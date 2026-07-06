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Jefferson Farfán anuncia que mostrará hoy pruebas que destruirán la reputación de Magaly Medina: “No la volverás a ver de la misma manera”

Jefferson Farfán compartió un comunicado en redes sociales, en el que lanzó una fuerte advertencia a Magaly Medina.

Jefferson Farfán lanzó dura advertencia. Foto: Instagram.
Jefferson Farfán lanzó dura advertencia. Foto: Instagram.
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Promete revelarlo todo. Jefferson Farfán anunció que esta noche, a las 9.45 p. m., mostrará las esperadas pruebas que destruirían la reputación de Magaly Medina. Cabe recordar que el exfutbolista aseguró que la conductora de ATV no habría cumplido con realizar el trabajo comunitario que se le impuso tras perder un juicio contra él.

Además, el conductor de 'Enfocados' utilizó sus historias en Instagram para compartir el comunicado, en el que también advirtió que la gente no volverá a ver con los mismos ojos a la pelirroja. “No la volverás a ver de la misma manera”, escribió el influencer.

Comunicado de Jefferson Farfán. Foto: Instagram.

Comunicado de Jefferson Farfán. Foto: Instagram.

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Jefferson Farfán mostrará pruebas que arruinarían la reputación de Magaly Medina

A través de sus historias en Instagram, Jefferson Farfán compartió el siguiente comunicado. “Hay una situación de la que todo el país está hablando. Pero muy pocos conocen lo que realmente está ocurriendo. Porque, muchas veces, la imagen que una persona proyecta ante la sociedad es muy distinta de lo que realmente es”, escribió en un principio el presentador.

“En este video revisaremos las pruebas y que todo el Perú saque sus propias conclusiones. Después de verlo, quizás no vuelvas a ver a las personas de la misma manera. Hoy a las 9.45 p. m. se enteran toda la verdad”, compartió el exfutbolista adjuntando su canal de YouTube, que creó recientemente. En sus historias siguientes, confirmó que se trataba de Magaly Medina.

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¿Qué pruebas revelaría Jefferson Farfán contra Magaly Medina?

Jefferson Farfán mostrará las presuntas pruebas que dejarían mal parada a Magaly Medina. Como se recuerda, la conductora aseguró que había cumplido con todas sus horas de servicio comunitario, algo que el exfutbolista manifestó que no era cierto. Incluso mostró su firma y huellas.

Ante esto, la presentadora se burló de sus comentarios y le advirtió en vivo con querellarlo si no mostraba las pruebas que demostrarían que ella no había cumplido con su servicio comunitario. finalmente, el exfutolista decidió mostrarlo públicamente en un video de 21 minutos.

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