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Ethel Pozo confirma que su programa con Maju Mantilla fue cancelado y revela quiénes más iban a ser los conductores: "Grabamos hasta promo"

¡Cancelado antes del estreno! Ethel Pozo acabó con el misterio y anunció que su programa con Maju Mantilla no va más. El magazine iba a ser producido por la empresa de su madre, Gisela Valcárcel.

Semanas atrás, Gisela Valcárcel avivó rumores sobre cancelación del programa de su hija, Ethel Pozo, y Maju Mantilla.
Semanas atrás, Gisela Valcárcel avivó rumores sobre cancelación del programa de su hija, Ethel Pozo, y Maju Mantilla. | Foto: composición LR/América TV/Instagram
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Se acabó el misterio. Ethel Pozo confirmó la cancelación del programa que iba a conducir junto a Maju Mantilla. En medio de las especulaciones sobre el magazine de Panamericana TV, producido por la empresa de su madre, Gisela Valcárcel, la conductora admitió que el proyecto quedó sin efecto y reveló que incluso llegaron a grabar la promoción.

La expresentadora de ‘La Granja VIP Perú’ añadió que el formato no solo contemplaba la dupla femenina, sino también la participación de dos figuras masculinas muy conocidas en la farándula nacional.

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Ethel Pozo confirma la cancelación de su programa con Maju Mantilla

El anuncio se produjo en el podcast ‘Sin +Q Decir’, liderado por María Pía Copello, donde Ethel Pozo participó como invitada en una transmisión en vivo. Al ser consultada por el estado de su proyecto con Maju Mantilla para GV Producciones, la conductora sorprendió al revelar: “Grabamos hasta promo. Muy lindo, muy buen grupo; no se dio. A mí me llamaron para decirme: ‘Se va a postergar’. Luego: ‘Ya no va’. Dije: ‘Gracias’. No tengo tiempo”.

Más adelante, la hija de Gisela Valcárcel confirmó que el equipo de presentadores también iba a incluir a Carloncho y Javier Masías, figuras reconocidas por su paso en espacios como ‘En Boca de Todos’ y ‘El Gran Chef’.

En ese contexto, la también comunicadora reconoció que, mientras conducía ‘La Granja VIP Perú’, advirtió lo difícil que sería sostener dos proyectos diarios, considerando las exigencias del reality de supervivencia que culminó recientemente con el triunfo de la modelo Shirley Arica. “Pensé que era más suave lo de la granja. Pensé que podía hacer un magazine y luego ir a Mamacona”, confesó.

Finalmente, respecto a la cancelación del programa con la exreina de belleza, dejó claro que no existía un conflicto personal. “Hay proyectos que salen y cosas que no. En la puerta del horno se quema el pan”, sentenció en ‘Sin +Q Decir’. El magazine había sido anunciado tras la llegada de Gisela con su productora a Panamericana TV, luego de su salida de América TV tras diferencias con la dirección del canal.

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