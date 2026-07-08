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Somos Perú rechaza condecorar a José Jerí con la Medalla de Honor y pide a bancadas no respaldar la iniciativa

El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, defendió la propuesta señalando que "una investigación no descalifica" a José Jerí de recibir la distinción más alta del Parlamento.

Somos Perú rechaza condecorar a José Jerí con la Medalla de Honor del Congreso.
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El partido Somos Perú rechazó la propuesta de otorgar la Medalla de Honor del Congreso de la República al parlamentario José Jerí.

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A través de un pronunciamiento, la organización política instó a los demás grupos parlamentarios retirar su apoyo a esta iniciativa, ya que consideran que el reconocimiento más alto del Congreso no debe entregarse a una “figura con un historial de actuación pública repugnante que resulta un agravio para el país”.

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En el documento firmado por el vocero titular, Héctor Valer Pinto, la bancada señala que su oposición se sustenta en una serie de "inconductas de extrema gravedad ética".

Detallaron que estas acusaciones van desde su "comprobada evasión a la justicia al resistirse a mandatos judiciales de terapias en la investigación por violación sexual", hasta su rol de sabotaje como "topo" en la Comisión Investigadora de Empresas Chinas tras encubrir nexos y mantener reuniones clandestinas con proveedores del Estado.

En esa misma línea, Somos Perú calificó como una "grave vulneración de la seguridad nacional" permitir el ingreso a Palacio de Gobierno a ciudadanos con arresto domiciliario, en referencia a Jerí, a quien se le impuso esta medida por 24 meses.

Asimismo, denunciaron el uso indebido de la sede del Ejecutivo para actividades ajenas a su función, "menoscabando la investidura presidencial, afectando la dignidad del Congreso y de las mujeres, por haberlo convertido en un centro de selección para conseguir trabajo".

Ante este escenario, la bancada de Somos Perú hizo una invitación abierta a todos los grupos parlamentarios para que se unan a esta postura, "en especial a la bancada de gobierno Fuerza Popular".

Image

Comunicado de Somos Perú.

Posición del presidente del Congreso

Fernando Rospigliosi, presidente del Parlamento, salió en defensa de otorgarle el reconocimiento a Jerí tras haber ocupado el cargo que ahora preside y señaló que las investigaciones que enfrenta el legislador no son motivo para frenar su condecoración.

"Puede tener cuestionamientos, pero es un expresidente del Congreso". El titular del Parlamento argumentó que "una investigación no descalifica" a José Jerí para recibir la distinción.

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