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Hijo de Jefferson Farfán sorprende al conseguir trabajo en empresa de talla mundial y Melissa Klug se conmueve: “Te amo”

Luego de que Melissa Klug revelara que Jefferson Farfán ya no le da una pensión por su hijo mayor, Adriano Farfán Klug, este último anunció su primer trabajo a los 18 años.

Melissa Klug y Jefferson Farfán tuvieron dos hijos: Adriano (18) y Jeremy (14). Foto: Composición LR/Instagram
Melissa Klug y Jefferson Farfán tuvieron dos hijos: Adriano (18) y Jeremy (14). Foto: Composición LR/Instagram
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Adriano Farfán Klug, hijo mayor de Jefferson Farfán y Melissa Klug, anunció su primer trabajo a los 18 años a través de una publicación en Instagram, lo que provocó la felicidad de su madre. Esta noticia se da luego de que la Blanca de Chucuito revelara que el exfutbolista ya no le brinda una pensión económica por el muchacho, ahora que está por comenzar la universidad.

El joven reveló que ahora formará parte de la empresa Nox, una de las marcas más importantes del pádel (deporte parecido al tenis) a nivel mundial. "Gracias por confiar en mí y apostar por este camino", escribió Adriano Farfán. Vale recordar que abandonó el fútbol para dedicarse de lleno al pádel.

Publicación de Adriano Farfán anunciando su primer trabajo. Foto: Instagram.

Publicación de Adriano Farfán anunciando su primer trabajo. Foto: Instagram.

PUEDES VER: Melissa Klug asegura que Jefferson Farfán dejó de pagar la pensión de su hijo mayor: "Él está en la universidad"

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Melissa Klug se conmueve luego de que su hijo anuncia su trabajo en una empresa de renombre

En los comentarios de la publicación donde Adriano Farfán anunció su primer trabajo en la empresa Nox, su madre, Melissa Klug, reaccionó con orgullo y le dedicó un emotivo mensaje. "Mi campeón, te amo", compartió la empresaria.

Sus hermanas, Melissa Lobatón y Gianella Marquina, también felicitaron al joven por este nuevo paso en su vida laboral. "Con todo hermanito", "Vamos con todo", comentaron las influencers en la publicación de Adriano.

Por su parte, Jefferson Farfán sorprendió al evitar hacer un comentario público para felicitar a su heredero y solo le dio 'me gusta' a la publicación.

PUEDES VER: Jefferson Farfán comparte fuerte mensaje tras revelarse que le quitó la pensión a su hijo con Melissa Klug: "Todo acto ..."

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Hijo de Jefferson Farfán se emociona al anunciar su primer trabajo

Recientemente, Adriano Farfán Klug, de 18 años, compartió un extenso mensaje para anunciar que ahora formará parte de la empresa Nox, una de las marcas más importantes del pádel a nivel mundial. Expresó su felicidad y entusiasmo por esta nueva etapa en su vida.

“Nunca imaginé que, en tan poco tiempo, el pádel se convertiría en una parte tan importante de mi vida. Lo que empezó como un deporte que decidí probar, hoy se ha transformado en un proyecto lleno de retos, aprendizaje y muchísima ilusión”, compartió, agradeciendo además a la Federación Peruana de Pádel y a su coach.

Además, presentó su proyecto personal, llamado 'Next Level Pádel'. Este consiste en inspirar a más personas a conocer este deporte y disfrutarlo, con el objetivo de que esta disciplina sea cada vez más conocida y fuerte en Perú.

 

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