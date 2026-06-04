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Tula Rodríguez decidió pronunciarse luego de que el programa ‘Magaly TV', la firme’ reviviera la historia que involucró a Gisela Valcárcel, Javier Carmona y la propia conductora de televisión. Durante una reciente emisión, el espacio conducido por Magaly Medina recordó cómo se desarrollaron los hechos que marcaron el quiebre definitivo entre la popular presentadora y el fallecido exgerente.

Lejos de mostrarse incómoda por el tema, la actual conductora de 'Mande quien mande' aseguró que las opiniones sobre su pasado ya no tienen impacto en su vida. “No lo vi, pero me lo pasaron, no te voy a mentir. Lo cierto es que no me afecta, cada uno tiene su opinión y cada uno tiene su verdad. Igual, que todos seamos felices, que nos vaya bien”, expresó la exvedette para Trome.

Tula Rodríguez responde tras el informe que recordó la polémica historia con Javier Carmona

El informe emitido por ‘Magaly TV, la firme’ recordó los acontecimientos ocurridos en octubre de 2007, cuando Gisela Valcárcel y Javier Carmona atravesaban una crisis matrimonial. Según se detalló en el reportaje, el entonces gerente de televisión se había mudado fuera de su hogar, aunque todavía existían expectativas de una posible reconciliación con la conductora.

En ese contexto, se recordó una conocida fiesta de preventa televisiva realizada el 25 de octubre del 2007, evento en el que Tula Rodríguez trabajaba en el mismo canal donde Javier Carmona ejercía funciones como gerente. El programa señaló que aquel encuentro marcó un punto de quiebre definitivo en la historia de la expareja. Después, la relación entre Tula Rodríguez y el exgerente de televisión se consolidó y, fruto de ese vínculo, nació su hija Valentina en noviembre del 2008.

Pese a que el tema volvió a ocupar titulares, la conductora dejó en claro que actualmente prefiere no enfocarse en situaciones del pasado. “No me detengo ni siquiera a pensar, vivo el hoy. Primero agradezco a Dios por un día más de vida. Lo primero que hago es pensar qué voy a hacer para prepararme mañana”, comentó.

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Tula Rodríguez destacó su fortaleza ante los problemas

La exvedette también reflexionó sobre las experiencias que marcaron su vida y aseguró que cada una de ellas contribuyó a formar la persona que es actualmente. La presentadora destacó que, como cualquier persona, ha cometido errores, pero que ha aprendido de ellos y continúa enfocada en crecer tanto a nivel personal como profesional.

“Soy una mujer hecha por todo lo de atrás. No he cometido uno sino mil errores, y lo que quiero hoy en la vida es ser mejor cada día porque soy el ejemplo para Valentina. No me detengo, continúo y me reinvento”, manifestó, dejando claro que su prioridad actual es su familia y su desarrollo personal.

Asimismo, sostuvo que se encuentra en una etapa de madurez emocional en la que las críticas y especulaciones ya no tienen el mismo peso que en años anteriores. “Todo está perfecto, estoy en una etapa en la que te afectan pocas cosas. La vida no es fácil, pero hay dos opciones: o te echas y te deprimes, o tomas acción para continuar. Yo decidí continuar. No hay drama, todo está bien”, sentenció.