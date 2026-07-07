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Delia Espinoza: PJ admite demanda de amparo contra segunda inhabitación del Congreso

La Primera Sala Constitucional de Lima programó la audiencia única para el próximo 5 de octubre de forma virtual. Se emplazó al procurador público del Congreso para que responda la demanda en un plazo de 10 días hábiles.

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La Primera Sala Constitucional de Lima admitió la demanda de amparo presentada por Delia Espinoza, con la que busca anular la segunda inhabilitación de 10 años que le impuso el Congreso por haber presentado una denuncia constitucional contra 11 congresistas que votaron a favor de la ley que facultaba a cobrar doble sueldo a los legisladores que anteriormente fueron parte de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú (PNP).

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Además, la Primera Sala fijó como audiencia única, vía Google Meet, el 5 de octubre del 2026 a las 9.00 a. m. Se concede a los abogados cinco minutos para la presentación de su informe oral.

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También se determinó emplazar al procurador público del Congreso, a efectos de que conteste la demanda en un plazo de 10 días hábiles. Esto, de conformidad con el primer párrafo del artículo 12 del Código Procesal Constitucional.

Asimismo, se precisó que el abogado o sujeto procesal que el día de la audiencia no registre sus datos antes de las 8.45 a. m. en el chat de Google Meet no podrá presentar su informe oral.

Sobre la inhabilitación

En mayo de 2026, la sanción impuesta por el Parlamento se aprobó con 70 votos, mientras que 18 congresistas votaron en contra y dos se abstuvieron.

Los votos a favor provinieron de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso (APP), Renovación Popular, Avanza País y Podemos Perú.

En tanto, las bancadas que votaron a favor y también en contra fueron Bloque Democrático, Honor y Democracia, Juntos por el Perú-Voces del Pueblo-Bloque Magisterial, Perú Libre, Somos Perú y los congresistas no agrupados.

La Bancada Socialista fue la única que se opuso totalmente a la sanción contra Espinoza.

Tras conocer la decisión, Espinoza cuestionó el comportamiento del Parlamento y sostuvo que muchas de sus acciones han significado una afectación al Estado de derecho. Además, insistió en que existe un clima de impunidad que favorece determinados intereses dentro de la política.

"El poder es efímero y los señores parece que todavía no se dan cuenta, no entran en razón, de que se van a ir tarde o temprano. El poder es así: cíclico; si las cosas no se hacen bien, tarde o temprano la historia los va a alcanzar", dijo para RPP.

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