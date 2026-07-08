HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Política

Fernando Rospigliosi justifica condecoración a José Jerí pese a cuestionamientos: "Le corresponde por costumbre en el Congreso"

El presidente del Congreso aseguró que en todos los periodos congresales se ha entregado la Medalla de Honor a quien haya pasado por el puesto de presidente del Congreso. Los cuestionamientos surgen debido a investigaciones en curso contra Jerí por presuntos actos de corrupción.

Congresista de FP defendió condecoración a Jerí | Composición: LR.
Congresista de FP defendió condecoración a Jerí | Composición: LR.
Escuchar
Resumen
Compartir

Fernando Rospigliosi, presidente del Congreso y electo senador de Fuerza Popular, sostuvo que no está en contra de que José Jerí, expresidente interino, sea galardonado con la Medalla de Honor en el grado de Gran Cruz. El titular del Parlamento precisó que esta entrega es parte de una tradición del Congreso y se ha brindado a todos los presidentes del Congreso en el pasado.

Únete a nuestro canal de política y economía

"Todos los expresidentes del Congreso han tenido esa condecoración. Y todos los expresidentes de los periodos anteriores han tenido la condecoración. Puede tener cuestionamientos pero le corresponde como es una costumbre en el Congreso", indicó en entrevista con Canal N.

TE RECOMENDAMOS

KEIKO FUJIMORI SE REUNE CON JULIO VELARDE Y ALIANZAS POLÍTICAS DESDE EL CONGRESO | SIN GUION

PUEDES VER: Keiko recicla a los operadores de Fujimori, Acuña y Boluarte para la transferencia de gobierno

lr.pe

Las críticas provienen de que Jerí viene siendo investigado por presuntos actos de corrupción. Estos escándalos provocaron que el expresidente fuera vacado de su cargo a finales del 2025. Al respecto, Rospigliosi restó importancia a las investigaciones en curso y afirmó que esas razones no justificarían que sea la excepción en la entrega del galardón.

"La señora Lady Camones no culminó y también recibió la condecoración. Creo que hay que mantener la norma que ha venido existiendo desde hace muchísimos años", apuntó.

PUEDES VER: Congreso y Contraloría gastan más de S/ 500 mil en servicio de DirecTV para ver el Mundial

lr.pe

Somos Perú rechaza condecoración a José Jerí

Somos Perú, otrora partido de José Jerí, expresó su rechazo a la iniciativa que plantea entregar la Medalla de Honor del Congreso al parlamentario. Mediante un pronunciamiento oficial, la bancada exhortó a las demás fuerzas políticas, especialmente a Fuerza Popular, a retirar su respaldo a la propuesta, al considerar que la máxima distinción del Legislativo no puede recaer en un legislador cuestionado.

PUEDES VER: Negociación en marcha: Fuerza Popular prioriza el Senado y deja la Cámara de Diputados a Renovación Popular

lr.pe

En el documento, suscrito por el vocero titular Héctor Valer Pinto, el partido sostuvo que su posición responde a presuntas faltas de "extrema gravedad ética". Entre ellas, mencionó la investigación por violación sexual en la que, según indican, Jerí habría incumplido mandatos judiciales, así como su presunta actuación como "topo" en la comisión investigadora sobre empresas chinas, donde lo acusan de encubrir vínculos y sostener reuniones reservadas con proveedores del Estado.

Además, Somos Perú también denunció el presunto uso de la sede del Ejecutivo para actividades ajenas a la función pública, con el argumento de que ello perjudica la imagen de la Presidencia, del Congreso y de las mujeres.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Negociación en marcha: Fuerza Popular prioriza el Senado y deja la Cámara de Diputados a Renovación Popular

Negociación en marcha: Fuerza Popular prioriza el Senado y deja la Cámara de Diputados a Renovación Popular

LEER MÁS
Congreso y Contraloría gastan más de S/ 500 mil en servicio de DirecTV para ver el Mundial

Congreso y Contraloría gastan más de S/ 500 mil en servicio de DirecTV para ver el Mundial

LEER MÁS
Renovación Popular buscará crear una comisión investigadora de las elecciones generales

Renovación Popular buscará crear una comisión investigadora de las elecciones generales

LEER MÁS
Vladimiro Montesinos estará preso hasta el 2032: nueva sentencia de 6 años alarga su condena

Vladimiro Montesinos estará preso hasta el 2032: nueva sentencia de 6 años alarga su condena

LEER MÁS
"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia": este es el nombre oficial del 2026 en Perú

"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia": este es el nombre oficial del 2026 en Perú

LEER MÁS
Cómo cobrar los 165 soles si fui miembro de mesa en las Elecciones Generales 2026

Cómo cobrar los 165 soles si fui miembro de mesa en las Elecciones Generales 2026

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Negociación en marcha: Fuerza Popular prioriza el Senado y deja la Cámara de Diputados a Renovación Popular

Negociación en marcha: Fuerza Popular prioriza el Senado y deja la Cámara de Diputados a Renovación Popular

LEER MÁS
Keiko recicla a los operadores de Fujimori, Acuña y Boluarte para la transferencia de gobierno

Keiko recicla a los operadores de Fujimori, Acuña y Boluarte para la transferencia de gobierno

LEER MÁS
Congreso y Contraloría gastan más de S/ 500 mil en servicio de DirecTV para ver el Mundial

Congreso y Contraloría gastan más de S/ 500 mil en servicio de DirecTV para ver el Mundial

LEER MÁS
Alcalde de Puno se reunió con Keiko Fujimori y pidió crear comisión que investigue muertes en protestas

Alcalde de Puno se reunió con Keiko Fujimori y pidió crear comisión que investigue muertes en protestas

LEER MÁS
Somos Perú rechaza condecorar a José Jerí con la Medalla de Honor y pide a bancadas no respaldar la iniciativa

Somos Perú rechaza condecorar a José Jerí con la Medalla de Honor y pide a bancadas no respaldar la iniciativa

LEER MÁS
Delia Espinoza interpone querella contra Fernando Rospigliosi y pide S/1 millón por reparación civil

Delia Espinoza interpone querella contra Fernando Rospigliosi y pide S/1 millón por reparación civil

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

CIRCO MISTICO CONDOR

CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Política

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025