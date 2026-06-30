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Isabella Ladera conmueve con dolorosa confesión al confirmar que su hijo con Hugo García nacerá pronto: "Con el corazón roto"

A poco de dar a luz a su hijo con Hugo García, la modelo venezolana Isabella Ladera abrió su corazón sobre su delicado estado emocional y la batalla que enfrenta.

Hugo García e Isabella Ladera confirmaron su romance en 2025, meses antes del anuncio de embarazo.
Hugo García e Isabella Ladera confirmaron su romance en 2025, meses antes del anuncio de embarazo. | Foto: composición LR/Instagram
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La modelo e influencer venezolana Isabella Ladera, pareja del exchico reality Hugo García, atraviesa los últimos días de su embarazo en medio de un contexto difícil. Los recientes terremotos en Venezuela han marcado a la comunidad y, aunque ella se encuentra fuera del país, no ha podido evitar expresar el dolor que siente por su tierra natal. A través de sus historias de Instagram, respondió a la consulta de una seguidora que quiso saber cómo estaba ella y su bebé, dejando un mensaje que conmovió a sus fans.

La relación de Ladera con el exparticipante de ‘Esto es guerra’ ha sido seguida de cerca por el público, y ahora, con la llegada de su primer hijo juntos, la pareja vive un momento de expectativa y vulnerabilidad. En este escenario, la personalidad de internet decidió abrir su corazón y explicar por qué no ha estado presente en los puntos de ayuda tras el desastre natural.

PUEDES VER: Hugo García, pareja de Isabella Ladera, se une a red de apoyo para damnificados tras devastadores terremotos en Venezuela

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Isabella Ladera comparte triste confesión a poco de dar a luz a su hijo con Hugo García

En su mensaje, Isabella Ladera comenzó agradeciendo la preocupación de sus seguidores y compartió el dolor que le produce la situación de Venezuela. “Te amo, gracias por preguntar. Quien me conoce sabe cómo me duele mi país y cómo saco las garras por él, solo que ahorita estoy en un momento diferente en mi vida, muy vulnerable, sensible y de todo porque estoy dando vida”, escribió.

La modelo de 26 años, quien tiene una hija de otra relación, explicó que, aunque quisiera estar colaborando directamente, su prioridad ahora es cuidar de sí misma y de su bebé. “No me quiero extender mucho porque no se trata de mí, pero para que entiendas por qué me tengo que desconectar un poco, nuestro bebé puede llegar en cualquier momento, literalmente puede ser cuestión de horas o días y quiero estar, debo, estar bien, así sea con el corazón roto. Por eso no estoy en los puntos ayudando, sabes que estuviera ahí si pudiera”, agregó.

Hugo García e Isabella Ladera confirmaron su romance en 2025, meses antes del anuncio de embarazo

Hugo García e Isabella Ladera confirmaron su romance en 2025, meses antes del anuncio de embarazo. Foto: captura Instagram

La pareja de Hugo García también aclaró que su silencio no significa indiferencia. “No quería comunicar nada pero tampoco quería darles la oportunidad de siquiera pensar que esto me dejó de importar. Queda entre Dios y yo todo lo que por ahora estoy haciendo y puedo hacer”, señaló.

Finalmente, cerró con un mensaje de esperanza y resiliencia a pesar de la situación. “Esto apenas comienza y por eso hay que cuidarnos para poder cuidar”, concluyó.

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