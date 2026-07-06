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Abelardo de la Espriella eliminará la "paz total"  de Petro y reactivará las órdenes de captura contra grupos armados

De la Espriella confirmó que solicitará a la Fiscalía restablecer las capturas suspendidas durante la paz total y ordenará a la Fuerza Pública ejecutar esas medidas.

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, destituirá la política de paz total de Gustavo Petro desde el 7 de agosto
El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, destituirá la política de paz total de Gustavo Petro desde el 7 de agosto | AFP
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El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció que desde el próximo 7 de agosto derogará los principales mecanismos de la política de paz total impulsada por el Gobierno de Gustavo Petro y restablecerá todas las órdenes de captura vigentes contra integrantes de grupos armados ilegales. El líder derechista aseguró que la estrategia de su antecesor representó "impunidad total" y afirmó que su administración desmontará los beneficios concedidos durante ese proceso.

En su segunda alocución dominical, De la Espriella informó que creará un equipo especial para ejecutar esas decisiones a partir del primer día de Gobierno. "La primera tarea será revocar desde el mismo 7 de agosto todas las prebendas que Petro les entregó a los narcoterroristas", declaró. Además, sostuvo que a quienes permanezcan al margen de la ley solo les ofrecerá el sometimiento a la justicia dentro del marco legal vigente.

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Órdenes de captura volverán a estar vigentes

El futuro mandatario explicó que firmará decretos con el objetivo de solicitar a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, la reactivación de todas las órdenes de captura suspendidas durante la aplicación de la política de paz total. También indicó que las Fuerzas Militares y la Policía Nacional deberán ejecutar esas medidas una vez entren en vigor.

De la Espriella añadió que instruyó al equipo de empalme para preparar el desmonte de lo que calificó como una "maraña jurídica". Asimismo, reveló que recibió una solicitud de sometimiento a la justicia presentada por José Palomino y Aldair Montalegre, señalados como cabecillas de la organización criminal Los Pepes, con presencia en Barranquilla y el departamento del Atlántico. Según explicó, solicitará a la Fiscalía la designación de un magistrado y un grupo de policía judicial que permita tramitar ese procedimiento.

Seguridad urbana divide a la clase política

El presidente electo también comunicó la creación del Bloque de Defensa para la Seguridad Urbana, una iniciativa que buscará coordinar acciones entre las alcaldías de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga con miras a enfrentar delitos como la extorsión, los atracos y los homicidios.

La propuesta generó reacciones opuestas. El representante José Jaime Uscátegui, del Centro Democrático, respaldó la medida y afirmó que "la seguridad de los colombianos debe estar por encima de cualquier consideración". En contraste, el representante electo Óscar Benavides cuestionó la iniciativa al advertir que podría recordar experiencias del pasado vinculadas al paramilitarismo. En la misma línea, el senador Iván Cepeda expresó su preocupación por un eventual resurgimiento de esas estructuras.

Gobierno entrante prepara decretos

Abelardo de la Espriella confirmó que las primeras decisiones de su administración quedarán listas antes de la posesión presidencial. Entre ellas figuran la derogatoria de los mecanismos asociados a la paz total, la puesta en marcha del Bloque de Defensa para la Seguridad Urbana y las actuaciones necesarias con el fin de ejecutar las órdenes de captura.

El mandatario electo también anunció que enviará una delegación a Washington para avanzar en la refinanciación de la deuda pública y explorar nuevas fuentes de financiamiento, como parte de la estrategia económica que comenzará con el cambio de Gobierno.

Petro convoca protestas el 20 de julio como despedida

Mientras avanza la transición presidencial, Gustavo Petro convocó a una jornada de movilizaciones el próximo 20 de julio, Día de la Independencia. A través de su cuenta en X, llamó a defender las reformas sociales impulsadas durante su mandato e indicó que ese día ofrecerá su despedida pública como jefe de Estado.

El mandatario invitó a la ciudadanía a asistir al desfile militar y posteriormente acompañarlo en un acto público. La convocatoria ocurre después de que el senador Iván Cepeda planteara organizar una "desobediencia civil" frente al nuevo Gobierno. En respuesta, De la Espriella advirtió que no permitirá bloqueos ni acciones que, según afirmó, alteren el orden constitucional.

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