La víctimas mortales son un agente de seguridad privada y un dirigente de construcción civil. | Composición LR | América Noticias

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Carlos Montes Farfán, dirigente de un gremio de construcción civil, y su agente de seguridad, José Sanpi Díaz, de 41 años, fueron asesinados a balazos la tarde de este miércoles en la avenida Pachacútec, en el distrito de Villa María del Triunfo (VMT), en un ataque que la Policía Nacional vincula con una disputa entre mafias por el control de obras en el sur de Lima.

El violento atentado ocurrió en la cuadra 19 de la avenida Pachacútec, cuando un automóvil negro de placa BDX-159 circulaba por la vía auxiliar en dirección de norte a sur. En la unidad viajaban los hermanos Montes Farfán junto a una cuarta persona, mientras que un agente de seguridad los escoltaba en una motocicleta.

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Dos fallecidos y dos heridos tras balacera

De acuerdo con las imágenes captadas por las cámaras de videovigilancia del distrito, dos hombres que se desplazaban en otra motocicleta aprovecharon el tráfico para acercarse a las víctimas y dispararon primero contra el guardaespaldas. Segundos después regresaron y abrieron fuego contra el vehículo en el que viajaban los integrantes del gremio de construcción civil. Antes de escapar, los atacantes se apoderaron del arma del agente de seguridad.

Como consecuencia del ataque, Montes Farfán, quien conducía el automóvil, resultó gravemente herido y fue trasladado al Hospital María Auxiliadora. Sin embargo, falleció poco después debido a la gravedad de sus lesiones. En tanto, Sanpi Díaz murió en el lugar tras recibir varios impactos de bala.

Tras la balacera, los demás integrantes de la familia Montes Farfán fueron intervenidos y trasladados a la sede del Escuadrón de Emergencia en calidad de detenidos, luego de que los agentes encontraran armas de fuego entre sus pertenencias. La Policía precisó que las investigaciones determinarán la procedencia de dicho armamento y su posible relación con el caso.

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Capturan a dos presuntos sicarios tras plan cerco

Luego del crimen, efectivos del Escuadrón de Emergencia ejecutaron un plan cerco que permitió la captura de dos ciudadanos venezolanos, señalados como presuntos autores materiales del doble homicidio.

Los detenidos fueron identificados como Lender Moreno Murga, quien recibió un disparo en la rodilla durante la intervención y fue trasladado bajo custodia al Hospital María Auxiliadora, y Nixon Rico Rico, capturado cuando intentaba huir.

Durante la persecución, a la altura del puente peatonal Villa Jardín, la Policía recuperó una pistola y un revólver. Posteriormente, las autoridades confirmaron que una de las armas había sido robada al agente de seguridad asesinado.

Policía investiga disputa por el control de obras

El coronel PNP Robert Villanueva Murga, jefe de la División Policial Sur 3, informó que las primeras investigaciones apuntan a un enfrentamiento entre organizaciones criminales dedicadas al cobro de cupos en obras de construcción civil.

"El móvil del hecho sería la hegemonía del control de las obras civiles que se desarrollan en todo el Cono Sur: Villa María del Triunfo, Pachacámac, Villa El Salvador y San Juan de Miraflores", declaró el oficial.

Asimismo, indicó que uno de los hermanos Montes manifestó preliminarmente que los atacantes pertenecerían a la organización criminal conocida como Los Trujillanos, versión que será corroborada durante las investigaciones.

El caso quedó a cargo del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Villa María del Triunfo, que continuará con las diligencias junto a peritos de criminalística y representantes del Ministerio Público para esclarecer el doble asesinato y determinar las responsabilidades correspondientes.

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