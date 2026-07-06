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Nostalgia, lágrimas y reconocimientos: así fue el concierto de Armonía 10 en Lima junto a sus voces históricas

Con casi ocho horas de música y emociones, el concierto de Armonía 10 de Piura en el Parque de la Exposición destacó por la interpretación de éxitos clásicos y tributos conmovedores, reafirmando el legado de esta emblemática orquesta.


Armonía 10 brilló en el Parque de la Exposición con el espectacular show ‘Una Sola Armonía’, reuniendo a sus voces actuales y leyendas en un emocionante homenaje.
Armonía 10 brilló en el Parque de la Exposición con el espectacular show ‘Una Sola Armonía’, reuniendo a sus voces actuales y leyendas en un emocionante homenaje. | Fotos: Facebook
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La explanada del Parque de la Exposición sirvió de vitrina para reunir en un mismo escenario a las actuales voces de Armonía 10 de Piura con las leyendas que marcaron historia en el grupo. Además del gran espectáculo que ofrecieron para hacer bailar a hombres y mujeres de diversas generaciones, el show 'Una Sola Armonía' sirvió para rendir homenaje en vida a los históricos.

El público que asistió al Parque de la Exposición la noche del sábado 4 de julio disfrutó de un concierto que pasará a la historia por la presencia de los cantantes que se convirtieron en leyendas, como Carlos Soraluz, César 'Chechi' Saavedra, Roberto Moreno, Marcos Yacila, Martín Pérez y el Gato Bazán, exanimador del grupo recordado por su carisma, histrionismo y estilo innovador.

A las celebraciones también se sumaron Edgar Gallardo y Renato Chapoñay, los hijos de Makuko Gallardo y Percy Chapoñay, dos de las voces que más éxitos grabaron durante su paso por Armonía 10, que pronto festejará a lo grande sus 54 años. Aunque sus padres partieron a la eternidad, Edgar y Renato siguen llevando su legado por cada rincón del país.

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Armonía 10 de Piura: las voces actuales y las voces históricas juntos

El espectáculo 'Una Sola Armonía' inició a las 9.00 p. m. del sábado 4 de julio. Los primeros en salir fueron Carlos Soraluz, César 'Chechi' Saavedra, Roberto Moreno, Marcos Yacila, Martín Pérez, Edgar Gallardo, Renato Chapoñay y el 'Gato' Bazán, quienes se encargaron de derrochar nostalgia con la música de Armonía 10.

Una hora después de disfrutar de la rica cumbia norteña, aparecieron los integrantes actuales de Armonía 10, quienes expresaron su felicidad por ser parte de la historia y trayectoria del grupo. Charlie Carmona, Stiven Franco, Leandro Lozada, Dino Sánchez, Percy Labán, Valentín Lozada, Felipe Bracamonte, Moisés Sánchez y el animador Max Aguirre ofrecieron uno de los espectáculos más importantes de su carrera.

No faltaron temas como 'Serpiente', 'El conejito', 'Mariposita', 'Cantinera', 'Cuando florezca el chuño', 'Hoy quiero olvidarme de ti', 'Tomar para olvidar', 'El cervecero', 'Qué no daría', 'Qué dolor', 'Mentiras', 'Quise morir', 'Mil horas', 'Siempre pierdo en el amor', 'Amor de estudiante', 'Parranda 12', entre otros.

Janet Barboza revivió su programa 'La movida de los sábados' al rendir homenaje a las leyendas de Armonía 10. Foto: Sandy Carrión-La República

Janet Barboza revivió su programa 'La movida de los sábados' al rendir homenaje a las leyendas de Armonía 10. Foto: Sandy Carrión-La República

También hubo invitados. Por el lado de Perú, apareció en el escenario Leslie Shaw con su éxito 'Pendejerete'. Para muchos fue un momento emotivo porque en las pantallas apareció la imagen de Paul Flores, el Ruso, quien falleció el año pasado producto de la inseguridad ciudadana.

Otro de los momentos más singulares fue cuando subió al escenario el cantante español Dani Úbeda, quien hizo bailar al público con algunos de sus éxitos, como 'Pídeme' y 'Bésame'. El momento anecdótico ocurrió cuando el artista europeo olvidó la letra de 'Veneno para olvidar'; sin embargo, Leandro Lozada lo salvó. Finalmente, superaron el impase y lograron conectar con la cumbia peruana.

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Homenaje en vida a las leyendas de Armonía 10

Tal vez el momento más importante de la gala fue cuando los cantantes actuales de Armonía 10 tuvieron el placer de interpretar los éxitos de la orquesta con las voces históricas. Leandro Lozada y Renato Chapoñay cantaron 'Lágrima por lágrimas', mientras que Charlie Carmona y Edgar Gallardo hicieron lo propio con 'Solo estoy tomando'. Aunque los hijos de Percy Chapoñay y Makuko Gallardo aún no gozan de la trayectoria de sus padres, demostraron que lo que se hereda no se hurta.

Stiven Franco se emocionó al cantar 'Mi último amor' con el recordado Marcos Yacila, mientras que de fondo se escuchaba la animación de Janet Barboza. Minutos después, aparecieron en el escenario Roberto Moreno y Valentín Lozada para interpretar 'Solo pienso en tu amor'. Luego siguieron los animadores 'Gato' Bazán y Max Aguirre, quienes hicieron reír al público con sus ocurrencias y demostraron que se llevan bien.

El evento, que se celebró el 4 de julio, incluyó icónicas actuaciones de artistas como Carlos Soraluz y César 'Chechi' Saavedra, deslumbrando a diversas generaciones de fans. Fotos: Sandy Carrión/La República

El evento, que se celebró el 4 de julio, incluyó icónicas actuaciones de artistas como Carlos Soraluz y César 'Chechi' Saavedra, deslumbrando a diversas generaciones de fans. Fotos: Sandy Carrión/La República

Martín Pérez y Moisés Sánchez sorprendieron con sus grandes voces en el escenario del Parque de la Exposición. Lo mismo sucedió con 'Chechi' Saavedra y Felipe Bracamonte, quienes derrocharon nostalgia con 'Te alejas'. En tanto, Roberto Moreno volvió a aparecer en el escenario para cantar su clásico 'A qué volviste mujer' junto a Percy Labán.

La última colaboración fue entre Carlos Soraluz y Dino Sánchez al ritmo de 'Juraré no amarte más', una de las canciones más emotivas de Armonía 10. La gente no dejó de corear cada estrofa y entregarse al show, que duró casi ocho horas. Antes de poner punto final a la primera edición de 'Una Sola Armonía', los dueños entregaron un disco de vinilo a las voces históricas que pasaron por el grupo en reconocimiento a su talento y a toda su entrega. Pero el regalo más valioso fueron los aplausos y las ovaciones del público. Así, recibieron en vida el homenaje que merecen.

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