiar las notas.

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Amenazas con armas, datos personales y videos violentos

Según el material difundido, uno de los remitentes, identificado como Los Monos, envió imágenes en las que aparecían los datos personales de la profesora y de varios de sus familiares, presuntamente obtenidos mediante consultas a registros públicos.

Las fotografías mostraban, además, una pistola, una cacerina y municiones colocadas sobre los documentos, en un aparente intento de intimidar a la docente. A ello se sumó el envío de un video que aparentaría registrar un homicidio y diversos mensajes amenazantes.

Entre los textos difundidos se lee: "Si no quiere que su vida tenga un precio mensual, alínese nomás. Plomo".

Exigían aprobar a supuesto líder de Los Mexicanos

Horas después, otro usuario identificado como Colombo afirmó que uno de los estudiantes matriculados sería el supuesto jefe de la organización criminal Los Mexicanos y sostuvo que debía graduarse como abogado sin importar las consecuencias.

Presuntas amenazas contra la docente universitaria.

Presuntas amenazas contra la docente universitaria.

En uno de los mensajes escribió: "Tiene que graduarse como abogado cueste las vidas que cuesten".

Asimismo, dio un ultimátum de tres días para modificar las calificaciones del curso. "Tiene tres días para cambiar las notas y en este salón no va a haber de 15 para menos porque si no va a haber un derramamiento de sangre", señalaba otro de los mensajes difundidos.

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También amenazaron a estudiantes y docentes

Las intimidaciones no solo estuvieron dirigidas contra la profesora. De acuerdo con la denuncia, los responsables advirtieron que cualquier estudiante o docente que informara lo ocurrido a la Policía o eliminara las conversaciones del grupo de WhatsApp sería objeto de represalias.

Incluso amenazaron con atacar a familiares de los integrantes del salón. Aseguraron que vigilarían el cumplimiento de sus exigencias y que responderían con violencia si las autoridades eran alertadas.

UTP aún no se pronuncia

La República intentó contactarse con la Universidad Tecnológica del Perú (UTP); sin embargo, no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el caso hasta el momento. Tampoco se ha confirmado públicamente si la denuncia ya fue presentada ante la Policía Nacional del Perú o el Ministerio Público.

Serán las autoridades las encargadas de verificar la autenticidad de los mensajes, identificar a los responsables y determinar si existe algún vínculo entre el estudiante mencionado y las organizaciones criminales citadas en las amenazas.

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