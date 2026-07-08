Fernando Rospigliosi justifica condecoración a José Jerí pese a cuestionamientos: "Le corresponde por costumbre en el Congreso"

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Fernando Rospigliosi, presidente del Congreso y electo senador de Fuerza Popular, sostuvo que no está en contra de que José Jerí, expresidente interino, sea galardonado con la Medalla de Honor en el grado de Gran Cruz. El titular del Parlamento precisó que esta entrega es parte de una tradición del Congreso y se ha brindado a todos los presidentes del Congreso en el pasado.

"Todos los expresidentes del Congreso han tenido esa condecoración. Y todos los expresidentes de los periodos anteriores han tenido la condecoración. Puede tener cuestionamientos pero le corresponde como es una costumbre en el Congreso", indicó en entrevista con Canal N.

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Las críticas provienen de que Jerí viene siendo investigado por presuntos actos de corrupción. Estos escándalos provocaron que el expresidente fuera vacado de su cargo a finales del 2025. Al respecto, Rospigliosi restó importancia a las investigaciones en curso y afirmó que esas razones no justificarían que sea la excepción en la entrega del galardón.

"La señora Lady Camones no culminó y también recibió la condecoración. Creo que hay que mantener la norma que ha venido existiendo desde hace muchísimos años", apuntó.

Somos Perú rechaza condecoración a José Jerí

Somos Perú, otrora partido de José Jerí, expresó su rechazo a la iniciativa que plantea entregar la Medalla de Honor del Congreso al parlamentario. Mediante un pronunciamiento oficial, la bancada exhortó a las demás fuerzas políticas, especialmente a Fuerza Popular, a retirar su respaldo a la propuesta, al considerar que la máxima distinción del Legislativo no puede recaer en un legislador cuestionado.

En el documento, suscrito por el vocero titular Héctor Valer Pinto, el partido sostuvo que su posición responde a presuntas faltas de "extrema gravedad ética". Entre ellas, mencionó la investigación por violación sexual en la que, según indican, Jerí habría incumplido mandatos judiciales, así como su presunta actuación como "topo" en la comisión investigadora sobre empresas chinas, donde lo acusan de encubrir vínculos y sostener reuniones reservadas con proveedores del Estado.

Además, Somos Perú también denunció el presunto uso de la sede del Ejecutivo para actividades ajenas a la función pública, con el argumento de que ello perjudica la imagen de la Presidencia, del Congreso y de las mujeres.