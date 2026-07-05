Jackson Mora: quién es, a qué se dedica y por qué fue detenido el exesposo de Tilsa Lozano

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La detención de Jackson Mora en Lima marcó un giro inesperado en la vida del ex peleador de artes marciales mixtas y empresario. Conocido por su matrimonio con Tilsa Lozano y por mostrarse en redes con un estilo de vida ostentoso, Mora enfrenta ahora acusaciones graves que lo vinculan con un esquema de fraude informático. La Fiscalía lo señala como parte de la organización criminal Los Arquitectos del Fraude, responsable de desviar millones de soles mediante operaciones bancarias irregulares.

El operativo policial sorprendió porque, hasta hace poco, Mora residía en una zona exclusiva de Surco y conducía una camioneta de lujo valorizada en casi S/300 mil. Su imagen pública de éxito y comodidad contrasta con la investigación que lo sitúa en el centro de un caso de corrupción y crimen organizado.

¿Quién es Jackson Mora y a qué se dedicaba?

Jackson Mora inició su trayectoria en el boxeo, pero fue en las artes marciales mixtas donde alcanzó notoriedad. Se convirtió en uno de los peleadores más reconocidos del circuito local y su disciplina lo llevó a ser invitado a programas televisivos, lo que lo acercó al mundo del espectáculo. En 2017 fundó la empresa FFC MMA SAC, dedicada a organizar eventos deportivos, y también figuró en registros vinculados al rubro del reciclaje. Sin embargo, su faceta empresarial no estuvo libre de polémicas: en 2026 fue acusado por exsocios de manipulación de resultados y desvío de fondos, lo que dejó a su compañía bajo investigación.

Jackson Mora, su relación con Tilsa Lozano y su detención en Lima

Su relación con Tilsa Lozano fue uno de los romances más mediáticos de la farándula peruana. Se casaron en 2022 en una ceremonia que acaparó titulares, pero el matrimonio terminó en 2025 con un divorcio marcado por tensiones y acusaciones. Lozano reveló que la boda estuvo rodeada de deudas y calificó el proceso como una estafa. Además, surgieron disputas por bienes, como una camioneta que Mora le habría regalado. Tras la separación, la conductora se mantuvo al margen de los escándalos, aunque la reciente detención de su expareja volvió a poner su nombre en la conversación pública.

Sobre la detención del empresario deportivo de 51 años, la División de Investigación de Estafas de la Dirincri ejecutó allanamientos en 12 inmuebles y lo intervino en San Borja. Según la Fiscalía, se le atribuye participación en un fraude informático que habría desviado más de S/9 millones de fondos públicos de la Municipalidad de Pueblo Nuevo, en Chincha, mediante operaciones bancarias irregulares. Se investiga el destino de esas transferencias y el posible rol de las empresas vinculadas a Mora, entre ellas FFC MMA SAC.

El operativo se realizó sin incidentes, pero generó gran expectativa por tratarse de un personaje conocido en el ámbito deportivo y mediático. Actualmente, permanece bajo detención preliminar por siete días mientras avanzan las diligencias y se evalúan cargos por fraude informático y lavado de activos.