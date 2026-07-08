Precio del dólar hoy, miércoles 8 de julio de 2026, en casas de cambios, bancos y otros canales
Consulta el precio actual del dólar y su cotización diaria. Información sobre el precio de la moneda estadounidense en el mercado paralelo y en los principales bancos del Perú.
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Precio del dólar hoy, miércoles 1 de julio de 2026 | Composición LR
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¿Cuál es el precio del dólar HOY, 8 de julio, en Perú? Consulta el tipo de cambio de la moneda estadounidense. La página web cuantoestáeldolar.pe indica que en el mercado paralelo la cotización es de S/3,385 la compra y S/3,410 la venta.
¿Cuál es el tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú HOY, 8 de julio?
BCP
- Compra: S/3,525
- Venta: S/3,540
Interbank
- Compra: S/3,493
- Venta: S/3,576
BBVA
- Compra: S/3,468
- Venta: S/3,608
Scotiabank
- Compra: S/3,519
- Venta: S/3,558
Banco de la Nación
- Compra: S/3,480
- Venta: S/3,600
Precio del dólar hoy, miércoles 8 de julio, en Perú: minuto a minuto del tipo de cambio
07:14
8/7/2026
Apertura del tipo de cambio, según Bloomberg para hoy, 8 de julio
El precio del dólar abrió su cotización en S/3,401, de acuerdo a datos preliminares del portal Bloomberg.