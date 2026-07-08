HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Política

José Jerí: Congreso analiza otorgarle la Medalla de Gran Cruz pese a cuestionamientos por el 'Chifagate'

El Consejo de la Medalla de Honor debatirá este jueves si el expresidente recibe la máxima distinción del Parlamento, apenas cuatro meses después de que el escándalo del Chifagate derivara en su salida de la presidencia.

Jerí podría recibir la Medalla de Gran Cruz pese al Chifagate. Foto: difusión
Jerí podría recibir la Medalla de Gran Cruz pese al Chifagate. Foto: difusión
Escuchar
Resumen
Compartir

El Congreso de la República evaluará este jueves 9 de julio si otorga la Medalla de Gran Cruz a José Jerí por su gestión al frente del Ejecutivo durante el periodo de octubre de 2025 hasta febrero de 2026. Según informó RRP, la propuesta llega a la agenda del Consejo de la Medalla de Honor apenas cinco meses después de que el propio Parlamento lo censurara como presidente de la República por el 'Chifagate'.

Únete a nuestro canal de política y economía

La sesión está programada para las 2:00 p.m. y la propuesta sobre Jerí será el primer punto a tratar. El Consejo lo preside Fernando Rospigliosi, actual titular del Congreso. Se trata de una de las últimas actividades del Parlamento saliente antes de que se instale el nuevo Congreso bicameral, elegido para el periodo 2026-2031.

TE RECOMENDAMOS

KEIKO FUJIMORI SE REUNE CON JULIO VELARDE Y ALIANZAS POLÍTICAS DESDE EL CONGRESO | SIN GUION

La Medalla de Gran Cruz es el reconocimiento más alto que entrega el Legislativo peruano. Suele reservarse para jefes de Estado, titulares de otros poderes del Estado, cancilleres y altos mandos militares. Que Jerí figure entre los candidatos a recibirla reabre el debate sobre los criterios que usa el Congreso para premiar a sus propios integrantes.

PUEDES VER: Marco Vinelli, jefe del equipo de transferencia de Keiko Fujimori, ocasionó un perjuicio de S/244 mil en AgroRural

lr.pe

¿Qué fue el 'Chifagate' y cómo terminó en la censura de Jerí?

Todo comenzó la noche del 26 de diciembre de 2025. Jerí, entonces presidente encargado, llegó encapuchado a un restaurante chifa en San Borja para cenar con el empresario chino Zhihua Yang, conocido como 'Johnny'. El encuentro no figuraba en su agenda oficial. Días después, el 6 de enero, Jerí volvió a reunirse con Yang, esta vez en Market Capón, una tienda del centro de Lima que la Municipalidad había clausurado horas antes por operar con un giro distinto al autorizado.

El caso se complicó cuando se supo que a esas reuniones asistía también Ji Wu Xiaodong, otro empresario chino que en ese momento cumplía arresto domiciliario por una investigación de tráfico ilegal de madera. Xiaodong llegó a ingresar hasta en tres ocasiones al Palacio de Gobierno junto a Yang, pese a la medida judicial que pesaba en su contra. Jerí explicó las visitas alegando que se trataba de reuniones vinculadas a la organización del Día de la Amistad Perú-China, celebrado el 1 de febrero.

PUEDES VER: Carlos Álvarez tras reunión con Keiko Fujimori: "Mi propuesta era salir del Pacto de San José y aplicar la pena de muerte"

lr.pe

En la Fiscalía se abrió una investigación preliminar contra Jerí por presunto patrocinio ilegal de intereses y tráfico de influencias. En paralelo, la Comisión de Fiscalización del Congreso emitió un informe preliminar que detectó contradicciones en las explicaciones del entonces mandatario sobre el propósito real de esos encuentros. El mismo documento señaló indicios de que Zhihua Yang podría liderar una red dedicada a obtener beneficios económicos del Estado.

El 17 de febrero, el Congreso decidió censurarlo como titular del Parlamento, lo que automáticamente lo apartó también de la presidencia de la República, cargo que ocupaba por sucesión constitucional tras la vacancia de Dina Boluarte. José María Balcázar asumió en su reemplazo.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

LEER MÁS
Imágenes que impactan: 75 años de historia fotográfica en el MAC

Imágenes que impactan: 75 años de historia fotográfica en el MAC

LEER MÁS
José Jerí renuncia a su militancia en Somos Perú: "Cierro una etapa importante en mi vida"

José Jerí renuncia a su militancia en Somos Perú: "Cierro una etapa importante en mi vida"

LEER MÁS
Vladimiro Montesinos estará preso hasta el 2032: nueva sentencia de 6 años alarga su condena

Vladimiro Montesinos estará preso hasta el 2032: nueva sentencia de 6 años alarga su condena

LEER MÁS
"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia": este es el nombre oficial del 2026 en Perú

"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia": este es el nombre oficial del 2026 en Perú

LEER MÁS
Cómo cobrar los 165 soles si fui miembro de mesa en las Elecciones Generales 2026

Cómo cobrar los 165 soles si fui miembro de mesa en las Elecciones Generales 2026

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Delia Espinoza: PJ admite demanda de amparo contra segunda inhabilitación del Congreso

Delia Espinoza: PJ admite demanda de amparo contra segunda inhabilitación del Congreso

LEER MÁS
Marco Vinelli, jefe del equipo de transferencia de Keiko Fujimori, ocasionó un perjuicio de S/244 mil en AgroRural

Marco Vinelli, jefe del equipo de transferencia de Keiko Fujimori, ocasionó un perjuicio de S/244 mil en AgroRural

LEER MÁS
Roberto Burneo advierte que está en riesgo las Elecciones Regionales y Municipales: "Déficit es de 589 millones de soles"

Roberto Burneo advierte que está en riesgo las Elecciones Regionales y Municipales: "Déficit es de 589 millones de soles"

LEER MÁS
Carlos Álvarez tras reunión con Keiko Fujimori: "Mi propuesta era salir del Pacto de San José y aplicar la pena de muerte"

Carlos Álvarez tras reunión con Keiko Fujimori: "Mi propuesta era salir del Pacto de San José y aplicar la pena de muerte"

LEER MÁS
Federico Kauffmann, el arqueólogo que José María Arguedas escogió como compañero de viaje: 'Los peruanos somos menos amables ahora'

Federico Kauffmann, el arqueólogo que José María Arguedas escogió como compañero de viaje: 'Los peruanos somos menos amables ahora'

LEER MÁS
Policía ingresa a universidad de Ucayali y reprime a estudiantes

Policía ingresa a universidad de Ucayali y reprime a estudiantes

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

CIRCO MISTICO CONDOR

CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Política

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025