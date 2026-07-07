Contraloría alerta déficit presupuestal para puente Santa Rosa y advierte riesgo de sobrecostos y retrasos en acceso al aeropuerto Jorge Chávez

El Puente Santa Rosa forma parte del proyecto Vía Expresa Santa Rosa y su objetivo es asegurar un acceso fluido al aeropuerto. | Contraloría General de la República

El Puente Santa Rosa forma parte del proyecto Vía Expresa Santa Rosa y su objetivo es asegurar un acceso fluido al aeropuerto. | Contraloría General de la República

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La Contraloría General de la República advirtió que la ejecución del puente Santa Rosa, infraestructura que constituirá el acceso definitivo al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, enfrenta un déficit financiero que pone en riesgo el desarrollo de la obra, al generar posibles sobrecostos, arbitrajes y retrasos en su culminación.

De acuerdo con el informe, elaborado tras una supervisión realizada entre el 3 y el 22 de junio de 2026, el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional (Provías Nacional) cuenta con un saldo disponible de S/24.683 para financiar los trabajos del puente, monto considerablemente inferior a los S/156.079 requeridos entre junio y diciembre de este año.

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La Contraloría indicó que los recursos disponibles tampoco alcanzan para cubrir el presupuesto programado hasta agosto de 2026, estimado en S/26.995. El financiamiento está destinado a cubrir los contratos de diseño y construcción, la supervisión técnica a cargo del ingeniero FIDIC y la asistencia especializada de la Oficina de Dirección de Proyectos (PMO), todos actualmente en ejecución.

Asimismo, el órgano de control señaló que las gestiones realizadas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para obtener recursos adicionales, mediante un crédito suplementario y una demanda adicional de presupuesto, permanecían sin respuesta al 18 de junio de 2026.

El puente Santa Rosa representa una inversión de US$171 millones y constituye uno de los dos componentes principales de la Vía Expresa Santa Rosa. Su finalidad es brindar un acceso directo al aeropuerto, mejorar la seguridad vial y reducir la congestión vehicular. La culminación de la obra está prevista para el 5 de julio de 2028.

Retrasos comprometen cronograma

El informe también advierte retrasos en la ejecución del diseño y construcción del puente que podrían derivar en ampliaciones de plazo, mayores costos contractuales y la postergación de los beneficios esperados para el sistema de transporte hacia el principal terminal aéreo del país.

Entre las principales demoras detectadas figuran los estudios de geología y geotecnia, culminados con 59 días de atraso respecto al cronograma, así como el Plan de Desvíos y Manejo de Tránsito, que acumulaba un retraso de 111 días al 22 de junio de 2026.

Según el organismo, estas demoras afectan actividades críticas del proyecto, como el diseño de las subestructuras del puente, fundamentales para el inicio de las siguientes etapas constructivas.

El informe también recoge observaciones del ingeniero supervisor, quien en mayo de este año calificó la situación como un 'atraso severo' y recomendó evaluar la aplicación de las cláusulas contractuales que permitan implementar medidas correctivas para recuperar el avance de la obra.

Escombros y riesgos adicionales

La Contraloría detectó además la acumulación de material excedente y escombros dentro del área de ejecución del puente por parte de terceros, situación que podría originar nuevas ampliaciones de plazo y pagos adicionales al contratista por los costos de limpieza y disposición del material.

Finalmente, el órgano de control alertó que continúa pendiente la conformación de la Junta de Adjudicación y Resolución de Disputas (DAAB), mecanismo previsto para resolver controversias durante la ejecución del contrato. Este proceso debió concluir en diciembre de 2025 y su retraso podría incrementar los costos y afectar el desarrollo oportuno de la obra.