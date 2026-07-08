Maelo Ruiz llega a Lima para celebrar su carrera artística en el Salsa Lima Festival, que reúne a leyendas de la salsa el próximo 11 de julio en el Estadio San Marcos. | Fotos: difusión

Maelo Ruiz llega a Lima para celebrar su carrera artística en el Salsa Lima Festival, que reúne a leyendas de la salsa el próximo 11 de julio en el Estadio San Marcos. | Fotos: difusión

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¡Ya está en Lima! El cantante estadounidense de origen puertorriqueño Ismael Ruiz Hernández, más conocido como Maelo Ruiz, llegó al Perú para ser parte de la nueva edición de Salsa Lima Festival, evento que reunirá a estrellas nacionales e internacionales en el Estadio San Marcos. Asimismo, el boricua se mostró emocionado por celebrar sus 40 años de trayectoria artística.

El artista puertorriqueño de 59 años aterrizó en Perú el último fin de semana para cumplir compromisos ya pactados en algunas ciudades del país. Este miércoles 8 de julio se reunió con otras leyendas de la salsa, como Óscar de León, Hildemaro y Charlie Cardona, quienes también serán parte del Salsa Lima Festival. Las últimas entradas están disponibles en la web de Teleticket.

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Salsa Lima Festival reunirá a Maelo Ruiz y a otros salseros reconocidos

El cantante salsero Maelo Ruiz está en el Perú para celebrar sus 40 años de vida artística con presentaciones en todo el país, principalmente en la capital. La leyenda de la salsa se presentará este sábado 11 de julio en el Estadio San Marcos como parte del Salsa Lima Festival, que reunirá a grandes cantantes del género como La India, Óscar de León, Víctor Manuelle, Tito Nieves, Tony Vega, David Pabón y otros artistas.

Temas como 'Te va a doler', 'Regálame una noche', 'Si supieras', 'He vuelto por ti', 'Este amor' y 'Por favor señora', entre muchos otros, siguen entre los favoritos del público peruano, que corea todas sus canciones durante los shows. De esa manera, Maelo demuestra que sigue más vigente que nunca.

“Gracias a Dios Todopoderoso, a cada uno de ustedes, a mi esposa y familia, a cada una de las personas que durante estos 40 años hicieron y hacen parte, porque juntos construimos esta gran historia convirtiéndola en una gran leyenda que traspasará el tiempo y las generaciones futuras porque así funcionan el amor y la pasión por lo que haces, ¡Gracias!”, confiesa Maelo, quien el próximo sábado 18 de julio llegará a la ciudad de Trujillo para seguir cantándole al Perú.

¿Qué artistas internacionales participarán en el Salsa Lima Festival?

El cartel artístico está conformado por leyendas del género como Víctor Manuelle, Jerry Rivera, La India, Tito Nieves, Yiyo Sarante, David Pabón, Maelo Ruiz, Hildemaro, José Alberto 'El Canario' y Óscar de León, quien en su última visita a Perú fue reconocido por su larga trayectoria.

El festival también contará con la participación de agrupaciones históricas como La Sonora Ponceña y figuras como Tony Vega, Andy Montañez, Charlie Cardona, Isaac Delgado, Bobby Valentín y Charlie Aponte, entre otros exponentes que forman parte de esta celebración musical.