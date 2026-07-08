José Jerí: Congreso analiza otorgarle la Medalla de Gran Cruz pese a cuestionamientos por el 'Chifagate'

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El Congreso de la República evaluará este jueves 9 de julio si otorga la Medalla de Gran Cruz a José Jerí por su gestión al frente del Ejecutivo durante el periodo de octubre de 2025 hasta febrero de 2026. Según informó RRP, la propuesta llega a la agenda del Consejo de la Medalla de Honor apenas cinco meses después de que el propio Parlamento lo censurara como presidente de la República por el 'Chifagate'.

La sesión está programada para las 2:00 p.m. y la propuesta sobre Jerí será el primer punto a tratar. El Consejo lo preside Fernando Rospigliosi, actual titular del Congreso. Se trata de una de las últimas actividades del Parlamento saliente antes de que se instale el nuevo Congreso bicameral, elegido para el periodo 2026-2031.

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La Medalla de Gran Cruz es el reconocimiento más alto que entrega el Legislativo peruano. Suele reservarse para jefes de Estado, titulares de otros poderes del Estado, cancilleres y altos mandos militares. Que Jerí figure entre los candidatos a recibirla reabre el debate sobre los criterios que usa el Congreso para premiar a sus propios integrantes.

¿Qué fue el 'Chifagate' y cómo terminó en la censura de Jerí?

Todo comenzó la noche del 26 de diciembre de 2025. Jerí, entonces presidente encargado, llegó encapuchado a un restaurante chifa en San Borja para cenar con el empresario chino Zhihua Yang, conocido como 'Johnny'. El encuentro no figuraba en su agenda oficial. Días después, el 6 de enero, Jerí volvió a reunirse con Yang, esta vez en Market Capón, una tienda del centro de Lima que la Municipalidad había clausurado horas antes por operar con un giro distinto al autorizado.

El caso se complicó cuando se supo que a esas reuniones asistía también Ji Wu Xiaodong, otro empresario chino que en ese momento cumplía arresto domiciliario por una investigación de tráfico ilegal de madera. Xiaodong llegó a ingresar hasta en tres ocasiones al Palacio de Gobierno junto a Yang, pese a la medida judicial que pesaba en su contra. Jerí explicó las visitas alegando que se trataba de reuniones vinculadas a la organización del Día de la Amistad Perú-China, celebrado el 1 de febrero.

En la Fiscalía se abrió una investigación preliminar contra Jerí por presunto patrocinio ilegal de intereses y tráfico de influencias. En paralelo, la Comisión de Fiscalización del Congreso emitió un informe preliminar que detectó contradicciones en las explicaciones del entonces mandatario sobre el propósito real de esos encuentros. El mismo documento señaló indicios de que Zhihua Yang podría liderar una red dedicada a obtener beneficios económicos del Estado.

El 17 de febrero, el Congreso decidió censurarlo como titular del Parlamento, lo que automáticamente lo apartó también de la presidencia de la República, cargo que ocupaba por sucesión constitucional tras la vacancia de Dina Boluarte. José María Balcázar asumió en su reemplazo.