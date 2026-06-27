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Luego de mantenerse alejada de la televisión durante años, Gisela Valcárcel sorprendió a sus seguidores al anunciar la fecha en la que regresará con un nuevo proyecto. A través de sus redes sociales, la popular ‘Señito’ compartió un extenso mensaje en el que reflexionó sobre los cambios que ha experimentado y confirmó cuándo se reencontrará con su público.

La conductora anunció que su regreso está programado para el 2 de agosto a las 5.00 p. m.. “No volveré con un show, no volveré con un programa en TV... vuelvo para estar cerca de ti, si me permites", escribió en su publicación en Instagram.

Mensaje de Gisela Valcárcel. Foto: Instagram

Gisela comparte emotiva reflexión tras revelar la fecha de su regreso

Junto a varias fotografías de sus actividades recientes, Gisela Valcárcel abrió su corazón y compartió un mensaje sobre el momento que atraviesa tanto a nivel personal como profesional. La conductora explicó que, tras haber pasado gran parte de su vida expuesta ante el público y pendiente de las expectativas de los demás, hoy busca evolucionar y construir una nueva versión de sí misma.

"La pregunta que me hago cada día no ha cambiado... ¿Estoy haciendo lo que debo? ¿Lo que me hace sentir que vivo plenamente? ¿Me acerco a esa mujer que me he propuesto ser?", escribió la presentadora, y compartió que pronto regresará con un nuevo programa. "Vuelvo... y espero poder abrazarte. ¿Tienes planes para el 2 de agosto? Es domingo... si no tienes, sepárame las 5 de la tarde, luego te digo dónde", se lee en su publicación.

Seguidores celebran el regreso de Gisela

El anuncio de la ‘Señito’ fue recibido con entusiasmo por sus seguidores, quienes no tardaron en llenar la publicación de mensajes de cariño y expectativa. Muchos recordaron programas emblemáticos como ‘Aló, Gisela’ y ‘El Gran Show’, espacios que marcaron distintas generaciones y consolidaron la trayectoria de la conductora en la televisión peruana.

Entre los comentarios destacados se leen mensajes como: "Esperaré con ansias, eres mi bella Gisela, bendiciones", "Reina, qué gusto verte feliz, espero que estés bien y tus proyectos tengan luz verde" y "Gisela, por favor regresa... se te extraña".